En bref

Disparition inquiétante en Seine-Saint-Denis : une alerte enlèvement a été déclenchée pour trois enfants placés sous l’ASE.

Dalia, Naël et Eline ont été emmenés jeudi 19 février à Épinay-sur-Seine ; leurs parents font l’objet d’une enquête et d’une traque active.

La santé de Dalia est fragile en raison d’une cardiopathie; la prise en charge médicale dans les heures qui suivent est cruciale.

Les autorités appellent la population à la vigilance et à signaler tout renseignement utile via le 197 ou le courriel officiel.

Disparition préoccupante en Seine‑Saint‑Denis : alerte enlèvement activée pour Dalia, 6 semaines, ainsi que pour son frère Naël, 18 mois, et sa sœur Eline, 2 ans. Cette affaire, survenue à Épinay-sur-Seine, mobilise l’ensemble des services de police et de justice dans un contexte d’urgence et de sécurité enfant. Je vous propose ici une synthèse claire des faits, des enjeux et des réactions des acteurs, afin de décrypter les mécanismes d’une alerte enlèvement et les consignes qui s’imposent en cas de témoins potentiels.

Élément Détails Victimes Dalia (fille, 6 semaines), Naël (garçon, 18 mois), Eline (fille, 2 ans et demi) Lieu de l’enlèvement Épinay-sur-Seine, Île-de-France Date clé 19 février 2026 ; alerte officiellement déclenchée le 21 février 2026 Contexte Les enfants étaient placés sous la responsabilité de l’aide sociale à l’enfance (ASE) Suspects Les parents, Abdelkader Benabderrahmane (24 ans) et Chaima Hattab (20 ans) État sanitaire Dalia présente une cardiopathie nécessitant une prise en charge médicale urgente Contacts d’urgence 197 pour les témoins ; alerte-enlevement@interieur.gouv.fr pour les signalements

Enquête et cadre institutionnel. Le parquet de Bobigny précise que l’enlèvement a été signalé dans le cadre d’un placement à l’ASE, motivé par des signaux d’hébergement précaire et de négligence potentielle. La police judiciaire est saisie d’une affaire d’enlèvement de mineurs et multiplie les investigations pour localiser la fratrie, sans succès à ce stade. Dans ce contexte, la sécurité des enfants et le retour rapide de la fratrie restent la priorité absolue des autorités. Pour comprendre les mécanismes de réponse et les mesures de protection, consultez les ressources officielles sur les procédures d’urgence et les appels à témoins.

Contexte et enjeux de l’alerte enlèvement

Cette affaire rappelle les règles de base qui guident toute alerte enlèvement. Lorsque des enfants en danger ou enlevés sont confiés à l’Aide sociale à l’enfance, les autorités placent la sécurité des mineurs au premier plan et déclenchent des mécanismes de communication renforcés pour accélérer les recherches et mobiliser la population.

Ce que disent les autorités et ce que cela signifie pour la sécurité enfant

Les déclarations du parquet et des forces de l’ordre insistent sur la nécessité de rester vigilant sans intervenir soi‑même dans le périmètre local. La prudence est de mise : tout signe pouvant aider à localiser les enfants doit être signalé rapidement via les canaux officiels. Cette section détaille les points clés et propose des conseils pratiques pour les citoyens et les professionnels en contact avec des familles vulnérables.

Urgence et vigilance : la situation exige une action rapide et coordonnée des services de sécurité et des familles.

: la situation exige une action rapide et coordonnée des services de sécurité et des familles. Rôle des témoins : tout élément, même minime, peut orienter les recherches et faciliter le retour des enfants.

: tout élément, même minime, peut orienter les recherches et faciliter le retour des enfants. Mesures de protection : le cadre ASE vise à prévenir les risques et à assurer des soins adaptés, notamment pour Dalia qui nécessite une prise en charge médicale urgente dans les 48 heures.

Dans ce type d’affaires, la coordination entre l’ASE, la police et le parquet est cruciale. Le parquet rappelle la nature précaire du placement et les risques encourus lorsque les procédures d’assistance ne sont plus respectées par les proches. Des recherches actives et une coopération renforcée des témoins permettent d’amorcer le retour des enfants dans des conditions de sécurité optimales.

Pour ceux qui souhaitent suivre l’évolution ou aider la communauté, voici deux liens utiles vers des exemples d’appels à témoins et d’alertes similaires : Disparition alarmante en Martinique : appel à témoins et Disparition inquiétante à Nancy : aider à retrouver Lorie Demare. Ces articles illustrent des mécanismes similaires de mobilisation citoyenne et de coordination entre les acteurs publics.

La population est invitée à éviter toute intervention non coordonnée et à composer le 197 pour les témoins ou à envoyer un signal via le courriel officiel destiné à l’alerte enlèvement. L’objectif est clair : localiser Dalia, Naël et Eline et assurer leur retour en sécurité, tout en préservant la sécurité des lieux et des personnes autour.

À retenir pour les proches et les professionnels

Restez informé via les canaux officiels et les sources publiques fiables.

via les canaux officiels et les sources publiques fiables. Signalez les informations utiles sans délai, même si elles semblent insignifiantes.

sans délai, même si elles semblent insignifiantes. Protégez les mineurs en restant attentifs à tout comportement inhabituel autour des enfants confiés à l’ASE.

Pour enrichir la compréhension de ce type d’événement, des exemples de procédures, d’alertes et de suivis peuvent être consultés dans les articles cités ci‑dessous, qui décrivent les mécanismes de coordination et les retours d’expérience post‑incident. Dans l’actualité récente, de nombreuses situations similaires ont alimenté le débat public sur la sécurité et la surveillance des mineurs, et ces sujets restent pertinents pour les familles et les professionnels de la protection de l’enfance.

En synthèse, la disparition de Dalia, Naël et Eline soulève des questions essentielles sur la protection des enfants, la rapidité des réactions institutionnelles et l’implication de la société civile. La vigilance collective, associée à une réponse judiciaire et policière efficace, demeure le meilleur rempart contre les risques qui pèsent sur les mineurs en situation de vulnérabilité. Pour suivre les actualités liées à ce dossier et à d’autres cas similaires, consultez les ressources publiques et les médias spécialisés, qui poursuivent leur couverture autour des enjeux de sécurité et de prévention.

