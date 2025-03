Impôts sur le revenu 2025 : la nouvelle case à ne surtout pas oublier

Chaque année, remplir sa déclaration de revenus peut sembler fastidieux, mais en 2025, une nouveauté pourrait faire la différence pour près de cinq millions de foyers fiscaux. Une nouvelle case fait son apparition, et croyez-moi, mieux vaut ne pas la manquer sous peine de compliquer votre situation fiscale.

Pourquoi cette nouvelle case est-elle importante ?

Déjà en 2023, les contribuables bénéficiant du crédit d’impôt pour services à la personne et emploi à domicile devaient détailler leurs dépenses. Cette année, l’administration fiscale va encore plus loin : en plus de mentionner les montants, vous devrez préciser qui a reçu ces paiements.

Qui est concerné ?

Si vous avez eu recours à des services à domicile en 2024, comme :

La garde d’enfants,

L’entretien de votre logement,

Une aide pour une personne âgée ou handicapée,

Du soutien scolaire à domicile…

… alors vous devrez remplir cette nouvelle case !

Que faudra-t-il préciser ?

Dorénavant, l’administration demande des détails plus précis :

L’organisme ou la personne ayant perçu le paiement : particulier employeur, entreprise de services à la personne, mandataire…

: particulier employeur, entreprise de services à la personne, mandataire… La nature des prestations rendues.

Un impact sur votre crédit d’impôt

Le crédit d’impôt s’élève à 50 % des dépenses engagées, dans une limite de 12 000 € par foyer (ou 15 000 € pour un couple avec deux enfants). En ne remplissant pas correctement cette case, vous pourriez perdre cet avantage fiscal.

Pourquoi ce changement ?

L’objectif de cette nouvelle déclaration est clair : plus de transparence et un meilleur contrôle de l’utilisation de ces aides, qui ont coûté 6 milliards d’euros à l’État en 2023.

En résumé

Nouveauté 2025 Détails à renseigner Qui a reçu les paiements ? Particulier employeur, organisme, mandataire Type de prestation Ménage, garde d’enfants, aide à domicile, etc. Impact Non renseigné = pas de crédit d’impôt

Dès le 10 avril, pensez à bien remplir cette nouvelle case pour éviter toute mauvaise surprise et continuer à bénéficier de votre crédit d’impôt !