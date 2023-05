La COP 21 qui va avoir lieu dans un mois à Paris va devoir trouver des solutions afin que le réchauffement climatique ne prenne pas des effets trop dévastateurs d’ici quelques années. Les 80 présidents qui vont se réunir devront s’entendre et essayer de pallier les dégâts qui aujourd’hui sont déjà visibles. Les chercheurs Américains viennent de citer dans un rapport alarmiste qu’avec le réchauffement climatique limité à 2°, de nombreuses grandes villes pourraient disparaître sous les eaux.

Limiter le réchauffement climatique à 2°, c’est le but des dirigeants de la planète, mais rien ne garantit que cela soit atteint, le niveau des mers va continuer de monter et menacer plus de 600 millions d’habitants, ce sont les données que révèlent les chercheurs Américains de « Climate Central ». Les villes qui sont en première ligne sont Calcutta, Dacca, Bombaï, Hanoï, Rio, Buenos Aires, Tokyo, Jakarta, New York… Des simulations sont à regarder sur le site de « Climate Central », les chercheurs insistent sur le fait que malgré les mesures qui pourront être prises par les plus grands dirigeants, les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du dérèglement climatique feront tout de même des dégâts visibles.

Le réchauffement climatique aura des conséquences sur les océans

Les eaux vont continuer à monter si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent dans la même direction, si le réchauffement est de 4°, le niveau des océans gagnera 8,9 mètres selon le rapport Américain. Le pays qui est principalement concerné c’est la Chine selon Arcinco.

Les Hommes impactent le réchauffement climatique

La chaîne « France 2 » a réalisé un reportage très significatif sur ce sujet, il montre tout à fait ce qui va se passer dans plusieurs pays d’ici quelques années si le réchauffement climatique continue son chemin. En Alaska, le village de Shishmaref est menacé par la montée des eaux, les 600 habitants voient leur terre disparaître petit à petit. En 50 ans, l’île a rétréci de 250 mètres. Ces nouvelles alarmistes sont les conséquences du progrès des hommes.