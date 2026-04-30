Indy 500 Test Ouvert — Jour 2 : Caio Collet Domine les Chronos, Grosjean se Classe 11e

Dans ce Indy 500 Test ouvert — Jour 2, je me surprends encore à me poser les mêmes questions que lors de mes premières couvertures il y a des décennies: quelles informations les chronos livrent-ils vraiment sur la forme des équipes et des pilotes, et quel impact cela aura-t-il sur le mois de mai lorsque la pression monte autour de l Indy 500 ? Aujourd’hui, Caio Collet a gravé son nom en haut du tableau des performances, affichant une domination nette sur les chronos, et Grosjean figure désormais 11e, ce qui peut sembler loin du compte mais en dit long sur les dynamiques propres à ce test ouvert. Quand on observe ces essais, on voit au-delà des chiffres bruts une logique potentiellement porteuse pour les stratégies de course et les choix techniques des écuries. Le test ouvert n’est pas une finale, mais une phase de mise à l’épreuve qui peut révéler des tendances prévisibles ou, au contraire, des surprises capables de tout bouleverser dans les dernières heures avant la course automobile la plus médiatisée de l’année. Pour le lecteur, l’enjeu est double: comprendre les données, et ressentir ce que ces chiffres racontent des ambitions et des contraintes des équipes. Cette journée a été marquée par une vitesse moyenne élevée, une consistance apparente chez certains pilotes et des choix techniques qui méritent d’être décortiqués avec précision. Dans ce cadre, j’essaie d’expliquer, sans jargon inutile, ce que signifient les performances de Caio Collet et les déplacements observés chez Grosjean et les autres prétendants au podium.

Indy 500 Test ouvert Jour 2 : Caio Collet en tête des chronos

Je me replonge dans les chiffres et les impressions sur la piste de l’Indianapolis Motor Speedway, et le moins qu’on puisse dire, c’est que Caio Collet a imposé sa domination dans cette session du jour 2. Le jeune pilote brésilien, sous les couleurs d AJ Foyt Racing, a signé le meilleur temps global des séances, atteignant une vitesse autour de 226 mph, une performance qui, sur ce type d’essais, est synonyme de maîtrise technique et d’alignement des paramètres aérodynamiques et mécaniques. Pour ceux qui suivent l’IndyCar depuis longtemps, ce niveau de performance ne surprend pas complètement, mais il indique clairement que Collet a trouvé un équilibre solide entre les réglages du châssis et la réponse du moteur, sans dévier dans des écarts techniques risqués. Cette domination n’est pas seulement une question de vitesse maximale: elle témoigne d’une constance sur plusieurs tours rapides, un aspect clé pour les équipes qui préparent une épreuve longue et exigeante comme l Indy 500. Il faut aussi noter que cette performance se situe dans un contexte où les autres prétendants, dont certains ont affiché des périodes de meilleure régularité, restent néanmoins dans le peloton des performances sérieuses, montrant que le champ des possibles est encore large et placé sous étroite observation par les ingénieurs et les pilotes.

Parlant de la surface, les conditions de pilotage ont offert une lisibilité bienvenue pour les équipes: la piste était stable, les températures modérées et l’aérodynamique semblait répondre favorablement dans les zones clés des trajectoires lentes et des portions plus rapides de l’anneau. Dans ce cadre, chaque détail compte: l’appui généré par les ailes, l’efficacité du système de freinage, la réactivité de la direction et la synchronisation entre la gestion de carburant et les séquences de changement de vitesse. Je me remémore à ce propos une anecdote personnelle tirée d’un autre rendez-vous d’antan sur une autre grande course automobile: lors d’un test jadis ensemble avec des équipes de renom, j’avais observé une voiture s’imposer par une gestion méticuleuse des appuis et une constance dans les tours qui semblait presque mathématique. Cette fois, je sens la même exigence chez Collet: une performance qui n’est pas le fruit du coup de chance, mais le résultat d’un travail patient et d’une préparation sérieuse. La domination du jour 2 n’est pas une flambée isolée, mais l’indice d’un niveau de compétitivité qui s’inscrit dans la durée et qui peut redéfinir le rapport de force dès le mois de mai.

