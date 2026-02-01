Démantèlement d’un réseau européen de trafic d’or : 14 arrestations et des centaines de milliers d’euros de biens confisqués

En bref

14 arrestations réalisées dans le cadre d’un démantèlement d’un réseau européen opérant dans le trafic d’or.

Des biens confisqués et des flux monétaires estimés à plus d’un million d’euros montrent l’ampleur du dossier.

Une coopération franco-belge et l’appui d’organismes européens illustrent une lutte coordonnée contre la criminalité organisée.

Les enquêteurs ont mis en évidence des trajets transfrontaliers et des receleurs actifs dans des bijouteries, avec des éléments de haute valeur comme des montres et du métal précieux.

Le démantèlement d’un réseau européen de trafic d’or illustre une intervention de police de grande envergure: 14 arrestations et des biens confisqués d’une valeur significative, le tout dans le cadre d’une enquête qui révèle l’ampleur de la criminalité organisée transfrontalière. Cette opération, conduite en parallèle en France et en Belgique, a démontré la capacité des services à coordonner des actions sur plusieurs fronts et à cibler les flux financiers, les receleurs et les lieux d’écoulement. L’enquête, ouverte fin 2024 et soutenue par des partenaires européens, met en lumière une organisation opérant entre le sud de la France et des centres de collecte en Belgique, avec des allers-retours vers Liège pour écouler le butin. Cette affaire est emblématique du travail mené par la police et la justice face à des réseaux structurés, et elle pose plusieurs questions sur les mécanismes de traçabilité et de contrôle des marchés de l’or.

Pays Lieu principal Arrestations Saisie estimée Biens confisqués Observations France Région d’Avignon et Marseille 9 ≈ 429 000 € Liquidités en cash, or, montres de luxe, véhicules, immobilier Opération coordonnée, seize perquisitions Belgique Liège, Herstal, Grâce-Hollogne 5 ≈ 148 000 € cash/comptes Or et bijoux, véhicules, arme, compteuses Fonderie découverte dans l’une des bijouteries visitées

Pour illustrer les mécanismes de ce type d'enquête et les enseignements tirés, vous pouvez consulter des analyses sur les stratégies internationales de lutte contre la criminalité organisée ou des exemples de coopérations policières en contexte transfrontalier.

Mode opératoire et coopération: comment ce démantèlement a pris forme

Je suis passé en revue les éléments qui permettent de comprendre comment un réseau aussi structuré peut être appréhendé et démantelé. D’abord, il fallait traquer les flux: bijoux et or pris dans divers pays d’Europe, puis écoulés via des receleurs situés au centre de Liège et à Burenville. C’est cette chaîne qui a été ciblée dès les premières perquisitions et qui a permis de sécuriser des indices matériels et financiers importants. Ensuite, l’importance de la coopération est apparue clairement: Eurojust et Europol, soutenus par des projets européens dédiés à la lutte contre les organisations criminelles, ont facilité l’échange d’informations et coordonné des actions simultanées entre les deux États.

Concrètement, les autorités ont mené douze perquisitions dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Marseille, saisissant des liquidités en espèces, des objets de valeur et des biens immobiliers, ainsi que plusieurs véhicules. En parallèle, six perquisitions ont eu lieu en Belgique, où les enquêteurs ont découvert une fonderie à l'étage d'une bijouterie et procédé à des saisies d'or, de bijoux, d'armes et de compteurs à billets. L'ensemble de ces éléments alimente une image précise d'un réseau criminalité organisée opérant sur plusieurs étapes: production, trafic, et distribution dans des centres de recensement et des marchés « légitimes » pour le blanchiment.

Chronologie et arrests: ce que raconte l’enquête

Je reviens sur les temps forts qui jalonnent cette affaire, afin de mettre en lumière le travail des enquêteurs et les implications juridiques. Fin 2024, l’enquête a été ouverte et a rapidement révélé l’existence d’un groupe formé de criminels serbo-croates, opérant dans plusieurs pays européens. Puis, lundi 26 janvier 2026, les autorités françaises et belges ont conduit une opération simultanée: neuf personnes interpellées en France et cinq en Belgique. Dans le détail, les saisies en France ont porté sur 24 000 € en liquidités et 20 000 € d’or, des montres de luxe et des véhicules, avec des biens immobiliers d’un montant estimé à environ 270 000 €. En Belgique, les saisies ont été plus diversifiées: 148 000 € en cash et sur des comptes, trois véhicules haut de gamme, de l’or et des bijoux, une arme et des compteurs à billets.

La répartition des arrestations témoigne d'un mécanisme opérationnel mêlant receleurs locaux et opérateurs transfrontaliers. Trois des personnes belges ont été placées sous mandat d'arrêt par la juge d'instruction, signe d'un approfondissement de l'enquête et d'un renforcement de la coopération judiciaire. Les suites judiciaires se poursuivent, et les autorités évoquent une intensification du travail d'enquête sur la traçabilité des mouvements d'or et la régulation des marchés parallèles.

Réflexions sur la sécurité, la justice et la prévention

Ce dossier met en évidence plusieurs points importants pour la police et la justice: d’abord, la traçabilité et le contrôle des flux financiers sont essentiels pour déterritorialiser les trafics d’or et les rendre moins lucratifs pour les criminels. Ensuite, la coopération européenne est cruciale: sans appui d’Eurojust et d’Europol, les échanges d’informations et les opérations coordonnées perdraient en vitesse et en efficacité. Enfin, la dimension humaine du travail des enquêteurs ne doit pas être sous-estimée: il faut du temps, de la patience et une approche méthodique pour éviter les erreurs et assurer des procédures solides lors des gardes à vue et des procédures judiciaires.

Pour ceux qui s'intéressent à d'autres dimensions de la sécurité urbaine et des interventions policières, vous pouvez consulter des rapports couvrant des interventions similaires et des exemples de mise en œuvre sur le terrain. Ces analyses aident à comprendre pourquoi ce type de démantèlement renforce la confiance publique et incite à des pratiques plus rigoureuses dans la gestion des marchés de l'or.

En définitive, ce démantèlement illustre la capacité des autorités à rallier des ressources humaines et techniques pour contrer une criminalité organisée qui s’adapte vite aux contextes européens. Le message est clair: la police, la justice et les partenaires européens continueront d’agir avec vigilance, afin d’assécher les circuits illicites et de protéger les consommateurs et les professionnels du secteur.

Pour rester informé sur les suites judiciaires et les évolutions des dispositifs européens de lutte contre ce type de criminalité, je continue de suivre attentivement les décisions de la justice et les résultats des prochaines saisies dans ce dossier de démantèlement.

