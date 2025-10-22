En direct. Procès de Dahbia Benkired : l’expert psychologue témoigne au quatrième jour de l’affaire du meurtre de Lola

Dans ce direct sur la Justice et le Procès, je vous raconte ce qui se joue au quatrième jour du tribunal autour de Dahbia Benkired et du meurtre de Lola. L’enjeu est clair: comprendre les mécanismes psychologiques évoqués par l’expert et décrypter comment, en droit, une expertise judiciaire peut éclairer une affaire criminelle complexe comme celle-ci. Les questions qui traversent les familles et les jurys restent les mêmes: quelles motivations, quelles fragilités, et quelles responsabilités ?

Jour Événement Acteurs impliqués Notes Quatrième journée Déposition de l’expert psychologue à la barre Nicolas Estano / Dahbia Benkired Analyse des traits et enjeux psychologiques Après-midi Témoignages des parties civiles Famille de Lola, Avocats Attentes et implications pour le dossier Audition de Dahbia Interrogatoire de l’accusée Dahbia Benkired Évolution des récits et possibles contradictions

Le cadre du quatrième jour: ce que dit l’audience et ce que l’on attend

Rôle clé de l’expert : il dépose ses conclusions sur les « traits psychopathiques », les mécanismes d’isolement et les possibles carences affectives.

: il dépose ses conclusions sur les « traits psychopathiques », les mécanismes d’isolement et les possibles carences affectives. Éléments de contexte : l’expert évoque des « illusions récurrentes » et un mode de pensée qu’il qualifie d’“exécutoire”.

: l’expert évoque des « illusions récurrentes » et un mode de pensée qu’il qualifie d’“exécutoire”. Impact sur la déposition de Dahbia : les entretiens antérieurs éclairent la ± évolution du récit, avec des éléments parfois divergents.

: les entretiens antérieurs éclairent la ± évolution du récit, avec des éléments parfois divergents. Réalité du lien victime/accusé : l’auditoire cherche à comprendre comment les faits, présentés comme un crime, s’inscrivent dans une dynamique personnelle complexe.

Au cours de la matinée, l’expert psychologue, Mustapha Estano, a détaillé ses observations à la barre. Il a insisté sur l’absence d’éléments indiquant une maladie psychiatrique « franche », tout en notant des traits comme une « froideur affective » et un isolement social marqués par des événements familiaux difficiles. Sa démonstration a immédiatement donné lieu à des échanges tendus avec le président de la cour et les avocats des parties civiles.

Le récit de Dahbia évolue aussi parallèlement à ces éléments d’expertise. Hier, elle a proposé une nouvelle explication, indiquant qu’elle aurait voulu se venger de son ex-petit ami. Ce volet met en lumière la manière dont les avocats de la défense et les procureurs scrutent les variations narratives comme autant de pièces de puzzle pour le jury. L’analyse du jour 2 et ses implications sur le jour 4.

Rôle et limites de l’expertise judiciaire dans une affaire criminelle

Fondement : l’expertise psychologique apporte une lecture spécialisée des comportements et des motivations possibles sans prétendre annuler les faits.

: l’expertise psychologique apporte une lecture spécialisée des comportements et des motivations possibles sans prétendre annuler les faits. Limites : elle ne permet pas de prédire les actes futurs ni d’expliquer exhaustivement chaque geste, mais elle éclaire les cadres de personnalité et les facteurs contextuels.

: elle ne permet pas de prédire les actes futurs ni d’expliquer exhaustivement chaque geste, mais elle éclaire les cadres de personnalité et les facteurs contextuels. Éléments discutés : les traits « narcissiques », l’ illogisme discursif , et les traces dillusions ou d’idéations inhabituelles identifiées lors d’entretiens répétés.

: les traits « narcissiques », l’ , et les traces dillusions ou d’idéations inhabituelles identifiées lors d’entretiens répétés. Rythme processuel : les juges et les avocats s’appuient sur les conclusions pour tester la cohérence des témoignages et calibrer les demandes de réquisitions.