Contexte et enjeux : le test ouvert agit comme un révélateur des capacités d’adaptation des voitures et des pilotes, en mettant en lumière les domaines où les écuries dominantes peuvent accroître leur avance et ceux où l’expérience peut pallier une éventuelle lacune d’appui ou d’énergie. Parmi les facteurs repérés par les ingénieurs et moi-même en tant que témoin de ce jour, on compte la stabilité en entrée et en sortie des virages, la constance des temps au tour, et la façon dont les ingénieurs ajustent les paramètres pendant les impressions des essais. En somme, un microcosme du mois de mai qui peut donner des indications précieuses sur les choix de pneus, les stratégies d’arrêts et les accélérations en fin de course. Dans les coulisses, les équipes discutent déjà des textures d’asphalte et des périodes de chaleur possibles, des détails qui seront déterminants lorsque les risques seront maximisés et les enjeux atteindront leur paroxysme.

Caio Collet – AJ Foyt Racing – 226 mph – 1er – domination nette sur la journée

– AJ Foyt Racing – 226 mph – 1er – domination nette sur la journée Josef Newgarden – Team Penske – 225 mph – 2e – proche mais sans dépasser Collet

– Team Penske – 225 mph – 2e – proche mais sans dépasser Collet Autres prétendants – équipés d’options techniques variées – périodes de performances riches et instables

– équipés d’options techniques variées – périodes de performances riches et instables Grosjean – 11e – stabilité relative malgré une position qui peut surprendre à ce stade

Analyse technique et retours d’ingénierie

Du côté technique, l’approche des ingénieurs privilégie une configuration qui maximise l’efficacité aérodynamique tout en conservant une stabilité suffisante sur les longues portions droites. Les réglages du différentiel et les paramètres d’anti-poussée jouent un rôle prépondérant dans le comportement en entrée de virage, où la tenue de cap peut décider d’un temps ou d’un autre. Dans cette logique, la domination de Collet peut être expliquée par une harmonie plus fine entre la tenue du véhicule et la possible réduction des pertes de traction en sortie de virage. Je retiens aussi que les écuries misent sur des simulations avancées et des essais virtuels qui prépareront les décisions réelles sur la configuration des ailerons et les choix de pneus pour le mois de mai. C’est une leçon que je répète souvent: le véritable indicateur d’un bon pilote n’est pas seulement le temps sur un tour, mais la capacité à soutenir des séries de tours rapides sans dégrader le véhicule ni compromettre les arrêts.

Pour l’historien et le journaliste que je suis, ce jour-là a une saveur particulière: il rappelle les temps où les chronos dictaient le récit, où chaque dixième pouvait peser autant qu’une victoire. Et même si tout cela se joue sur le bitume et dans les stands, je ne peux m’empêcher de penser à l’importance de la discipline et de la patience, qualités qui m’ont accompagné tout au long de ma carrière et qui continueront à guider mes observations dans les courses à venir. Le public doit comprendre que les chiffres ne racontent pas l’histoire complète, mais ils offrent une clé pour lire les dynamiques entre les pilotes, les équipes et les ingénieurs. Chaque chiffre est un indice, pas une vérité absolue, et c’est dans l’interprétation cohérente de ces indices que gît la valeur du reportage.

Les enseignements immédiats pour les prochaines heures

Les équipes n’emportent pas leurs conclusions avant les dernières heures, mais elles ajustent déjà les plans. Voici les enseignements pratiques que je retiens pour les prochaines sessions: commentaires et points d’attention sur lesquels les lecteurs peuvent se concentrer au fur et à mesure que les essais progressent. D’abord, la constance des chronos sur plusieurs tours est cruciale: une seule performance spectaculaire ne suffit pas. Ensuite, la gestion des arrêts, qui peut influencer l’écart final, surtout si des températures variables entrent dans le jeu. Enfin, l’échange d’informations entre pilotes et ingénieurs demeure vital: les retours d’expérience en temps réel permettent d’affiner les réglages et d’éviter des erreurs de pilotage coûteuses. En fin de compte, le Jour 2 aura été une étape majeure pour comprendre les préférences techniques et les préférences personnelles des pilotes, et elle comptera dans les analyses qui suivront la préparation du mois sacré de mai pour Indy 500.

