Doubs : Une enseignante introuvable suite au drame du suicide d’un élève, un appel à témoins est lancé
|Élément
|Détails
|Date de disparition
|Week-end du 9 au 10 mai 2026
|Lieu
|Besançon et Montferrand-le-Château, Doubs
|Personne concernée
|Sonia Vacheret, 54 ans, enseignante de SVT
|Établissement
|Lycée Jules-Haag, Besançon
|Événement déclencheur
|Suicide d’un élève de première et disparition de l’enseignante
|Statut
|Appel à témoins lancé, enquête ouverte
Dans le Doubs, une enseignante introuvable suite au drame du suicide d’un élève déclenche un appel à témoins, alors que Besançon et ses environs entrent dans une période empreinte d’inquiétude et de recoupements. Je me pose immédiatement une question simple: comment préserver le climat scolaire et la sécurité psychologique des élèves lorsque le malheur frappe un lycée ? Cette disparition, survenue peu après le suicide d’un lycéen au sein même du même établissement, met en lumière les fragilités relationnelles qui peuvent naître entre élèves, professeurs et familles. Je m’efforce ici de présenter les faits avec rigueur, sans sensationalisme, tout en montrant les jambes économiques et humaines qui soutiennent une telle crise dans le cadre scolaire.
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