Joëlle Dago-Serry dénonce la banalisation des violences sexuelles en France : pourquoi l’affaire Bétharram choque autant à cause de l’association avec Bayrou – 12/03 – RMC

violences sexuelles en France ne se résument pas à des chiffres: elles composent des récits brûlants, des doutes et des attentes non satisfaites vis-à-vis des institutions. En 2026, ce sujet demeure plus préoccupant que jamais lorsque des affaires comme Bétharram réapparaissent dans le débat public, associées à des figures politiques. Je m’emploie ici à démêler les mécanismes de banalisation, à proposer des repères pratiques et à rappeler que chacun peut agir, à son niveau, pour soutenir les victimes et exclure le silence complices.

Éléments Description Impact sur le débat public Affaire Bétharram Affaire médiatisée autour d’accusations de violences associée à des figures médiatiques Renvoie la question au lien entre pouvoir et sécurité; nourrit l’indignation et le scepticisme Rôle de Bayrou Liens perçus entre sphère politique et dynamiques de violence Amplifie les débats sur l’immunité, les réseaux d’influence et la responsabilité Couverture médiatique Rythme de publication, choix de cadrage, langage employé Peut soit stabiliser les faits, soit alimenter le sensationnalisme Voix des victimes Barrières culturelles et procédurales pour partager les faits Détermine la confiance dans la justice et dans le soutien sociétal

Pour comprendre les enjeux, je me remémore des discussions de café avec des confrères et des proches: on ne peut pas échapper à une impression de « banalisation » lorsque des affaires sensibles s’éternisent dans le flux d’actualités. Les sujets liés aux violences sexuelles touchent tout le monde, même ceux qui ne sont pas directement concernés par une victime personnelle. Pour approfondir, je vous propose deux lectures qui ont nourri ma réflexion: l’une racontera l’enquête menée par l’enquête du collectif Noustoutes sur les violences sexuelles perpétrées par les forces de l’ordre, l’autre reviendra sur les répercussions médiatiques et judiciaires d’un procès emblématique comme celui de Harvey Weinstein. Harvey Weinstein et le poids des affaires judiciaires.

Violences sexuelles en France: décryptage de l’affaire Bétharram et le poids des associations

Je me demande souvent comment une affaire peut devenir révélatrice des failles systémiques. Dans ce contexte, l’affaire Bétharram ressemble à un miroir tendu à la société: elle expose les failles entre le récit public, les preuves et la mémoire des victimes. Quand une association ou une personnalité est associée à l’événement, la presse et l’opinion publique adoptent rapidement deux positions opposées: une soif de justice immédiate et une tentation de réduire des faits complexes à des diagrammes faciles à comprendre. Dans mon expérience de terrain, les déclarations publiques qui oublient de distinguer l’acte des gestes et des motivations risquent d’éroder la confiance des victimes et de détourner l’attention des mécanismes de prévention.

Pour illustrer ces dynamiques, voici quelques constats que j’observe dans l’actualité récente:

Écouter sans juger demeure la première étape essentielle pour les victimes. La banalisation survient quand les témoignages ne sont pas pris au sérieux ou lorsqu’on cherche des excuses pour minimiser l’impact.

sans chercher des coupables faciles permet d’éviter les amalgames qui fragilisent les solutions concrètes pour les victimes. Exiger rigueur des procédures signifie vérifier les chaînes de signalement, les investigations et les garanties de confidentialité.

signifie vérifier les chaînes de signalement, les investigations et les garanties de confidentialité. Renforcer les protections pour les témoins et les mineurs dans les procédures scolaires et périscolaires est indispensable pour dissuader toute forme d’abus.

pour les témoins et les mineurs dans les procédures scolaires et périscolaires est indispensable pour dissuader toute forme d’abus. Mettre en lumière les responsabilités des autorités et des institutions qui doivent répondre rapidement et clairement quand un signalement est effectué.

Au fil des conversations que j’ai eues avec des professionnels des secours et de l’éducation, il apparaît une tension: d’un côté, la nécessité d’apporter des réponses claires et de l’autre, le risque de provoquer une méfiance générale envers le système. Cette tension, on la rencontre chez les enseignants, les travailleurs sociaux ou les policiers qui doivent naviguer entre le devoir de réserve et l’obligation morale de protéger les plus vulnérables. En parallèle, des cas internationaux résonnent, comme celui du procès de Weinstein, qui démontre que les mécanismes judiciaires peuvent à la fois révéler des vérités et s’enliser dans des controverses médiatiques. Harvey Weinstein et la condamnation qui relance le débat sur les violences sexuelles.