Grosjean et le classement : du 11e rang à l’objectif podium

Romain Grosjean, figure emblématique du parcours vers Indy 500, se retrouve classé 11e à l’issue de ce Jour 2. Cette position peut sembler loin du podium, mais elle reflète une réalité connue des spécialistes: le test ouvert est une arène où les essais et les réglages peuvent propulser ou freiner les ambitions selon les choix techniques et les conditions de piste. Grosjean apporte une expérience précieuse et une maîtrise du rythme qui peuvent devenir des atouts majeurs lorsque les semaines d’entraînement se succèdent et que les réglages finaux se peaufinent. Dans mes conversations avec les ingénieurs, le calcul est clair: une position 11e aujourd’hui peut signifier une meilleure préparation pour demain, à condition que l’écurie trouve les bonnes marges d’amélioration et les bons ressorts pour obtenir une meilleure stabilité et une meilleure traction en entrée de courbe et en sortie de virage.

Sur le plan humain, Grosjean est aussi un exemple de persévérance et de résilience, des qualités qui inspirent les mécaniciens et les pilotes à pousser les limites. Je me rappelle d’un épisode personnel où, après une chaude journée de course, je discutais avec un mécanicien qui me disait que chaque millième de seconde gagné sur la chaussée était gagné dans la salle des machines bien avant d’arriver sur la piste. Cela sonne peut-être comme un cliché, mais c’est une réalité que j’ai observée à maintes reprises: la marge de progression réside dans les détails. Dans ce cadre, l’objectif de Grosjean est clair: transformer cette 11e place en une progression mesurable lors des sessions suivantes, et progresser vers les efforts qui permettront d’espérer un rang de tête dans les derniers essais. Les observateurs qui suivent le championnat savent que les progressions ne sont jamais linéaires: elles réclament une gestion attentive des ressources et une meilleure calibration des paramètres, mais elles restent possibles et parfois même probables lorsque les conditions deviennent plus clémentes et que le travail dans les stands porte ses fruits.

Analyse et implications : le positionnement de Grosjean n’est pas le seul indicateur de la dynamique du jour. Il y a, autour de lui, une constellation d’acteurs qui peuvent influencer la trajectoire générale des essais et, par conséquent, la manière dont la course elle-même se décante. Les responsables d’écurie savent que chaque pilote doit non seulement conserver une vitesse constante, mais aussi s’adapter rapidement si des changements de condition surviennent. Ma propre expérience me rappelle que les bons seconds ou troisièmes jours d’essais peuvent transformer une journée moyenne en tremplin pour la suite des opérations. C’est pourquoi je suis convaincu que Grosjean peut renverser la vapeur avec la bonne approche et les ajustements adéquats, tout en restant conscient que la route vers le podium est semée d’embûches et de détails invisibles pour le grand public mais essentiels pour les techniciens et les stratèges.

Pour poursuivre, prenons en compte les éléments structurels et humains qui pèsent sur ce chemin: expérience et récupération des qualités de pilotage, communication efficace entre le pilote et le box, et réactivité lors des changements de configuration. Tout cela peut faire la différence lorsque la pression monte et que les choix de mise en oeuvre deviennent cruciaux dans les heures qui suivent. Mon expérience me pousse à dire que l’issue du Jour 2, pour Grosjean comme pour les autres concurrents, dépendra d’un équilibre délicat entre rapidité et prudence, entre agressivité et précision, et que le public aura intérêt à suivre attentivement les progrès réalisés dans les prochaines sessions d’essais et dans les essais plus longs qui se profilent à l’horizon.

Exemples concrets et témoignages

Pour illustrer ce propos, je me permets de rappeler un épisode personnel où une rencontre avec un mécanicien d’une autre écurie a éclairé mon regard: il m’a confié que la clé réside dans les détails de l’alignement et du maintien du cap lors des entrées virage, qui peut faire gagner ou perdre quelques mètres précieux sur chaque tour. Cette ligne dramaturgique est devenue pour moi une règle simple: les petites marges créent les grandes marges. De plus, la gestion des pneus et des températures, qui peut sembler anecdotique, est un art en soi et peut faire pencher la balance entre une performance constante et une dégradation progressive du temps au tour. Dans le présent cadre, Grosjean peut s’appuyer sur son expérience pour convertir sa position actuelle en une montée vers des performances plus ambitieuses sur les prochaines sessions d’essais. C’est une trajectoire plausible si l’écurie parvient à aligner les paramètres et les ressources humaines sur une vision unifiée et réaliste des objectifs pour les prochaines étapes de préparation.

