Les calories d’un cocktail alcoolisé et d’un hamburger sont identiques. Les conséquences d’une fête arrosée sont donc désastreuses.

L’alcool fait grossir et ce n’est pas vraiment une nouveauté, mais des équivalences ont été proposées. Cela permet ainsi aux consommateurs de se rendre compte qu’il boit l’équivalent à chaque fois d’un hamburger. Par conséquent, si lors d’une fête arrosée, un individu a opté pour trois voire quatre cocktails alcoolisés, c’est comme s’il avait mangé trois voire quatre hamburgers. La Royal Society britannique de la santé publique estime qu’il est indispensable de marquer le nombre de calories sur les bouteilles d’alcool. Car même si les clients savent que ces boissons sont caloriques, ils sont loin d’imaginer que le chiffre peut être élevé.

Un alcool fort a les mêmes calories qu’un hamburger

Pour l’instant, les calories ne sont pas affichées sur les bouteilles d’alcool, car les boissons ne sont pas considérées comme des aliments. Toutefois, en décembre prochain, la Commission européenne a le souhait d’étudier cet affichage et une modification pourrait donc être réalisée. Le rapport transmis par la Royal Society révèle qu’une grande vodka tonic équivaut à un donut au chocolat, une part de pizza est aussi calorique qu’un verre de vin blanc et une bière se rapproche de 90 fraises. Un cocktail alcoolisé comme la Piña Colada fait exploser le compteur puisque les calories sont équivalentes à celles d’un hamburger.

Attention aux calories dans les alcools et à l’alimentation

Les conséquences d’une soirée arrosée peuvent s’avérer dramatiques pour le poids. L’alimentation ne doit pas être négligée et c’est pour cette raison qu’il est conseillé de limiter la consommation d’alcool et de miser sur des fruits comme la poire. Cette dernière est par exemple riche en pectine et les chercheurs estiment qu’il s’agit d’un anti-cholestérol. Il est préférable de la choisir sans taches, sans traces de chocs et la queue doit être bien attachée au fruit. Les aliments ont un réel impact sur le corps et certains fruits peuvent même accompagner des repas ou des desserts. En effet, la poire est délicieuse avec le fromage, en tarte, en comporte, pochée dans un sirop vanillé, rôtie au caramel… L’apport journalier en calories est de 2500 pour un homme et 2000 pour une femme. Si tous les jours, ils consomment des cocktails alcoolisés, le nombre de calories recommandées est rapidement dépassé. Sur le long terme, cela traduit par une prise de poids et en France, 46 % des habitants souffrent de surpoids et 16 % sont considérés comme obèses.