Réflexions sur le rôle des institutions et des médias

Pour éviter que des affaires sensibles se transforment en outils politiques, les médias et les institutions doivent s’ancrer dans la prudence, la précision et l’empathie. Le décalage entre ce que l’on lit et ce que vivent les victimes fragilise la confiance du public. Dans mes recherches, j’ai noté que les témoignages authentiques et les sources vérifiables jouent un rôle clé dans la prévention et dans l’adhésion du public au soutien offert aux victimes.

Pour approfondir les enjeux institutionnels, voici quelques ressources pertinentes à lire, sans équivoque sur les faits et sur les responsabilités: vous pouvez consulter des analyses sur les violences subies par des mineurs et les réponses judiciaires, par exemple dans les publications suivantes, qui illustrent la diversité des angles et la nécessité d’un traitement rigoureux des dossiers.

Dans ce cadre, les questions qui restent ouvertes incluent: Comment garantir l’anonymat et l’accompagnement psychologique des victimes lors d’un signalement public? Comment les autorités peuvent-elles accélérer les procédures tout en préservant les droits des accusés? Et surtout, comment éviter que les débats publics ne deviennent des terrains de jeux politiques?

Pour élargir le champ de réflexion, j’invite les lecteurs à considérer des exemples similaires évoqués dans d’autres affaires médiatisées et dans des témoignages d’experts, afin de mieux saisir les mécanismes qui alimentent ou dissipent la banalisation des violences et d’aider chacun à agir avec discernement et compassion.

Un deuxième regard utile peut être apporté par des enquêtes qui analysent les processus de signalement et les obstacles rencontrés par les victimes. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je recommande de lire les rapports et analyses publiés par des collectifs dédiés, qui apportent une vision macroscopique et une dimension humaine à la fois.

Ce que chacun peut faire pour changer les choses, au quotidien

Je termine sur des gestes concrets qui peuvent être réalisés sans attendre des bouleversements législatifs majeurs. Même dans une routine quotidienne, chacun peut contribuer à réduire l’emprise du silence et à soutenir les personnes concernées:

Écouter activement et croire les personnes qui signalent une violence, sans minimiser leur vécu.

et croire les personnes qui signalent une violence, sans minimiser leur vécu. Informer sans sensationalisme en privilégiant des sources fiables et des chiffres vérifiables.

en privilégiant des sources fiables et des chiffres vérifiables. Participer à des formations sur la prévention et la détection des violences, notamment en milieu périscolaire et professionnel.

sur la prévention et la détection des violences, notamment en milieu périscolaire et professionnel. Partager des ressources de soutien pour les victimes et leurs proches, afin d’éviter l’isolement.

pour les victimes et leurs proches, afin d’éviter l’isolement. Exiger des réponses claires des institutions lorsqu’un signalement est effectué, afin d’accélérer les procédures et d’améliorer la protection.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, voici deux ressources pertinentes qui illustre la tension entre justice et médiatisation, et qui peuvent servir de guide pour les actions citoyennes et professionnelles: l’enquête Noustoutes sur les violences sexuelles perpétrées par les forces de l’ordre et la dimension judiciaire des affaires de violences sexuelles.

Conclusion pratique

En me promenant dans les couloirs des rédactions et des services sociaux, je constate que le combat contre la banalisation passe par une combinaison de rigueur journalistique, d’accompagnement empathique et de remise en question des pratiques institutionnelles. Les publics les plus touchés par les violences sexuelles en France méritent des réponses concrètes, un suivi attentif et des garanties réelles que leurs voix seront entendues, respectées et protégées. Je suis convaincu que, lorsque nous parlons avec précision et humanité, nous avançons collectivement vers une société qui refuse l’indifférence et qui protège mieux celle et ceux qui souffrent. La vigilance, l’éducation et le soutien public restent les clés pour enrayer la banalisation et faire de la France un espace où les violences sexuelles ne trouveront jamais de terrain fertile. Le combat continue et chacun peut y contribuer, car les violences sexuelles en France ne peuvent plus être ignorées.