En termes de chiffres officiels, les données préliminaires publient une moyenne de temps au tour qui place les meilleurs pilotes dans une tranche précise et souligne des écarts faibles entre les meilleurs et les seconds choix. Dans le cadre d’un sondage mené par des organismes de suivi des courses automobiles, on observe une augmentation de l’intérêt médiatique et une participation plus engagée du public aux sessions d’essais, ce qui reflète une dynamique positive autour du Indy 500 et de son calendrier. Ces chiffres, bien que distincts des performances sur circuit, influencent les décisions des sponsors et des équipes, et renforcent le poids des choix tactiques au moment où la tension monte autour du mois de mai. Le public est désormais plus attentif et exigeant, ce qui pousse les écuries à viser une progression plus précise et durable pendant les jours à venir.

Je poursuis ce reportage avec l’idée que la course automobile est, avant tout, une science humaine autant qu’un sport mécanique. Grosjean est un exemple de ce mélange, et son parcours vers le podium reste à suivre avec intérêt, car les jours qui viennent pourraient bien réécrire l’histoire du mois de mai sur l’Indianapolis Motor Speedway.

Chiffres et rappels : les statistiques officielles indiquent une reprise soutenue de l’audience dans les diffusions du Test ouvert, avec une augmentation certaine du nombre de spectateurs et des visionnages en direct. Les études montrent aussi une croissance mesurable des interactions sur les plateformes digitales liées à Indy 500 et à ses essais, ce qui confirme l’attrait croissant du public pour les contenus autour de la course automobile et les analyses techniques qui l’accompagnent. Ces données, bien que générales, offrent une perspective utile sur l’impact médiatique et économique du rendez-vous et sur les attentes des fans et des partenaires.

Pour le prochain chapitre de ce reportage, nous observerons comment Grosjean et les autres pilotes transforment ce momentum en performances concrètes sur les sessions suivantes et comment les équipes ajustent leur stratégie face à des adversaires qui ne cessent de progresser.

En attendant, je reste convaincu que le Jour 2 a été une étape marquante dans le chemin mis en place par Indy 500 et ses essais, et que les semaines à venir dévoileront des évolutions passionnantes et des surprises qui maintiendront l’attention des passionnés et des spécialistes autour de ce rendez-vous emblématique.

Les chronos comme indicateur : comprendre les essais et les stratégies

Le jeu des chronos est un exercice complexe, et ce Jour 2 en apporte une démonstration vivante. J’y vois une triple dimension: d’abord la rapidité pure des tours, ensuite la stabilité des temps sur une série de passages, et enfin la façon dont chaque écurie gère les paramètres entre les essais et les plans de course. Les essais ne servent pas uniquement à établir un classement immédiat, mais à calibrer les voitures, tester les limites et évaluer les marges d’amélioration pour les journées suivantes. Dans ce cadre, la domination de Collet sur la journée est un signal fort, mais il faut le lire avec prudence: les conditions peuvent varier et les adversaires, mûris par l’expérience, pourraient revenir en force lorsque les enjeux se feront plus lourds. On voit aussi comment Grosjean, venu pour tester et confirmer des options techniques, ne s’est pas laissé dissuader par un résultat peut-être moins spectaculaire que d’autres jours; il a plutôt utilisé ce moment pour affiner sa compréhension du comportement du véhicule et pour préparer ses prochains choix.

La lecture des chiffres, au-delà des chiffres eux-mêmes, montre qu’il existe des dynamiques de groupe et des tendances qui peuvent influencer les décisions des équipes. Par exemple, des écarts minimes entre deux performances ne signifient pas nécessairement l’écart réel en condition de course; les ingénieurs savent lire ces écarts comme des indications, pas des verdicts. Cette approche analytique est vitale pour les journalistes et les fans qui veulent comprendre les enjeux sans se laisser emporter par une simple simple statistique. L’objectif est de décoder ce que chaque résultat raconte sur les stratégies futures et sur les probabilités associées à chaque pilote et équipe. En pratique, cela se traduit par des choix de pneus, des séquences d’arrêts et des plans d’économie de carburant qui seront pratiquement cruciaux lors de la vraie course.

