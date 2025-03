Comment trouver les résultats du tirage EuroMillions My Million FDJ facilement ?

Vous venez de valider votre grille EuroMillions – My Million et l’excitation monte : ai-je touché le jackpot ? Bonne nouvelle, il existe plusieurs moyens simples et rapides pour consulter les résultats des tirages sans perdre de temps.

Où et quand consulter les résultats ?

Les tirages ont lieu tous les mardis et vendredis. Voici les horaires à retenir :

My Million : tirage vers 20h20 , résultats disponibles vers 20h35

: tirage vers , résultats disponibles EuroMillions : tirage vers 21h05, résultats accessibles vers 21h45

Tableau récapitulatif :

Jeu Heure du tirage Heure d’annonce des résultats My Million 20h20 20h35 EuroMillions 21h05 21h45

Les moyens les plus rapides pour vérifier les résultats

1. En ligne sur le site FDJ

Le moyen le plus simple reste la consultation directe sur le site officiel de la Française des Jeux :

https://www.fdj.fr/jeux-de-tirage/resultats

Vous y trouverez les résultats en temps réel avec les numéros gagnants et la répartition des gains.

2. L’application mobile FDJ

Avec l’application FDJ®, vous pouvez recevoir les résultats en notification push dès leur publication. Autre avantage : vous pouvez scanner votre ticket pour savoir instantanément si vous avez gagné.

3. À la télévision sur TF1

Les résultats sont diffusés en direct sur TF1 :

20h50 pour My Million

pour My Million 21h50 pour EuroMillions (horaires pouvant varier légèrement)

4. Par téléphone ou SMS

Vous pouvez obtenir les résultats par téléphone en appelant le 3256 (0,35€/min) ou par SMS en envoyant “EUML” au 61113 (0,35€/SMS).

5. Chez votre détaillant FDJ

Si vous avez acheté votre ticket dans un point de vente FDJ, vous pouvez scanner votre reçu en magasin pour connaître le montant de vos gains.

Comment savoir combien vous avez gagné ?

Une fois les résultats connus, voici comment calculer vos gains :

Via le site FDJ : utilisez le simulateur de gains en entrant vos numéros et options jouées.

: utilisez le en entrant vos numéros et options jouées. Via l’application FDJ® : scannez votre reçu pour un calcul automatique.

: scannez votre reçu pour un calcul automatique. Chez un détaillant FDJ : demandez une vérification sur place.

Ne manquez aucun tirage !

Pour éviter d’oublier un tirage, vous pouvez :

Activer les alertes sur l’appli FDJ

sur l’appli FDJ Jouer par abonnement pour ne jamais rater un tirage

pour ne jamais rater un tirage Suivre FDJ sur les réseaux sociaux pour les dernières annonces

Et si c’était votre tour de décrocher le jackpot de 17 millions d’euros minimum ou de devenir millionnaire grâce à My Million ? Bonne chance !