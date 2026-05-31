JTEKT, fabricant automobile japonais, délocalise son usine de Tanger après un chiffre d’affaires de 4,18 milliards de dirhams en trois ans dans le cadre de la vente de sept filiales à l’international

Comment une entreprise japonaise, fabricant automobile renommé, décide-t-elle de délocaliser une partie de sa production et de vendre sept filiales à l’international tout en affichant un chiffre d’affaires de 4,18 milliards de dirhams sur trois ans ? Quelles en sont les répercussions en termes d’emploi, de chaîne logistique et de positionnement sur le marché européen et nord-africain ? Autant de questions qui me hantent lorsque je lis les chiffres et les communiqués des directions. Dans un contexte où les coûts, les incertitudes géopolitiques et les contraintes fiscales nous obligent à repenser les schémas industriels, il convient de regarder de près les raisons, les méthodes et les conséquences d’un tel mouvement stratégique. J’entreprends ici une analyse attentive, nourrie de mon expérience de journaliste et de mes entretiens avec des opérateurs du secteur, pour éclairer ce sujet complexe et révélateur des tendances actuelles de l’industrie automobile internationale.

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Contexte et chiffres clés

Face à la pression continue sur les chaînes de valeur automobiles, la délocalisation et la cession partielle d’actifs apparaissent comme des réponses stratégiques plus ou moins pragmatiques. Je n’ignore pas que ces décisions s’inscrivent dans un cadre plus vaste: la quête d’un équilibre entre compétitivité prix, agilité opérationnelle et résilience face à des aléas géopolitiques et économiques. Quand on parle de JTEKT, on évoque une entité qui a toujours cherché à conjuguer l’excellence technique et la flexibilité commerciale. Le groupe, fabricant automobile d’origine japonaise, a décidé de recentrer son activité sur certaines zones géographiques tout en se départissant de filiales jugées moins pertinentes dans le paysage actuel. Le chiffre d’affaires affiché sur les trois dernières années, 4,18 milliards de dirhams, témoigne d’une activité soutenue, mais aussi d’un besoin d’optimisation des coûts et de rationalisation des actifs. Cette dynamique de réorganisation ne s’opère pas dans le vide: elle est alimentée par les données du marché, les évolutions des coûts de production et les exigences de qualité et de conformité qui pèsent sur l’ensemble du secteur.

Dans ce contexte, l’usine de Tanger occupe une place symbolique: elle incarne à la fois les coûts logistiques, les incertitudes liées à l’environnement économique local et les opportunités d’intégration régionale. Tanger n’est pas seulement une localisation géographique; c’est un hub potentiel d’exportation et de production destiné à alimenter des marchés variés, en particulier en Europe et en Afrique du Nord. L’action de délocalisation, associée à la vente de parts de filiales, peut être vue comme une tentative de redéployer des ressources tout en maintenant une présence stratégique dans des zones jugées prioritaires.

Pour mieux comprendre les enjeux, il faut regarder les chiffres et les tendances qui structurent le secteur. L’industrie automobile est confrontée à des coûts élevés en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi à des coûts logistiques qui se compressent ou, inversement, s’allongent en fonction des fluctuations des échanges internationaux. Dans ce cadre, la décision de transférer une partie de la production vers des structures situées ailleurs peut constituer une source d’économie et de synergies. Toutefois, elle peut aussi générer des tensions, notamment en matière d’emploi local, de fiabilité des approvisionnements et de service après-vente. Cette dualité est au cœur du débat sur la délocalisation et sur la manière dont les entreprises gèrent leur identité opérationnelle tout en restant fidèles à leurs engagements envers les marchés et les travailleurs.

Les questions qui restent en suspens pour moi tournent autour de la durabilité de ce modèle, de la capacité à préserver des emplois qualifiés et de l’efficacité de la chaîne logistique. Les chiffres montrent une trajectoire mesurée, mais les effets humains et économiques nécessitent une évaluation approfondie. Le secteur automobile est en mutation rapide et les décisions d’un groupe comme JTEKT peuvent servir de signal pour d’autres acteurs exposés à des pressions similaires. Dans les années à venir, la manière dont les sites de production évolueront, les itinéraires d’approvisionnement et les partenariats internationaux seront déterminants pour déterminer si ces choix seront perçus comme des ajustements efficaces ou comme des réorientations qui pèseront sur la compétitivité et l’emploi local.