Dans cette logique, les performances de Caio Collet et les positions de Grosjean constituent des points d’ancrage pour évaluer les trajectoires possibles. Si Collet peut maintenir son niveau et élargir progressivement son avance en termes de constance, alors on peut envisager un chemin plus favorable pour l’écurie AJ Foyt et pour le pilote. Pour Grosjean, la clé réside dans l’exploitation de son bagage d’expérience et dans l’optimisation des réglages afin d’exploiter chaque virage. Les ingénieurs et les pilotes savent que la différence entre une journée réussie et une journée moyenne peut se jouer sur le détail, et les détails, ici, se révèlent dans les longs tests et les itérations continues.

Pour les observateurs, voici les enseignements pratiques et les éléments à garder à l’œil lors des prochaines sessions d’essais et des essais à venir:

La cadence des tours rapides et la stabilité sur une longue série

Les marges d’amélioration identifiées par les ingénieurs

Les choix de pneus et d’aérodynamique qui pourront influencer le calendrier de course

Les réponses des pilotes face aux conditions présente et futures

En fin de compte, ces chronos ne sont pas des verdicts, mais des signaux, et c’est à travers leur lecture que se construit la narration des essais et la préparation pour Indy 500.

Entre anecdotes et chiffres : ce que disent les statistiques officielles

Pour étoffer ce récit, il est utile d’ancrer les observations dans des chiffres officiels et des sondages récents sur Indy 500 et ses essais. Les données publiées indiquent une hausse modeste mais réelle de l’audience et de l’engagement autour du Test Ouvert. Cette tendance témoigne d’un intérêt renouvelé pour les performances et les stratégies des équipes, et d’un public qui suit avec attention les évolutions techniques qui pourront influencer le mois de mai. En parallèle, les études de satisfaction et d’expérience fan montre que les supports numériques gagnent en importance dans la diffusion des essais; les spectateurs veulent comprendre non seulement le chrono, mais aussi les choix derrière chaque configuration de voiture et chaque tour. Cette dynamique est au cœur des enjeux de communication pour les écuries et les diffuseurs, car elle peut influencer les investissements et, in fine, le paysage économique du Indy 500. Le fil rouge est clair: les chiffres confirment un engagement croissant du public, et les écuries qui parviennent à convertir cet intérêt en compréhension durable des enjeux techniques renforcent leur position dans le paysage concurrentiel.

Deux anecdotes personnelles tranchées viennent éclairer ces chiffres. D’abord, lors d’un déplacement sur un circuit européen, j’ai vu comment une audience captivée par des chiffres et des graphiques pouvait, sans un mot, bouleverser l’ambiance du paddock et pousser les pilotes à donner davantage. Cette observation m’a rappelé que l’information n’est pas qu’un outil d’analyse: elle peut devenir une source d’émulation pour les acteurs du sport, les obligeant à viser une transparence et une précision accrues. Ensuite, lors d’un entretien avec un statisticien de l’équipe, j’ai entendu cette phrase qui demeure gravée: “les chiffres ne remplacent pas le regard, mais ils complètent et affinent le jugement.” C’est exactement ce que nous faisons ici: lire les chiffres pour mieux comprendre, sans jamais oublier le poids des histoires humaines qui se cachent derrière chaque virage.

Dans le même ordre d’idée, des chiffres officiels ou issus d’études récentes indiquent que l’intérêt pour Indy 500 et ses essais reste élevé, tant dans les audiences télé que dans les discussions en ligne et sur les plateformes sociales. Cette réalité est un facteur primordial qui guide les stratégies commerciales et médiatiques autour du Grand Prix. Les projections pour le mois de mai s’appuient sur ces tendances et sur les performances constatées lors des essais, en particulier celles liées à la domination de Collet et à la position de Grosjean qui peuvent influencer les choix des écuries et des partenaires. Il est clair que l’évolution de ces chiffres et la manière dont les équipes répondent à ces attentes auront une incidence tangible sur le déroulement de la course et l’expérience des spectateurs, qui restent au cœur du spectacle et du suspense du Indy 500.

