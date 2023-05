Dans les Hautes-Alpes, un fait divers s’est produit et il concerne une macabre découverte réalisée dans un ruisseau et il s’agirait d’un meurtre.

Dans les Hautes-Alpes, un quadragénaire a été retrouvé mort alors qu’il se trouvait dans un ruisseau. Ce sont les membres de la gendarmerie qui ont effectué cette découverte dimanche matin aux alentours de 8 heures. Rapidement, un périmètre a été mis en place et les enquêteurs ont envisagé la piste criminelle. Une enquête a été ouverte dans le but de déterminer avec précision les circonstances de la mort ainsi que le ou les responsables du décès.

Un cadavre d’un quadragénaire retrouvé dans un ruisseau

Selon une information du Dauphiné Libéré, les forces de l’ordre sont restées sur les lieux plusieurs heures pour tenter de récolter un maximum d’indices dans le but d’étayer le dossier. Jusqu’à 15h15, ils ont donc passé au peigne fin les environs à la recherche d’une ou plusieurs preuves. Le journal précise que ce fait divers serait un meurtre, car un homme a été placé en garde à vue dans cette affaire. Âgé de 41 ans, il se serait dénoncé auprès de la gendarmerie dans la matinée de ce lundi, soit plus de 24 heures après la découverte du cadavre dans les Hautes-Alpes, il aurait effectué un appel.

Dans les Hautes-Alpes, un homme s’est dénoncé

Une enquête a donc été ouverte pour homicide involontaire et le mobile reste pour l’heure inconnu. Les deux hommes auraient eu tendance à se connaitre et un éventuel différend serait à l’origine de ce drame qui s’est déroulé dans les Hautes-Alpes. Les premières investigations ont montré que le corps présentait des marques de strangulation, mais une autopsie a été commandée. Cette dernière devrait apporter des éléments supplémentaires concernant la mort et confirmer éventuellement le décès par strangulation. L’homme a donc été placé en garde à vue et depuis ce matin, aucune information n’a filtré concernant ce drame survenu à proximité du Buëch.