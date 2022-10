Les pièces d’or sont utilisées comme monnaie depuis plus de 5 000 ans. Aujourd’hui, les pièces d’or légales sont frappées par les gouvernements et les banques du monde entier et vendues aux investisseurs et aux collectionneurs de toute la planète. Aujourd’hui encore, l’or représente la forme ultime de richesse et de prospérité.

Le rachat d’or sous forme de pièces

L’achat ou le rachat d’or sous forme de pièces est un excellent moyen de diversifier votre portefeuille et d’augmenter vos chances de gagner plus d’argent à l’avenir. Cependant, l’une des considérations les plus importantes lorsque vous investissez dans des métaux précieux est la pureté. En raison de sa popularité croissante, l’or est parfois mélangé à d’autres métaux, ce qui affecte sa pureté. Une petite différence de pureté peut avoir un impact significatif sur la valeur de l’or.

Dans cet article, nous aborderons la pureté de l’or et la pièce d’or la plus pure au monde pour vous aider à comprendre les métaux précieux et à prendre une décision plus éclairée lorsque le moment sera venu de racheter de l’or pour investir.

Les pièces d’or sont-elles faites d’or pur ?

Au fil du temps, la composition de l’or a changé. Les pièces de l’Antiquité étaient frappées dans un mélange naturel d’or et d’argent (qui contenait alors 45 % d’or). Des années plus tard, Darius le Grand a produit une pièce d’or de 8,4gr avec une pureté de près de 95,6%.

Depuis, beaucoup de choses ont changé. Grâce aux progrès technologiques et aux innovations dans la production de métaux précieux, la Feuille d’érable canadienne et le Buffle d’or américain sont connus comme les pièces d’or les plus pures du monde, avec une pureté de 99,999 %.

La pièce d’or la plus pure du monde

De nombreux investisseurs potentiels cherchant à investir dans les métaux précieux se tournent vers le rachat de pièces d’or en lingot. L’or est une excellente couverture contre l’inflation, il conserve sa valeur en période d’incertitude financière et ses performances sont supérieures à celles d’autres investissements. Si vous souhaitez racheter des pièces d’or pour investir, il est bon de savoir quelles sont celles qui sont les plus pures.

La feuille d’érable canadienne

La feuille d’érable est la référence parmi les pièces d’or. La célèbre feuille d’érable canadienne est négociée dans le monde entier comme l’une des rares pièces d’or d’une once. Elle a été introduite il y a plus de quarante ans en tant que deuxième pièce d’or émise par la Monnaie lorsque le Krugerrand sud-africain était difficile à trouver.

Aujourd’hui, les Maple Leafs sont acceptées et reconnues dans le monde entier comme des pièces d’or en lingot. Avec une pureté de 99,99 %, les Maple Leafs sont les pièces d’or les plus pures au monde. Elles sont plus respectées et plus populaires que l’Aigle américain, ce qui en fait un excellent ajout à votre portefeuille d’investissement.

La pièce d’or Buffle américain

Le Buffalo américain a été présenté en 2006 comme la réponse de la Monnaie américaine à la Feuille d’érable canadienne. Avec une pureté d’or de 99,99 %, c’est la pièce d’or la plus pure disponible aux États-Unis. Chaque pièce est estampillée « 1oz .9999 Fine Gold ».

Bien qu’il s’agisse de la pièce d’or la plus pure des États-Unis, elle n’est pas la plus populaire parmi les investisseurs, qui préfèrent la pièce d’or American Eagle. L’American Eagle s’appuie sur des alliages de cuivre et d’argent pour accroître sa durabilité, tandis que la pièce Buffalo est purement une once troy d’or 24k.

L’aigle américain

L’aigle américain est accepté et reconnu dans le monde entier. Sur l’une de ses faces, un aigle mâle tend un rameau d’olivier à une femelle aigle et à ses petits, et sur l’autre face, on peut voir Lady Liberty en train de marcher. La populaire pièce d’or de 1 once ne contient que des métaux précieux provenant de l’U.S. Mint.

Les pièces American Eagle contiennent 5 % de cuivre et 3 % d’argent pour plus de durabilité. Il s’agit d’un or 22 carats avec une teneur en or de 99,99 %. Elle est facile à trouver et à acheter dans le pays, et elle constitue sans aucun doute un excellent complément à tout portefeuille d’investissement.

Le Krugerrand sud-africain

La pièce d’investissement originale, le Krugerrand africain, reste l’un des choix les plus populaires parmi les investisseurs du monde entier. Le Krugerrand est une pièce d’or de 22 carats contenant 1,1 oz d’or à 99,99 % et 1/11 oz de cuivre.

Bien que certains collectionneurs se plaignent qu’elle ne soit pas aussi détaillée que d’autres pièces, le Krugerrand existe depuis plus de 70 ans et est toujours aussi durable. La valeur de cette pièce dépend du taux de change du dollar et de la cotation de l’or.

La Philharmonique d’Autriche

Les pièces de monnaie Philharmonique d’Autriche sont disponibles en or et en argent. Bien qu’elles soient reconnues dans le monde entier, elles sont plus populaires aux États-Unis et en Europe. Vous pouvez facilement acheter des Philharmoniques en Europe et les conserver dans des endroits sûrs.

La plus grande pièce Philharmonique est la pièce de 1 once (la plus grande en diamètre) avec ¼ d’once d’or pur à 99,99 % (24k). C’est la seule pièce émise en euros et officiellement approuvée par la Monnaie autrichienne.