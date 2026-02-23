Depuis quelques mois, j’observe une tendance troublante dans la gestion gouvernementale des mouvements extrémistes en France. Le ministre de l’Intérieur a décidé de cibler certains groupuscules d’ultradroite pour les dissoudre, mais en parallèle, des associations d’ultra-gauche connaissent le même sort. Cette stratégie apparemment équilibrée cache en réalité une dynamique bien plus cynique : utiliser la dissolution des groupes d’extrême droite comme écran de fumée pour justifier une répression accrue contre la gauche radicale. Comment justifier une telle asymétrie dans l’application de la loi ? C’est précisément ce qui m’intrigue dans cette question de la dissolution des groupuscules d’extrême droite et de ses véritables intentions politiques.

Groupes visés Orientation politique Période de dissolution Motifs principaux GUD (Groupe Union Défense) Ultradroite 2024-2026 Violences, racisme, activités paramilitaires Les Remparts Ultradroite 2024-2026 Violences organisées, intimidation Associations d’ultra-gauche Ultra-gauche 2024-2026 Perturbations d’ordre public Groupuscules islamistes Extrémisme religieux 2024-2026 Radicalisation, menace à la sécurité

Les vraies raisons d’une dissolution sélective

J’ai longtemps cru que dissoudre les organisations extrémistes relevait d’une simple application de la loi. Mais après avoir examiné les décisions gouvernementales de ces derniers mois, une réalité différente émerge. Le gouvernement brandit les dissolutions d’ultradroite comme un étendard républicain, tout en poursuivant une répression systématique contre les mouvements progressistes. C’est un jeu de prestidigitation politique classique : créer l’illusion d’une neutralité ferme contre tous les extrêmes, alors qu’en coulisse, on prépare le terrain pour museler les contestataires de gauche.

Les groupuscules violents de droite, malgré leur dangerosité réelle, représentent une menace que le gouvernement peut valoriser politiquement. Chaque dissolution devient alors une occasion de démontrer sa « fermeté », de satisfaire l’opinion publique horrifiée par des vidéos de violences urbaines. À Lyon, par exemple, les agressions contre les manifestants de gauche ont défrayé la chronique, offrant un contexte parfait pour justifier une action gouvernementale. Or, cette même rigueur ne s’applique jamais avec la même intensité aux menaces que pose l’extrémisme de gauche.

Le mécanisme du double standard : répression asymétrique

Ce qui m’intéresse particulièrement, c’est la mécanique de ce double standard. La dissolution devient un outil de légitimation politique plutôt qu’une mesure juridique neutre. En dissolvant quelques groupes d’ultradroite aux effectifs limités, le gouvernement s’arroge le droit d’affirmer qu’il combat « la haine des extrêmes » de manière équilibrée. Mais pendant ce temps, les capacités de mobilisation de la gauche radicale sont systématiquement étouffées par des restrictions administratives et des interdictions de manifester.

Prenons un exemple concret. Lorsqu’une association d’ultra-gauche est dissoute pour ses liens avec des perturbateurs d’ordre public, on ne voit jamais de débat public comparable à celui suscité par la dissolution du GUD. Pourquoi ? Parce que l’ultradroite bénéficie d’une couverture médiatique qui transforme chaque action gouvernementale en grand événement politique. À l’inverse, les mesures contre la gauche radicale sont présentées comme des nécessités administratives, dénuées de tout enjeu idéologique.

Voici les principaux mécanismes de cette asymétrie :

L’effet d’annonce : les dissolutions d’ultradroite sont médiatisées comme des victoires contre l’extrémisme, tandis que celles touchant la gauche restent discrètes

: les dissolutions d’ultradroite sont médiatisées comme des victoires contre l’extrémisme, tandis que celles touchant la gauche restent discrètes Les justifications inégales : la violence d’ultradroite est présentée comme une menace existentielle, celle de la gauche comme une simple perturbation

: la violence d’ultradroite est présentée comme une menace existentielle, celle de la gauche comme une simple perturbation Les effectifs ignorés : les groupes d’ultradroite dissous sont souvent réduits à quelques centaines de militants, comparés aux milliers de sympathisants progressistes poursuivis

