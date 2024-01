Recette sauté de porc de grand-mère : une sauce spéciale pour un rendu plus tendre

Cette recette sauté de porc est facile à réaliser. Le plus important est d’utiliser une viande de qualité. Les morceaux sont issus de plusieurs parties de l’animal, échine, épaule, filet, rouelle. Vous pouvez aussi opter pour un seul morceau, celui de votre choix.

Le sauté de porc doit être saisi à feu vif puis mijoté dans une sauce onctueuse. Plus le plat mijotera et plus il sera goûteux, tendre.

Recette sauté de porc : choisir la bonne méthode de cuisson

Le sauté de porc se cuit dans une cocotte. Disposez les morceaux de viande dans un peu d’huile et de beurre, saisissez les morceaux jusqu’à obtenir une belle coloration. Ajoutez ensuite l’oignon coupé finement, les herbes, laurier, thym, du sel, du poivre. Baissez le feu, mettre de l’eau à hauteur et laissez mijoter doucement 45 minutes à couvert.

Servez votre sauté de porc avec de petites pommes de terre cuites à l’eau. Pour un sauté de porc encore plus goûteux, vous pouvez la veille faire mariner votre viande avec une carotte, un oignon, un peu de vin blanc. Ce ragoût d’autrefois est toujours apprécié. Il est économique, généreux et facile à préparer.

Un ragoût pour un dimanche convivial

Pourquoi ne pas réaliser cette recette pour régaler votre famille ? Pour trois personnes, vous aurez besoin de 500 g de sauté de porc, deux carottes, un oignon, une boîte de champignons, une poignée d’olives vertes, un peu de farine, du sel, du poivre du moulin, du concentré de tomate.

Faites rissoler la viande avec l’oignon ciselé, mettez un peu de farine lorsque les morceaux sont bien colorés, ajoutez la petite boîte de concentré de tomate, les olives, les champignons, les carottes coupées en rondelles.

Mouillez à hauteur avec de l’eau et un cube de bouillon de volaille, laissez mijoter 45 minutes à feu très doux. La sauce doit épaissir et napper la viande. Vous pouvez servir ce plat avec les légumes de votre choix, une purée, régalez-vous.

Accompagnements et variantes : personnalisez votre sauté de porc

Pour rendre votre sauté de porc unique, envisagez divers accompagnements. Les légumes racines rôtis, comme les panais ou les carottes, ajoutent une douceur terreuse. Les légumes verts, tels que les haricots verts ou les pois gourmands, apportent une touche de fraîcheur. Vous pouvez également essayer des accompagnements plus audacieux, comme une purée de céleri-rave ou un gratin dauphinois pour une touche de raffinement.

En ce qui concerne les variantes, il existe de multiples façons de préparer un sauté de porc. Pour une touche asiatique, incorporez de la sauce soja, du miel et du gingembre à votre marinade. Pour une version méditerranéenne, ajoutez des tomates séchées, des olives et un filet d’huile d’olive. Les amateurs de cuisine épicée pourront ajouter du piment ou du paprika pour relever le plat.

Une autre variation consiste à utiliser du cidre ou du jus de pomme au lieu du vin blanc pour la marinade, ce qui apporte une douceur fruitée. Vous pouvez également enrichir la sauce avec de la crème ou du fromage à la fin de la cuisson pour plus d’onctuosité.