Le magazine 60 Millions de consommateurs, a dévoilé une enquête captivante, voire alarmante, sur les dentifrices du marché. Cet article, à la fois sérieux et saupoudré d’une pointe d’humour (car il est crucial de garder le sourire, même en parlant de sujets sérieux), vous plongera dans les abysses de votre salle de bain, à la découverte des dentifrices à éviter absolument.

La roulette russe des dentifrices

L’association a passé au crible 12 dentifrices, révélant une vérité qui distingue clairement les alliés de nos bouches des ennemis cachés dans des tubes colorés. Les coupables ? Les agents abrasifs et certaines substances controversées. Il est important de noter que, bien que l’abrasivité puisse sembler bénéfique pour éliminer la plaque dentaire, elle joue un rôle doublement tranchant en endommageant l’émail lorsque son niveau est trop élevé. La subtilité réside donc dans l’équilibre, un concept souvent omis par les fabricants.

1. Évitez les dentifrices faits-maison : trop abrasifs pour être vrais

La tendance DIY (Do It Yourself) a atteint nos salles de bains, encouragée par des promesses de naturalité et d’économie. Cependant, « fait-maison » ne rime pas toujours avec sécurité, surtout lorsque l’on parle d’abrasivité. 60 Millions de consommateurs met en garde contre ces concoctions personnelles, souvent trop agressives pour l’émail, une partie de notre anatomie qui, une fois perdue, ne se régénère pas. En somme, mieux vaut laisser les expériences chimiques aux professionnels.

2. Les substances controversées : le trio à éviter

Le laurylsulfate de sodium (SLS), un tensio-actif moussant mais irritant, s’avère être un habitué des formulations, y compris dans les dentifrices certifiés bio. Le triclosan, avec son badge de perturbateur endocrinien potentiel, se glisse parfois entre nos lèvres, malgré les appels internationaux à son interdiction. Et que dire du dioxyde de titane (TiO2) ? Présent sous les codes CI 77891 ou E171, il est sous les feux de la rampe pour sa toxicité suspectée, même si, heureusement, certains fabricants commencent à le délaisser.

Les 3 dentifrices à bannir de votre salle de bain

Après avoir distillé les critères de choix d’un bon dentifrice, 60 Millions de consommateurs distingue trois produits à éviter :

ELMEX Anti-caries : entre le dioxyde de titane et la silice hydratée, le terme « anti-caries » pourrait bien s’accompagner d’un risque non désiré de nanoparticules.

: entre le dioxyde de titane et la silice hydratée, le terme « anti-caries » pourrait bien s’accompagner d’un risque non désiré de nanoparticules. PARODONTAX Soin quotidien : dommage, en effet, que le dioxyde de titane vienne ternir l’image d’un produit destiné au soin quotidien.

: dommage, en effet, que le dioxyde de titane vienne ternir l’image d’un produit destiné au soin quotidien. SANOGYL Soin gencives au complexe vitaminé : une cocktail d’ingrédients à éviter, avec en tête de liste le très controversé dioxyde de titane et le lauryl sulfate de sodium, sans oublier le PEG-32, peu recommandable pour notre planète comme pour notre santé.

Un sourire éclairé est un sourire préservé

Choisir son dentifrice ne devrait pas être pris à la légère. Les enseignements de 60 Millions de consommateurs sont précieux. Cela pour quiconque souhaite prendre soin de sa santé bucco-dentaire sans compromettre sa santé générale. Il est important de lire les étiquettes, certes, mais aussi de rester informé grâce à des sources fiables et critiques.

Un beau sourire ne se mesure pas à la blancheur éclatante de vos dents, mais à la santé qui en émane. Et comme nous aimons le rappeler avec une pointe d’humour. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand on ne peut pas repousser l’émail comme les ongles !