Pour suivre les évolutions, voici des lectures pertinentes sur le sujet et le contexte judiciaire autour des meurtres médiatisés: l’affaire tragique du meurtre de Lola, témoignage poignant au cœur du XXe arrondissement, requisitions pour Delphine Jubillar, ouverture de la seconde journée, témoignages de l’ancien compagnon.

Une question récurrente pour le jury et le public est de savoir comment l’hybridation des éléments de la personnalité et le contexte de l’enfance peut influencer des actes extrêmes. L’expertise ne prétend pas excuser l’acte, elle cherche plutôt à éclairer les mécanismes qui, dans une affaire criminelle, peuvent conduire à un crime aussi grave.

Pour illustrer ces thèmes, le tribunal a ordonné des pièces à charge et des témoignages croisés, tout en maintenant un cadre strict de sécurité et de déontologie professionnelle. Des échanges complexes qui, selon plusieurs témoins, montrent que la “science” de la psychologie criminelle est un outil parmi d’autres dans l’arsenal judiciaire, et non une réponse définitive à la violence.

Dans le cadre de ces échanges, les avocats des parties civiles ont souligné l’importance de comprendre les souffrances des proches et de ne pas réduire l’affaire à une simple démonstration de faits. Le public et les médias suivent chaque intervention avec une curiosité qui peut parfois déborder sur les interprétations, d’où la nécessité d’un travail rigoureux et mesuré des experts et des magistrats.

En somme, ce quatrième jour met en lumière le rôle crucial de l’expertise judiciaire dans l’éclairage des motivations et comportements liés au crime, tout en rappelant que la justice se construit aussi sur les voix des victimes et des familles. Pour ceux qui suivent l’affaire Lola, chaque élément apporté à la barre n’est pas simplement un fait isolé, mais une pièce qui alimente le débat sur la réparation et la prévention du crime.

Questions fréquentes

Qu’apporte exactement l’expertise psychologique dans une affaire de meurtre ? Elle éclaire les schémas de personnalité, les influences de l’enfance et les facteurs contextuels sans déterminer le culpabilité absolue.

Elle éclaire les schémas de personnalité, les influences de l’enfance et les facteurs contextuels sans déterminer le culpabilité absolue. Pourquoi les témoignages des proches de Lola restent cruciaux ? Ils apportent une dimension émotive et vérifient les impacts humains de l’affaire, complétant le cadre technique de l’enquête.

Ils apportent une dimension émotive et vérifient les impacts humains de l’affaire, complétant le cadre technique de l’enquête. Les conclusions de l’expert changent-elles le verdict ? Elles influencent l’appréciation du jury mais ne dictent pas le jugement seul; le verdict repose sur l’ensemble des éléments présentés.

Elles influencent l’appréciation du jury mais ne dictent pas le jugement seul; le verdict repose sur l’ensemble des éléments présentés. Comment suivre les prochaines étapes du procès ? Restez attentifs aux audiences, aux déclarations des avocats et aux dépositions des experts qui seront publiées par les médias spécialisés.

Restez attentifs aux audiences, aux déclarations des avocats et aux dépositions des experts qui seront publiées par les médias spécialisés. Existe-t-il des ressources pour comprendre la psychologie criminelle dans ce type d’affaire ? Oui, des analyses publiques et des études de cas sur la psychologie criminelle et l’expertise judiciaire offrent des repères utiles.

Pour approfondir, vous pouvez consulter les sources suivantes qui contextualisent les développements de l’affaire Lola et ses répercussions sociétales: l’affaire Lola et son écho sociétal, témoignage au cœur du Xixe arrondissement, ouverture de la seconde journée, témoignage de l’ancien compagnon, et réaction des avocats des parties civiles.

Note technique

Images et vidéos complémentaires:

