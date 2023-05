Sur Facebook et Twitter, une propagande s’est installée et elle s’avère dangereuse. Les internautes sont recrutés par les mouvements islamiques.

Sur Facebook et Twitter, une nouvelle menace plane sur les internautes. C’est en effet par le biais d’Internet que ces groupes terroristes recrutent des membres pour faire le Jihad. Le nouveau patron de l’agence britannique de surveillance, Robert Hannigan a déclaré que l’État Islamique est le premier groupe terroriste dans ce monde qui a grandi avec l’essor d’Internet. Ils ont ainsi la capacité d’exploiter le potentiel de la toile dans le but de créer une menace djihadiste à l’échelle mondiale.

Facebook et Twitter ne sont pas les seuls outils

Il révèle selon une précision de La Montagne que les gouvernements doivent résoudre cet énorme défi, car Facebook et Twitter ne sont pas les seuls outils utilisés. Les forums, les sites Internet, les plateformes de vidéo… Tout est utilisé pour toucher un maximum de personnes. Depuis quelques années les réseaux sociaux ont adopté une charte de bonne conduite, ils surveillent également tout ce qui est échangé. Toutefois, malgré tous les efforts, ils sont victimes de leurs succès. Twitter a la possibilité de rassembler près de 284 millions d’abonnés et ils sont beaucoup plus nombreux sur le réseau social de Mark Zuckerberg.

Tous les messages sont relayés sur Facebook, Twitter…

Des enquêteurs et des journalistes ont démontré qu’avec de fausses identités, il était assez facile de faire des échanges. Sur Facebook, Twitter ou Internet en général, il serait assez facile de se mettre en relation avec des djihadistes en Syrie. Ces groupes terroristes n’hésitent pas à relater et à prôner la violence avec des vidéos, des témoignages et en quelques minutes, toutes les informations sont relayées sur le Web. Ce dernier reste tout de même un moyen d’expression où aucune législation répressive n’est véritablement mise en place. C’est également des outils pour les terroristes qui recrutent désormais via Internet.