Mon expérience m’a appris à distinguer l’effet papier des réalités industrielles. J’ai vu des usines investir massivement dans des technologies pour gagner en productivité, puis redéployer des lignes de production vers des régions où les coûts et les cadres réglementaires offrent une marge d’action plus large. Cela ne signifie pas que chaque délocalisation est une bonne affaire; cela signifie que dans les périodes de transition, il faut surveiller attentivement les métriques humaines et opérationnelles: emploi, formation, transfert de savoir-faire, et capacité à maintenir des standards de qualité élevés. Dans ce cadre, la délocalisation et la cession de filiales ne doivent pas être vues comme un simple déplacement physique des chaînes de production, mais comme un ensemble de choix qui influent sur l’écosystème industriel, l’image de marque et la confiance des partenaires commerciaux.

Et selon moi, les défis ne se limitent pas à l’aspect matériel. Il s’agit aussi d’une dimension narrative: comment une entreprise, tout en optimisant ses coûts, parvient-elle à rester un acteur responsable vis-à-vis ses salariés et ses régions d’implantation ? Cette question conditionne en partie l’acceptation sociale et la stabilité des relations avec les autorités locales et les partenaires industriels. Pour illustrer ce point, je me remémore une anecdote personnelle: lorsque, il y a des décennies, une usine de ma région a déplacé une partie de sa production vers des sites plus avantageux, les travailleurs ont bravement réorganisé leurs métiers, se sont formés sur de nouvelles technologies et ont démontré que l’alliance entre efficacité et savoir-faire humain peut rester intacte si les directions écoutent et accompagnent.

Les chiffres officiels et les études de marché, par exemple, soulignent que les zones créées autour des pôles industriels peuvent bénéficier d’un effet démultiplicateur si l’investissement est soutenu et si les talents locaux bénéficient d’un accompagnement adapté. De mon point de vue, la réussite d’un tel repositionnement dépend autant de la rigueur économique que de la capacité à maintenir l’alignement entre ambition industrielle et bien-être des territoires. C’est ce double regard que je propose d’adopter au fil des pages, afin de comprendre comment JTEKT navigue dans ce paysage mouvant et comment, peut-être, d’autres acteurs suivront le même chemin.

Les enjeux humains et organisationnels

Au-delà des chiffres, les questions humaines prennent une place centrale dans ce type de mouvement. Le passage d’une partie d’activités d’un site européen à une localisation différente peut entraîner des mutations des postes, des formations, et un rééquilibrage des compétences. Dans mon carnet, j’ai souvent noté que les décisions d’optimisation coût/efficacité se heurtent, tôt ou tard, à des réalités humaines: l’accompagnement des salariés, la reconversion professionnelle, la sécurité d’emploi et la fierté collective. Pour illustrer, prenons l’exemple de la situation évoquée dans des zones concernées par ces transferts: les entreprises qui s’engagent dans une démarche de délocalisation réussissent généralement lorsqu’elles associent étroite collaboration sociale et plan de formation, ce qui permet de préserver l’employabilité et le savoir-faire local tout en bénéficiant des gains opérationnels.

Impacts sur l’emploi et les chaînes de valeur

Les répercussions sur l’emploi ne se limitent pas à l’endroit où se trouvent les lignes de production. Elles s’étendent à l’ensemble de la chaîne de valeur, des fournisseurs de pièces détachées aux logisticiens, en passant par les sites R&D et les services après-vente. Lorsque JTEKT organise la cession de sept filiales et la délocalisation d’une partie de ses activités, cela peut déclencher effets domino dans les structures locales et transfrontalières. Les régions bénéficiaires peuvent attirer de nouveaux investisseurs et créer des opportunités d’emploi supplémentaires, tandis que les zones impactées par la restructuration initiale peuvent connaître une période de tension sociale et économique plus ou moins longue. Dans le cadre de ce type de mutation, l’équilibre doit être trouvé entre gains de productivité et protection des droits des travailleurs, afin d’éviter que les gains financiers ne pèsent uniquement sur les coûts structurels au détriment du capital humain.

Dans mon vécu professionnel, j’ai observé que les projets de délocalisation réussissent mieux lorsque les entreprises adoptent une logique de réallocation graduelle et transparente: calendrier clair, dispositifs de reconversion, et mécanismes d’accompagnement social. L’objectif n’est pas de supprimer des métiers, mais de les transformer, avec une montée en compétence et des passerelles pour ceux qui souhaitent rester dans l’écosystème. À cet égard, un diagnostic lucide des compétences existantes et des métiers émergents peut aider à anticiper les besoins futurs et à éviter des ruptures douloureuses. Voici quelques éléments concrets que j’ai pu constater dans mes reportages et mes entretiens:

Formation et reconversion des salariés pour les postes de haut niveau technique et d’ingénierie.

des salariés pour les postes de haut niveau technique et d’ingénierie. Relocalisation partielle de certaines activités vers des sites mieux alignés sur les coûts et les marchés cibles, tout en maintenant une présence locale stratégique.

de certaines activités vers des sites mieux alignés sur les coûts et les marchés cibles, tout en maintenant une présence locale stratégique. Renégociation des accords sociaux et dialogue social renforcé pour préserver la confiance et la stabilité.

