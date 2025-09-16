Guerre à Gaza : Israël privilégie la destruction plutôt que la conqueste totale

Depuis le début de l’année 2025, la situation à Gaza s’est brutalement intensifiée, laissant craindre un approfondissement du conflit entre Israël et le Hamas. Curieusement, l’objectif affiché de l’armée israélienne semble s’éloigner d’une simple prise de contrôle et s’orienter vers une stratégie de dévastation systématique. La ville, qui reste une des plus peuplées de la bande, est désormais au cœur d’un véritable chaos militaire, soulignant une volonté de transformer Gaza en un lieu quasi invivable, plutôt qu’en un territoire sous contrôle. Avec un blocus de Gaza renforcé, les frappes aériennes de Tsahal, et une politique de déplacement forcé, la dynamique s’apparente à une opération de désengagement mêlée à une colonisation silencieuse et à un isolement volontaire de la population civile. Ce contexte dramatique soulève des questions fondamentales sur la nature du conflit actuel, où chaque bombe semble servir à une stratégie de démographie et de géopolitique.

Facteur Description Objectif principal Créer un environnement invivable plutôt que de conquérir la ville Actions militaires Frappes aériennes massives, démolitions de bâtiments, et déplacement forcé Impact sur la population Displacements, pertes civiles, destruction d’infrastructures vitales Motivations politiques Envoyer un message politique et affirmer une domination urbaine silencieuse Conséquences internationales Condamnations, appels au cessez-le-feu, tensions diplomatiques accrues

Les stratégies de Tsahal : détruire plutôt que détenir

Lorsqu’on observe la dynamique du conflit actuel, il devient évident que l’armée israélienne ne poursuit pas une conquête classique. Au contraire, la tactique semble consister à affaiblir Gaza en utilisant des frappes aériennes intensives, comme celles rapportées lors des récentes opérations (voir . Ces frappes touchent à la fois des cibles militaires et civiles, avec la destruction de tours résidentielles, de réservoirs d’eau et même d’un patrimoine archéologique majeur, soulignant une volonté de déstructurer la ville dans ses fondations.

Ce ciblage massif ne se limite pas à une logique militaire. Ces opérations s’inscrivent dans une politique de déplacement forcé, où la population palestinienne est poussée à fuir ou à être expulsée, comme l’a récemment confirmé un rapport faisant état d’importants efforts pour désengager Gaza de sa population civile. Curieusement, cette stratégie pourrait aussi s’apparenter à une forme de colonisation de fait, où Gaza serait graduellement transformée en un territoire peu habitable, voire annexé silencieusement, en dehors des démarches conventionnelles.

Impacts et controverses autour de la destruction de Gaza

Les conséquences de cette guerre sont dévastatrices à plusieurs niveaux. De nombreux quartiers résidentiels ont été démolis, laissant derrière eux un paysage de ruines, comme en témoignent des images de Gaza en 2025. Le bilan humain continue de s’alourdir, avec au moins 40 morts supplémentaires rapportés récemment, ce qui soulève des inquiétudes quant à la violation du droit international humanitaire.

Les frappes intensifiées, à un moment où la communauté internationale (notamment l’ONU) appelle à un cessez-le-feu urgent, illustrent une divergence d’approche entre la volonté de détruire l’adversaire d’un côté et la recherche d’un dialogue diplomatique de l’autre. La destruction en cours pose en outre la question du futur démantèlement de la ville, qui pourrait bien devenir un symbole d’un conflit sans fin, alimenté par une stratégie de désengagement et de démolition systématique.

Le contexte géopolitique derrière la guerre à Gaza en 2025

Le renouvellement des opérations militaires en Cisjordanie, couplé à la volonté d’étendre la colonisation dans cette région, alimente une escalade qui ne se limite pas à Gaza. La stratégie israélienne semble en effet s’inscrire dans une logique de consolidation de son contrôle sur l’ensemble de ces territoires contestés, tout en mettant en avant un désengagement programmé, où la ville de Gaza serait utilisée comme terrain d’expérimentation

Selon l’historien Pierre Razoux, cette opération ne s’inscrit pas dans une logique de conquête traditionnelle mais plutôt dans une volonté d’envoyer un message politique fort, qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle phase de l’occupation, où Gaza serait graduellement vidée de sa population palestinienne, tout en étant isolée diplomatiquement. La stratégie pourrait aussi préparer le terrain à de nouvelles formes d’annexion indirecte, en contournant les principes de la communauté internationale et en défiant l’autorité de l’ONU.

Implications pour la paix et la stabilité régionale

Ces actions militaires ont des répercussions à l’échelle régionale. La violence dans la bande de Gaza provoque une instabilité croissante, particulièrement en Cisjordanie, où la tension atteint des sommets. L’absence de dialogue diplomatique favorise la spirale de la violence, tandis que le blocus de Gaza reste un facteur majeur de désespoir pour ses habitants. La communauté internationale, notamment l’ONU, insiste pour que le conflit s’arrête, mais chaque nouvelle frappe aérienne semble repousser cette perspective.

Questions fréquentes sur la guerre à Gaza en 2025

Q : Pourquoi Israël a-t-il lancé cette opération à Gaza ?

R : Selon plusieurs experts, la stratégie vise à affaiblir le Hamas à travers une politique de destruction massive, tout en envoyant un message politique fort, plutôt que de simplement prendre le contrôle territorial. La tentative est également d’envoyer un signal à la communauté internationale, notamment en contexte de tensions accrues avec certains pays de la communauté, comme la France ou le Royaume-Uni.

Q : Quelles sont les conséquences humanitaires immédiates ?

R : La population palestinienne subit une vague de déplacements forcés, la destruction de ses quartiers, avec un bilan de plus de 40 morts chaque jour, selon les derniers rapports. La capacité d’accueil des réfugiés est saturée, et l’acheminement de l’aide humanitaire devient de plus en plus difficile dans un contexte de frappes continues.

Q : Que prévoit la communauté internationale face à cette progression ?

R : L’ONU et plusieurs pays appellent à un cessez-le-feu immédiat, mais l’armée israélienne maintient ses opérations, ce qui complexifie toute tentative de médiation. La situation demeure explosive, avec un risque de déstabilisation accrue en Cisjordanie et dans toute la région.

