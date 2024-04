AAH revalorisé en avril 2024 : préparez-vous à recevoir 1 016,05 euros par mois

Cette hausse pour cette AAH de 44,68 euros par mois, soit 4,6 %, vient s’inscrire dans le cadre plus large de l’augmentation des minima sociaux, englobant également la pension d’invalidité. Une annonce qui, bien que positive, souligne encore l’écart avec le seuil de pauvreté.

Un pas vers la protection contre l’inflation avec l’AAH

La dernière revalorisation de l’AAH remonte au 1er avril 2023, où le montant mensuel à taux plein pour une personne seule avait été porté à 971,37 euros, contre 956,65 euros auparavant, marquant une hausse de 1,6 %. Selon Bruno Lemaire, ministre de l’Economie, cette initiative visait à « protéger les Français contre l’inflation », prévue autour de 5 % pour l’année 2023. La revalorisation de 2024 s’inscrit donc dans cette même logique de soutien face à la hausse du coût de la vie.

Des réactions mitigées

Malgré cette augmentation, plusieurs bénéficiaires de l’AAH ont exprimé leur inquiétude, signalant que leur relevé Caf pour le mois d’avril, payable en mai, ne reflétait pas cette hausse. Des témoignages d’autant plus préoccupants qu’une réponse obtenue d’une personne de la Caf indiquait qu’« aucune augmentation n’était prévue à ce jour ». Heureusement, ces craintes ont été rapidement dissipées par la confirmation officielle du ministère du Travail et de la Santé. Elle assure la mise en application de la nouvelle mesure.

Une victoire historique, mais insuffisante pour cette AAH

La revalorisation de l’AAH à plus de 1 000 euros constitue un jalon important. Cela après la mise en œuvre de la déconjugalisation de l’AAH le 1er octobre 2023. Cependant, le Collectif handicaps, représentant une cinquantaine d’associations, souligne que « beaucoup restent encore à faire pour garantir à toutes les personnes en situation de handicap un niveau de vie digne ». En effet, même avec cette hausse, l’AAH demeure 100 euros sous le seuil de pauvreté. Il est fixé à 1 102 euros pour une personne seule selon les chiffres de 2019.

Et après ?

La revalorisation de l’AAH en avril 2024 marque une avancée significative. Le chemin vers une pleine reconnaissance des droits et besoins des personnes en situation de handicap reste long. L’appel à des réformes en profondeur pour assurer l’indépendance financière et un niveau de vie digne pour tous se fait de plus en plus pressant. En attendant, cette augmentation représente un soutien non négligeable pour les bénéficiaires, dans un contexte économique où chaque euro compte.

Cette augmentation de l’AAH se présente comme une avancée positive. Elle met en lumière les défis persistants dans la lutte contre la précarité et pour l’égalité des droits. Le dialogue entre les bénéficiaires, les associations et les pouvoirs publics doit se poursuivre. Cela pour que les avancées de demain soient à la hauteur des attentes et des besoins réels.