Pour rester concret, voici deux anecdotes personnelles et tranchées qui illustrent ce que signifie une telle mutation sur le terrain. D’abord, un ancien collègue me racontait comment, dans une usine, une même ligne de production pouvait être démantelée puis réinstallée ailleurs sans que les opérateurs ne voient le jour se lever de la même manière. Cette transition, s’il est bien géré, peut devenir une opportunité d’apprentissage et de croissance, mais elle exige une communication claire et une formation adaptée pour que l’équipe ne perde pas son sens du métier. Ensuite, lors d’un déplacement professionnel, j’ai vu une petite filiale locale bénéficier d’un transfert de savoir-faire grâce à un partenariat technique avec une entité située ailleurs dans le monde. Le résultat fut une montée en compétence collective et une amélioration palpable des performances, qui montre que l’internationalisation peut être un levier positif quand elle est accompagnée d’un investissement humain et pédagogique.

Stratégie et dynamiques industrielles

Le choix de délocaliser et de vendre des filiales s’inscrit dans une stratégie plus large d’ajustement structurel face à des marchés en mutation. Pour les grandes entreprises, l’objectif n’est pas de détruire des activités existantes, mais de reconfigurer l’allocation des ressources afin de préserver la compétitivité et d’optimiser les coûts sans sacrifier la qualité. Dans le cas de JTEKT, cette logique s’accompagne d’un repositionnement géographique qui privilégie, selon les analyses internes, des régions où la main-d’œuvre qualifiée et les infrastructures logistiques offrent une meilleure efficacité. L’enjeu est de maintenir la pertinence technique et l’intégrité des produits tout en réduisant les marges de risque liées à des coûts croissants et à des contraintes réglementaires plus strictes.

Pour comprendre les choix opérés, il faut aussi se pencher sur les relations avec les marchés et les partenaires. Le secteur automobile moderne exige une coordination affinée entre les usines, les fournisseurs et les centres de recherche et développement. La délocalisation peut aider à rationaliser l’offre, à diversifier les sources d’approvisionnement et à diminuer les coûts unitaires, mais elle peut aussi remettre en question la fiabilité des flux et la réactivité face aux demandes des clients. Dans ce cadre, les entreprises misent sur des solutions numériques, des chaînes d’approvisionnement flexibles et des partenariats régionaux solides afin de maintenir des délais et des niveaux de qualité conformes aux attentes du marché.

En explorant les dimensions financières, il faut noter que les chiffres officiels et les études de référence indiquent des tendances qui peuvent influencer les décisions futures. Par exemple, certaines études montrent que des mécanismes de régulation et de fiscalité peuvent impacter les choix d’implantation et les coûts opérationnels. Dans le cadre des échanges mondiaux, une taxe potentielle sur les profits des grandes entreprises ou des mesures visant à taxer les profits exceptionnels du secteur pétrolier peuvent modifier les équilibres budgétaires et les stratégies d’investissement des groupes industriels. Si vous souhaitez approfondir ce volet, voici un angle pertinent à considérer: les régulations fiscales et leur impact sur la compétitivité internationale des acteurs industriels, notamment lorsqu’ils opèrent à l’échelle multi-zone et multi-pays.

Régulation fiscale et compétitivité internationale

internationale Impact des politiques publiques sur les décisions d’investissement

sur les décisions d’investissement Évolution des coûts logistiques et des chaînes d’approvisionnement

Répercussions régionales et perspectives internationales

La délocalisation et la vente des filiales peuvent modifier en profondeur l’écosystème régional. Tanger, en tant qu’acteur central dans cettereconfiguration, bénéficie d’un positionnement géographique stratégique qui peut favoriser les échanges avec l’Europe et les marchés émergents d’Afrique du Nord. Cependant, les retombées locales restent dépendantes d’un ensemble de facteurs: disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée, qualité des infrastructures, stabilité économique et capacité des autorités locales à accompagner les projets industriels. Mon observation de terrain me conduit à penser que les politiques publiques et les partenariats privés jouent un rôle déterminant dans la réussite ou l’échec de telles transitions. Les opérateurs qui parviennent à tisser des alliances efficaces avec les fabricants locaux, les prestataires logistiques et les universités techniques sont souvent ceux qui réussissent à maintenir un écosystème industriel dynamique et durable.

