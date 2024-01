La meilleure recette de la pâte à cookie crue

C’est la tendance du moment, la recette de la pâte à cookie crue. Les adolescents adorent ce nouveau produit qui nous vient tout droit des USA. Ce petit plaisir sucré facile à réaliser et sans aucune cuisson régale les adeptes de nouveautés. Les États-Unis restent la mère patrie des cookies.

Certaines marques avaient pressenti cette mode en créant des glaces avec des cookies comme Ben & Jerry. En France, c’est encore un peu secret, mais de plus en plus de personnes parlent de la pâte de cookie crue. Un pop store a ouvert à Paris et propose cette gourmandise.

Le programme de la pâte à cookie crue

Vous allez pouvoir vous faire plaisir si vous aimez les nouveautés. Quelques bars éphémères ont vu le jour un peu partout sur le territoire et proposent ce dessert insolite. La pâte à cookie crue se déguste à la petite cuillère avec des morceaux de cookies cuits ou tout autre topping.

Si vous réalisez cette recette à la maison, n’utilisez pas d’œufs, car c’est déconseillé. Les œufs crus ne sont pas sains à la santé sauf s’ils sont extrêmement frais. Dans un souci de parfaite réalisation, les marques proposent ce genre de recette avec des œufs pasteurisés.

Recette de la pâte à cookie crue, cela vous tente ?

Cette nouvelle tendance sucrée qui vient de New York arrive tout doucement en France, en Europe.

Pour 4 personnes, vous aurez besoin de 100 g de farine tamisée, 40 g de sucre cassonade, 80 g de beurre mou, un sachet de pépites de chocolat, noir, blanc, au lait selon votre choix, une pincée de fleur de sel, 10 ml de lait.

Pour éviter de manger de la farine crue, faites là torréfier 10 minutes au four à 180°C, c’est meilleur pour la santé.

Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients. Vous devez obtenir une pâte compacte et bien homogène. Il vous suffit de former de petites boules de la taille d’une bouchée.

Vous pouvez utiliser une cuillère à glace, c’est plus pratique. La pâte à cookie crue se déguste avec un yaourt glacé, une glace ou simplement nature. Vous pouvez l’agrémenter de petits morceaux de gâteaux tels des Oréos, des Kit Kat, des fruits, à vous d’être créatif.

La pâte à cookie crue offre une bonne dose de créativité

La pâte à cookie crue, un délice qui stimule la créativité culinaire, s’ancre dans la culture populaire. Sa texture moelleuse et son goût sucré en font un ingrédient de choix pour de nombreuses recettes innovantes. Les blogueurs culinaires et les chefs amateurs l’ont adoptée pour sa versatilité. De Paris à Lyon, des ateliers culinaires dédiés à la pâte à cookie crue émergent, offrant aux passionnés de cuisine l’occasion de maîtriser cet art gourmand.

Dans ces ateliers, on apprend non seulement à préparer la pâte de base, mais aussi à l’enrichir avec des ingrédients originaux. Les variantes incluent des arômes comme la vanille, le caramel, ou même des épices pour les plus audacieux. La pâte à cookie crue devient ainsi un terrain de jeu pour les gourmets, qui peuvent expérimenter avec des combinaisons de saveurs infinies.

Des challenges culinaires autour de la pâte à cookie crue se tiennent également, où des créateurs rivalisent d’imagination. Certains ajoutent des fruits frais, comme des framboises ou des morceaux de mangue, pour une touche acidulée. D’autres osent des mélanges audacieux avec du fromage frais ou des noix pour un contraste sucré-salé.