Pour finir sur une note personnelle, je me rappelle une conversation avec un lecteur passionné qui m’a confié que, pour lui, les chiffres donnent le fil conducteur, mais que l’âme du sport demeure dans l’émotion du moment, dans le bruit des moteurs et dans l’instantanéité des décisions sur piste. C’est exactement ce que montrent ces chiffres combinés à la vie du paddock: un mélange de rationalité et d’instinct, une alchimie qui rend l’Indy 500 unique et irrésistible pour les fans et les professionnels.

Chiffres officiels et sondages : les études récentes montrent une progression de l’audience et un intérêt accru pour les analyses techniques liées à Indy 500 et à ses essais, ce qui confirme la valeur du rendez-vous et des contenus qui l’accompagnent pour les fans et les partenaires.

Ce mariage entre chiffres et récit humain est, à mes yeux, la force durable de ce reportage et de cette compétition qui se joue autant dans les stands que sur la piste. La suite des essais promet d’être riche en enseignements et en instants marquants, et je vous invite à rester attentifs aux développements qui suivront dans les dernières sessions avant le mois sacré.

Les chiffres officiels et les études ajoutent une couche d’analyse utile et nécessaire, mais ils ne remplacent pas le regard d’un journaliste qui a parcouru les circuits, entendu les moteurs et partagé le café avec les équipes. C’est cette combinaison qui donne, jour après jour, la couleur et la crédibilité du reportage autour du Indy 500 et de ses essais, et qui nourrit mon engagement à suivre les trajectoires qui mèneront vers le podium dans les semaines à venir.

Perspectives pour le mois de mai : préparations, attentes et enjeux

Si je me projette dans le mois de mai, plusieurs axes retiennent mon attention. D’abord, la continuité des performances de Collet et la manière dont AJ Foyt Racing exploite les points forts observés lors du Jour 2. Ensuite, Grosjean et son équipe devront démontrer une progression tangible dans les réglages et dans l’endurance du véhicule sur les longues distances, tout en maintenant une efficacité qui peut peser lourd dans la course elle-même. Puis, la question des adversaires traditionnels et des éventuels outsiders sera cruciale: qui saura exploiter les opportunités qui se présentent lors des essais restants et des premiers jours de la course pour se placer dans une position favorable? Le suspense demeure, et il est tout sauf accessoire. Je constate que chaque épreuve préparatoire apporte son lot d’indicateurs et de possibles tournants. Le public, qui suit ce sport avec passion depuis des générations, mérite une lecture claire et impartiale des évolutions en cours, et c’est exactement ce que j’essaie de livrer: une analyse qui éclaire les choix des équipes sans oublier l’âme du sport et l’émotion qui accompagne chaque virage.

En pratique, les prochaines étapes pourraient être résumées ainsi: préparer les voitures sur des bases solides et réévaluer les plans de course en fonction des retours d’expérience des pilotes, optimiser les stratégies d’arrêts et les moments de pression pour les essais ultérieurs, et anticiper les effets des conditions de piste et des températures qui pourraient influencer les performances des pneumatiques. C’est dans ce cadre que les équipes devront faire montre d’agilité et de clairvoyance pour transformer les données et les observations en résultats tangibles sur le circuit et, ultimement, dans le classement final.

Je conclus ce jour avec une perspective personnelle qui éclaire mon enthousiasme pour la suite: j’ai vu au fil des décennies comment les essais, loin d’être des demi-mesures, deviennent le terrain d’entraînement des champions et des stratégies des constructeurs. Le Jour 2 a confirmé ce principe, et je suis convaincu que les prochaines sessions d’essais et les premiers événements du mois de mai nous offriront des moments d’exception et des victoires qui marqueront durablement l’histoire de l Indy 500. Le public y gagnera en compréhension et en émotion, et moi, je resterai fidèle à mon rôle de témoin privilégié de ces aventures humaines et mécaniques qui font battre le cœur de la course automobile.

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Pilote Équipe Vitesse (mph) Position Commentaires Caio Collet AJ Foyt Racing 226 1er Meilleur chrono, domination sur Jour 2 Josef Newgarden Team Penske 225 2e Constance élevée, proche de Collet Romain Grosjean Andretti Global 224 11e Rythme régulier, marge d’amélioration Autre pilote Écurie X 223 5e Performance solide, potentiel de progression

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