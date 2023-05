Depuis le début de l’année, une baisse des loyers a été constatée, mais la bonne nouvelle, c’est que cela se confirme et s’amplifie. Toutes les villes de France sont quasiment concernées par cette baisse de loyers, 85% comptabilisant plus de 140.000 habitants. Cette baisse devrait continuer jusqu’à la fin de l’année 2015.

Depuis le mois de janvier, les loyers sont à la baisse d’environ 1,4%, ces chiffres ont été communiqués par l’observatoire « Clameur » et cette situation a été surtout remarquée pour les appartements de petite surface. Cette baisse incite les locataires à déménager davantage, un record a été enregistré dernièrement, cela ne s’était pas produit depuis le début de la crise en 2006. Une ville reste encore non concernée par les baisses de loyer, c’est la capitale.

La baisse des loyers favorise les déménagements en France

Les foyers français recommencent à avoir confiance en l’avenir, ils font plus de projets, se tournent d’avantage vers le futur. Seules les aides au logement que touchent environ 44% de locataires n’ont pas augmenté, cela a été révélé par le professeur d’économie en charge de cette étude. Ces baisses de loyer ont incité les locataires récalcitrants à déménager, entre le mois d’août 2014 et août 2015, 29% de personnes ont changé de logement.

Les économies réalisées sur le loyer peuvent atteindre 60 %

Des villes plus marquées par la baisse des loyers ont connu une hausse des déménagements. Les loyers ont baissé environ de moins 2% à Lille, moins 3,6% à Lyon et moins 5,2% à Marseille, seules trois villes n’ont pas participé à ces baisses de loyer, Rennes, Bordeaux et Le Mans. Les petites surfaces très prisées ont vu leurs loyers baisser, les studios moins 2,7%, les deux pièces moins 1,3% et les trois pièces moins 0,5%. Selon l’étude les propriétaires ne sont pas enclins à entreprendre des rénovations avant de remettre le bien sur le marché de la location. Pour ceux qui quittent la capitale et s’expatrient dans d’autres villes de France, les économies de loyers peuvent atteindre 60%