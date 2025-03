Jonas Brothers : retour en force avec un album, une tournée et un film

Un come-back marquant pour les fans

Si vous êtes fan des Jonas Brothers, 2025 est une année à marquer d’une pierre blanche. Kevin, Joe et Nick reviennent sur le devant de la scène avec une multitude de projets excitants : une nouvelle chanson, un film de Noël et une tournée anniversaire.

Une chanson inédite pour Disney

Les Jonas Brothers renouent avec leurs origines en s’associant à Disney pour une chanson spéciale : Celebrate Happy. Prévue pour la célébration des 70 ans de Disneyland, cette nouvelle mélodie sortira en streaming le 13 mai 2025 et sera intégrée aux festivités du parc dès le 16 mai. Une belle occasion pour les frères de replonger dans l’univers magique qui les a révélés au grand public.

Un nouvel album et une tournée événement

Après plusieurs années de carrière, le trio pop-rock continue de ravir ses fans avec un nouvel opus. Greetings From Your Hometown, leur album attendu pour le 8 août 2025, marque les 20 ans du groupe.

Pour accompagner cette sortie, une tournée anniversaire est prévue dès la fin de l’année aux États-Unis et au Canada. Une belle opportunité de revivre en live les plus grands hits des frères Jonas, de S.O.S à Sucker en passant par leurs nouveaux titres.

Un retour sur le petit écran avec un film de Noël

Autre bonne nouvelle pour les nostalgiques : les Jonas Brothers seront à l’affiche d’une comédie de Noël, Jonas Brothers Christmas Movie. Diffusé sur Disney+ en fin d’année, le film suivra les trois frères dans une course contre la montre pour rentrer à temps passer les fêtes en famille. Une belle dose d’humour et de magie pour conclure une année riche en émotions.

Une année de musique et de souvenirs

Dans une lettre touchante adressée à leurs fans, Kevin, Joe et Nick ont promis que 2025 serait placée sous le signe de la musique. Entre nostalgie et nouveautés, les Jonas Brothers offrent à leur public un tourbillon d’émotions et d’événements. Prêts à revivre la fièvre Jonas Brothers ?