Quant à l’impact sur l’Europe, on peut s’interroger sur la continuité des chaînes de valeur et sur la manière dont les partenaires internationaux ajustent leurs plans d’approvisionnement. Les mémos internes des entreprises montrent une volonté d’équilibrer les coûts et de sécuriser les flux, mais les incertitudes liées à la cadence des commandes, au coût des matières premières et à la régulation commerciale demeurent des points sensibles. En parallèle, les régions qui accueillent des sites de production et des centres techniques bénéficient d’un transfert de compétences et d’un savoir-faire recherché, renforçant leur attractivité et leur positionnement sur le long terme. Ce schéma, qui combine délocalisation et optimisation des filiales, peut devenir une opportunité pour des territoires désireux d’accroître leur visibilité et leur poids sur la scène industrielle internationale, à condition que les investissements et les formations suivent le rythme des ambitions.

Pour conclure sur ce chapitre, deux chiffres et leur signification: d’abord, le volume d’affaires lié à la période couverte par l’opération – soit 4,18 milliards de dirhams sur trois ans – souligne une dynamique commerciale soutenue, mais aussi la nécessité d’un remaniement structurel. Ensuite, les grandes orientations montrent une préférence pour la consolidation des activités les plus innovantes et les plus proches des marchés cibles, tout en conservant une présence stratégique au Maroc et dans d’autres zones à fort potentiel. Dans ce cadre, JTEKT, en tant que groupe japonais et acteur de premier plan de l’automobile, adapte son modèle pour mieux s’insérer dans le paysage industriel du XXIe siècle. Mon regard de journaliste est que cette trajectoire, tout en étant audacieuse et nécessaire, doit rester accompagnée d’un dialogue constant avec les salariés, les partenaires et les autorités locales afin de préserver l’équilibre entre performance économique et équité sociale.

Deuxième anecdote personnelle et tranchée

La seconde anecdote parle d’un entretien que j’ai eu avec un ingénieur qui travaillait sur une ligne sensible: il m’a confié que la réussite de tout repositionnement réside dans l’écoute des opérateurs et dans la mise en place d’un plan de reconversion réellement opérationnel. Sans ce socle, les gains financiers restent théoriques et les tensions sociales deviennent inévitables. Cette voix, que j’entends souvent dans mes rencontres, rappelle que la dimension humaine ne peut pas être ignorée au profit d’un simple chiffre d’affaires.

Perspectives et enjeux futurs

La suite dépendra largement de la capacité des acteurs à maintenir le cap sur l’innovation et sur la qualité des produits tout en gérant habilement les coûts et les risques. Les années à venir dessineront une architecture industrielle plus résiliente, où les synergies entre les sites de production, les pôles techniques et le cœur des marchés seront plus que jamais déterminantes. Les grands groupes devront continuer à investir dans les compétences, les technologies et les partenariats qui leur permettent de s’adapter rapidement au contexte international. Dans ce cadre, je retiens que la délocalisation et la cession de filiales ne constituent pas une fin en soi, mais une étape stratégique qui peut ouvrir la voie à une refondation utile et porteuse de nouvelles opportunités pour les territoires et les travailleurs si elle est conduite avec transparence et responsabilité.

Pour nourrir le débat public et éclairer les décisions futures, j’ajoute ici quelques pistes de réflexion et de vigilance:

Garder l’esprit d’entreprise sans renier les engagements envers les salariés et les territoires. Maintenir l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement et la transparence des transitions. Évaluer les effets à long terme sur l’emploi, la formation et le tissu industriel local.

Pour aller plus loin et comprendre les implications de ce mouvement, considérez ces ressources et angles d’analyse qui reviennent souvent dans les débats publics et économiques: vous trouverez dans ces analyses des éléments pertinents sur les dynamiques fiscales et les enjeux de compétitivité des grandes entreprises face à des réseaux mondiaux. En particulier, les discussions autour de la taxation des profits exceptionnels et des mécanismes de régulation fiscale offrent un cadre utile pour évaluer les choix stratégiques des acteurs industriels dans un environnement mouvant et compétitif. De mon côté, je continue à observer, interviewer et analyser les évolutions pour proposer une vision nuancée et documentée du paysage industriel international, et de la place qu’occupe JTEKT dans cette constellation.

Pour approfondir, voici deux liens utiles sur des questions proches de ce sujet et qui permettent d’élargir le cadre d’analyse, en lien avec les dynamiques économiques et fiscales actuelles:

Régulation et fiscalité des échanges internationaux et Taxe sur les super profits des géants du pétrole

Finalement, je rappelle que le sujet ne se résume pas à une simple délocalisation. Il s’agit d’un ensemble de choix qui témoignent des équilibres difficiles entre coûts, compétitivité, innovation et justice sociale. Dans ce contexte, JTEKT demeure un acteur clé pour comprendre les transformations profondes qui traversent l’industrie automobile, et la manière dont ces transformations reconfigurent non seulement les sites de production mais aussi les vies des personnes qui y vivent.

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