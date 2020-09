Les 5 films de science-fiction incontournables en 2020

Après une année 2019 très riche en productions céramographiques riches et diversifiées, marquant ainsi l’une des meilleures années pour le cinéma, notamment avec d’excellents films de science-fiction. L’année en cours n’est pas en reste et continue de nous surprendre avec des réalisations aussi fascinantes les unes que les autres. Dans cet article, nous avons rassemblé 5 films de science-fiction incontournable en 2020. Outre les remakes et les adaptations, il y a aussi de nouvelles sorties à découvrir.

Bloodshot

Basé sur la bande dessinée de l’éditeur américain Valiant Comics, Bloodshot met en scène Vin Diesel dans le rôle de Ray Garrison, un soldat tué au combat qui est ramené à la vie et transformé en machine à tuer par la RST Corporation. Avec une armée de nanotechnologies dans les veines, Ray est une force inarrêtable avec une capacité de régénération instantanée. Mais en contrôlant son corps, RST Corporation a également un pouvoir sur son esprit et ses souvenirs. Ray ne sait plus qui il est réellement, mais il est en mission pour le découvrir.2. Dune

Dune

Adaptation du livre classique Dune de Frank Herbert. Le voyage d’un héros mythique et chargé d’émotion, Dune streaming raconte l’histoire de Paul Atreides, un jeune homme talentueux né avec un grand destin qui dépasse son entendement. Atreides doit voyager sur la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. Alors que les forces du mal attisent les conflits pour disposer de la ressource la plus précieuse sur cette seule planète, une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l’humanité.

Godzilla contre Kong

À une époque où les monstres (Titans) parcourent la Terre, la lutte pour l’avenir de l’humanité met Godzilla et Kong sur une trajectoire de confrontation, dans laquelle leurs forces les plus puissantes sur la planète s’affrontent dans une bataille spectaculaire pour la domination. Alors que Monarch se lance dans une dangereuse mission en terres inconnues et dévoile les origines des Titans, une conspiration humaine menace d’exterminer à jamais les créatures – bonnes et mauvaises – de la surface de la Terre.

BIOS

Dans ce nouveau film de Miguel Sapochnik, Tom Hanks incarne le rôle d’un inventeur souffrant d’une maladie incurable. Étant le dernier humain vivant dans un monde postapocalyptique, le scientifique décide de créer un robot pour veiller sur son chien après sa mort. Dans cette histoire émouvante, il apprendra des leçons sur l’amour, l’amitié et l’importance de la vie humaine.

Principe

Christopher Nolan est de retour, et cela devrait exciter tous les cinéphiles. L’un des rares noms hollywoodiens à pouvoir littéralement tout faire dans l’industrie, Nolan suivra son épopée de guerre avec une mystérieuse aventure de science-fiction qui implique l’espionnage et le voyage dans le temps. Le casting met en vedette John David Washington et Robert Pattinson et suscitera sans aucun doute, beaucoup de débats.

Enfin, l’idée de ce billet n’est pas de lister tous les films de science-fiction en 2020, mais plutôt de vous faciliter le choix, car nous savons que lorsque l’on essaie de choisir un film à regarder sur Netflix, ce n’est pas toujours une tâche facile et on finit par perdre beaucoup de temps.