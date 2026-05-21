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Doubs : Une enseignante introuvable suite au drame du suicide d’un élève, un appel à témoins est lancé

dans le doubs, une enseignante est portée disparue après le tragique suicide d’un élève. les autorités lancent un appel à témoins pour la retrouver rapidement.
Élément Détails
Date de disparition Week-end du 9 au 10 mai 2026
Lieu Besançon et Montferrand-le-Château, Doubs
Personne concernée Sonia Vacheret, 54 ans, enseignante de SVT
Établissement Lycée Jules-Haag, Besançon
Événement déclencheur Suicide d’un élève de première et disparition de l’enseignante
Statut Appel à témoins lancé, enquête ouverte

Dans le Doubs, une enseignante introuvable suite au drame du suicide d’un élève déclenche un appel à témoins, alors que Besançon et ses environs entrent dans une période empreinte d’inquiétude et de recoupements. Je me pose immédiatement une question simple: comment préserver le climat scolaire et la sécurité psychologique des élèves lorsque le malheur frappe un lycée ? Cette disparition, survenue peu après le suicide d’un lycéen au sein même du même établissement, met en lumière les fragilités relationnelles qui peuvent naître entre élèves, professeurs et familles. Je m’efforce ici de présenter les faits avec rigueur, sans sensationalisme, tout en montrant les jambes économiques et humaines qui soutiennent une telle crise dans le cadre scolaire.

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