: les groupes d’ultradroite dissous sont souvent réduits à quelques centaines de militants, comparés aux milliers de sympathisants progressistes poursuivis La continuité organisationnelle : tandis que la gauche radicale doit se réinventer après chaque dissolution, l’ultradroite se reconstitue facilement sous de nouveaux noms

: tandis que la gauche radicale doit se réinventer après chaque dissolution, l’ultradroite se reconstitue facilement sous de nouveaux noms L’impunité structurelle : les réseaux ultradroite proches de certains cercles politiques bénéficient d’une tolérance implicite

Les cicatrices de Lyon : où la rhétorique rencontre la réalité

Les incidents violents dans les rues de Lyon en 2024 ont fourni le prétexte parfait pour une action gouvernementale. Des images de manifestants agressés par des militants ultradroites ont circulé, provoquant l’indignation. Le gouvernement a alors saisi cette occasion pour orchestrer une série de dissolutions, présentant celles-ci comme une réponse proportionnée à la menace.

Or, j’ai pu constater que cette réponse cachait une stratégie plus large. Les violences de droite à Lyon, bien que documentées et condamnables, n’ont jamais entraîné de véritable démantèlement des réseaux responsables. Des figures clés restent libres d’agir, se contentant de changer d’étiquette organisationnelle. Entre-temps, les collectifs de gauche mobilisés contre ces mêmes violences sont eux systématiquement poursuivis pour « entrave à la libre circulation » ou « perturbation de l’ordre public ».

La question de l’efficacité : dissoudre, vraiment ?

Je dois ici soulever une question qui dérange les tenants de cette politique : cette stratégie fonctionne-t-elle réellement ? Lorsqu’une organisation est dissoute en France, ses membres ne disparaissent pas comme par magie. Ils se regroupent sous un nouveau nom, trouvent de nouveaux locaux, continuent leurs activités. C’est précisément ce qui s’est produit après chaque dissolution d’ultradroite : quelques mois plus tard, des groupes similaires réémergent avec des structures légèrement différentes.

En revanche, la dissolution d’une association progressiste produit des effets tangibles sur la capacité de mobilisation. Les militants sont fichés, les financements asséchés, les espaces de regroupement fermés. C’est la différence fondamentale : les mesures contre la gauche produisent des résultats mesurables en termes de répression, tandis que celles contre l’ultradroite ressemblent à une performance théâtrale destinée à l’opinion publique.

Quelques observations qui étayent ce constat :

Les groupes ultradroite dissous réapparaissent sous des appellations différentes dans un délai de 6 à 12 mois

Les arrestations au sein de ces mouvements reconstitués restent marginales comparées aux poursuites contre les militants progressistes

Les financements illégaux de l’ultradroite ne sont jamais véritablement traçés ni poursuivis

Les relais politiques de ces mouvements continuent à opérer librement au sein de certains partis

Le piège tendu à la gauche radicale

Ce qui m’apparaît comme le plus cynique dans cette stratégie, c’est qu’elle piège la gauche dans une position intenable. En dissolvant quelques groupes d’ultradroite, le gouvernement crée l’apparence d’une lutte impartiale contre tous les extrêmes. Cela légitime ensuite les mesures contre les organisations progressistes, présentées comme des applications rigoureuses du même principe.

La gauche radicale ne peut pas protester efficacement contre cette logique sans apparaître comme défendant l’extrémisme. C’est l’essence même du piège : elle est sommée de choisir entre accepter la dissolution de ses alliés ou risquer d’être présentée comme complice des pires dérives. Entre-temps, le gouvernement consolide ses outils de répression sous le masque d’une lutte équilibrée contre les extrêmes.

D’ailleurs, certains leaders de gauche ont exprimé leur choc face à ces développements politiques, reconnaissant implicitement qu’ils se trouvent face à une manœuvre coordonnée qui dépasse les simples considérations de sécurité publique.

Le contexte plus large : vers une cristallisation autoritaire

Je dois replacer ces dissolutions ciblées dans un cadre plus vaste. Depuis 2022, l’orientation politique générale du gouvernement s’est progressivement durcie face aux contestations de gauche. Chaque mesure de sécurité s’accompagne d’une rhétorique démocratique savamment dosée pour maintenir une façade de légalité et de neutralité. Les dissolutions sont un élément de cette stratégie plus large.

