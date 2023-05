Les Français sont-ils en quête d’autorité ? Les gouvernements qui se sont succédé, les différents partis politiques qui ont gouverné la France durant les décennies passées sont sans doute responsables du changement d’opinion qui est en train de se produire. Notre pays est peut-être las de constater les échecs successifs, le chômage, le pouvoir d’achat pas très fleurissant, l’insécurité grandissante, les attentats et de ce fait certains se demandent si un peu d’autorité ne serait la solution pour remettre le pays sur les rails.

Une enquête d’opinion qui a été réalisée par IFOP pour Atlantico est sans contexte très révélatrice, 40% des personnes qui ont été questionnées ont admis être pour un pouvoir plus autoritaire en France. Plus les personnes sont de droite plus la proportion est favorable, 23% pour le Front de gauche, 47% pour les Républicains et 60% pour le Front National. Ces chiffres montrent bien que les Français sont insatisfaits de la politique actuelle et passée, les résultats obtenus sont loin d’être ceux attendus et espérés.

Les Français voudraient un gouvernement formé par des experts

Le directeur de l’opinion publique de l’IFOP a déclaré que cette logique avait tendance à s’amplifier, 67% des Français voudraient que la France soit dirigée par des experts qui feraient des lois et des réformes nécessaires, mais pas forcément populaires. Les sondages démontrent également que les hommes politiques manquent de courage pour faire admettre de nouvelles lois, bien souvent elles sont avortées pour ne pas heurter et laisser place à un climat de manifestations dérangeantes.

Le niveau des études influence cette volonté

Les sondages nous renseignent également sur les niveaux d’éducation, ils rentreraient en ligne de compte, moins le niveau est élevé plus la proportion des personnes en faveur de l’autorité augmente, 73% pour ceux ayant un niveau inférieur au baccalauréat, 68% chez les bac+2 et 55% pour ceux qui possèdent un diplôme supérieur.

La France peut-elle vraiment être réformée sous l’autorité ? Les Français sont-ils prêts à de la discipline, les réformes avec dictature peuvent-elles être en France une solution viable ?

Cette enquête a été réalisée du 28 au 30 octobre 2015 sur 1013 personnes.