Ce processus suit une logique classique de cristallisation autoritaire : on commence par des mesures qui semblent justifiées (combattre la violence ultradroite), on les utilise pour normaliser un arsenal répressif, puis on l’applique graduellement contre ceux qui contestent le système. Les groupes d’extrême droite servent ici de justification moralement acceptable pour une mise au pas de l’opposition radicale.

Le cabinet du ministre de l’Intérieur justifie ces mesures en parlant de « lutte contre les extrêmes » et de « défense des valeurs républicaines ». Or, cette rhétorique masque une réalité : le gouvernement maintient un cap politique qui privilégie systématiquement certains types d’ordre sur d’autres. Un ordre où les contestations de gauche constituent une menace existentielle, tandis que les violences d’ultradroite restent marginalisées dans le discours public.

L’absence de convergence : pourquoi la gauche ne peut pas réagir

Un des aspects les plus révélateurs de cette stratégie est que la gauche français, même réunie, ne parvient pas à monter une riposte cohérente. Cela tient à plusieurs facteurs que j’ai pu observer. D’abord, les dissolutions visent des organisations considérées comme périphériques par une large part de la gauche institutionnelle. Ces groupes radicaux ne disposent pas de relais médiatiques puissants ou de soutiens politiques affichés.

Ensuite, toute tentative de défendre les organisations dissoutes expose rapidement ceux qui s’y risquent à des accusations de complaisance avec l’extrémisme. C’est un piège rhétorique qui paralyse la gauche : elle ne peut critiquer les dissolutions sans être accusée de défendre des violences, réelles ou supposées. Le gouvernement a donc réussi à mettre en place un mécanisme de répression qui s’auto-légitime politiquement.

À ce titre, même des critiques internes au système politique expriment leur malaise face à cette gestion asymétrique des menaces politiques, suggérant que cette stratégie pourrait avoir des conséquences à long terme sur la démocratie française.

Les racines historiques d’une répression sélective

Si je remonte un peu dans le temps, j’observe que cette approche n’est pas nouvelle. La France a une longue histoire d’utilisation sélective de la loi contre différents courants politiques. Les dissolutions d’organisations restent un outil essentiellement dirigé contre la gauche radicale depuis les années 1960, avec quelques exceptions spectaculaires pour satisfaire l’opinion publique.

Les groupes ultradroite ont rarement connu le même sort systématique. Ceux qui l’ont expérimenté sont généralement revenus sous des formes légèrement modifiées, sans que la reprise d’activité n’entraîne les mêmes poursuites judiciaires qui s’abattent sur les organisations progressistes. C’est une asymétrie structurelle, enracinée dans les institutions et dans les pratiques du ministère de l’Intérieur.

Vers une normalisation dangereuse

Ce qui m’inquiète le plus en examinant cette tendance, c’est que chaque dissolution crée un précédent qui rend les suivantes plus faciles à justifier. Le cadre légal se rigidifie progressivement autour de la répression des « extrêmes », un terme de plus en plus vague et manipulable selon les intérêts politiques du moment.

Une association syndicale trop radicale pourrait demain être dissoute sous prétexte de « perturbation de l’ordre public ». Un collectif écologiste trop virulent contre les politiques gouvernementales pourrait connaître le même sort. Les dissolutions ciblées d’aujourd’hui établissent les normes répressives de demain, d’une manière qui profite structurellement aux forces politiques de droite.

Je dois aussi souligner que cette normalisation passe souvent inaperçue. Les médias mainstream se contentent de rapporter les annonces gouvernementales sans analyse critique des mécanismes sous-jacents. Il faut une attention soutenue pour percevoir comment une mesure apparemment technique (la dissolution d’une association) devient un outil d’ingénierie politique capable de remodeler le paysage des contestations possibles.

Ainsi, revenir à la question centrale : la dissolution des groupuscules d’extrême droite représente-t-elle une authentique lutte contre l’extrémisme, ou l’avant-garde d’une répression sélective contre la gauche radicale ? Les éléments que j’ai rassemblés pointent clairement vers la seconde hypothèse. Les dissolutions ciblées constituent une stratégie cohérente d’érosion des capacités de mobilisation de l’opposition radicale, justifiée par un combat apparent contre tous les extrêmes, mais appliquée de manière profondément asymétrique.

Autres articles qui pourraient vous intéresser