Lindsay Clancy et le nouveau procès : où en est la justice américaine ?

Un nouveau procès pour Lindsay Clancy aura-t-il vraiment lieu ? Et si oui, pour quels chefs d’accusation ? Ces questions agitent le Massachusetts depuis l’échec du premier jugement en septembre 2026. Je fais le point, sans détour, sur ce que l’on sait au 6 novembre.

Beaucoup de lecteurs me posent la même question : pourquoi un procès aussi suivi s’est-il achevé sans verdict ? Et pourquoi la justice américaine peut-elle recommencer ? Voici des réponses claires, appuyées sur les audiences publiques et sur des données vérifiables.

Les dates clés en un coup d’œil

J’ai classé les grandes étapes du dossier dans un tableau chronologique. Il permet de voir ce qui est acquis et ce qui reste à trancher.

Date Étape Conséquence 24 janvier 2023 Mort de Cora (5 ans), Dawson (3 ans) et Callan (8 mois) à Duxbury Poursuites pour meurtre au premier degré Août 2026 Ouverture du procès à Plymouth Audiences très suivies, diffusées en direct 4 septembre 2026 Procès déclaré nul après sept jours de délibérations Jury divisé, onze voix contre une 1er octobre 2026 Refus d’un acquittement d’office par le juge Poursuites maintenues 2 novembre 2026 Audience sur le rejet, le juré dissident et l’ordonnance de silence Mars 2027 évoqué pour un second procès 16 novembre 2026 Nouvelle audience Décision attendue et date à fixer

Comment le premier procès s’est-il terminé ?

Deux thèses face à face

Lors du premier procès, la défense a reconnu que Lindsay Clancy avait causé la mort de ses trois enfants. Elle a pourtant plaidé non coupable du meurtre au premier degré, en soutenant que sa cliente n’était pas pénalement responsable.

Selon ses avocats, elle souffrait d’une psychose post-partum et subissait les effets d’un excès de médicaments. L’accusation répond qu’elle distinguait le bien du mal et qu’elle avait préparé son geste.

Un jury bloqué après sept jours

Après sept jours de délibérations, les jurés n’ont pas réussi à s’entendre. Le juge William Sullivan a déclaré le procès nul le 4 septembre 2026, à Plymouth, dans le Massachusetts.

D’après les comptes rendus d’audience, onze jurés penchaient pour un verdict de non-culpabilité et un seul pour la culpabilité. Ce juré isolé est devenu l’un des sujets les plus débattus de la suite de la procédure.

Pourquoi l’unanimité pèse autant

Aux États-Unis, un verdict pénal exige l’accord des douze jurés. Faute d’unanimité, le procès est annulé sans condamnation ni acquittement, et le parquet reste libre de rejuger l’affaire devant un autre jury.

Il y a quelques années, j’ai suivi une audience criminelle où les jurés ont délibéré toute une journée avant de se ranger, épuisés, à l’avis de la majorité. J’en suis ressorti mal à l’aise, et ce malaise ne m’a jamais quitté.

Mon avis est net : l’unanimité exigée outre-Atlantique est lourde, mais elle protège l’accusé mieux que n’importe quelle pression extérieure. Un procès nul est un échec frustrant, pas une faille du système.

Ce que l’on sait du second procès

Un calendrier qui se dessine

Lors de l’audience du 2 novembre, le juge a indiqué qu’il souhaitait fixer ce nouveau jugement en mars 2027. Cette date reste provisoire, car elle dépend de plusieurs décisions encore en attente.

La procureure Jennifer Sprague a affirmé qu’il s’agirait bien d’un nouveau procès, sans en préciser la forme. Les chefs d’accusation qui seront retenus ne sont donc pas connus à ce jour.

Pour revoir les échanges de cette audience, une vidéo est disponible ici :

La question des chefs d’accusation

Si le parquet maintient le meurtre au premier degré, un jury populaire devra trancher. S’il retient une qualification plus légère, comme le meurtre au second degré, l’accusée pourrait choisir d’être jugée par un magistrat seul.

L’avocat Kevin Reddington réclame un procès dès le printemps. Il refuse que sa cliente reste détenue pendant des années et veut savoir au plus vite quelle accusation l’attend.

Le juge Sullivan devrait prendre sa retraite en juin, selon les comptes rendus d’audience. La défense souhaite qu’il préside le second procès, ce qui accentue la pression sur le calendrier.

Un premier recours déjà rejeté

Le 1er octobre, le juge a refusé de prononcer un acquittement d’office. Dans une ordonnance de cinq pages, il a estimé que l’accusation avait présenté assez de preuves pour qu’un juge des faits puisse conclure à la culpabilité.

Les trois requêtes qui peuvent tout changer

Trois demandes sont examinées avant toute fixation de date. Chacune peut modifier la suite du dossier.

Rejet des poursuites : la défense estime que le procès nul n’aurait pas dû être prononcé et qu’un second jugement violerait la protection contre une double poursuite pour les mêmes faits.

: la défense estime que le procès nul n’aurait pas dû être prononcé et qu’un second jugement violerait la protection contre une double poursuite pour les mêmes faits. Accès aux dossiers du juré dissident : la défense veut vérifier la sincérité de ses réponses avant le procès. Son avocat dénonce une enquête visant uniquement celui qui n’a pas voté comme la défense l’espérait.

: la défense veut vérifier la sincérité de ses réponses avant le procès. Son avocat dénonce une enquête visant uniquement celui qui n’a pas voté comme la défense l’espérait. Ordonnance de silence : l’accusation souhaite limiter les déclarations publiques des avocats pour protéger le futur jury. La défense s’y oppose au nom de la liberté de parole de sa cliente.

Les chiffres officiels et les études à connaître

Jury bloqué et seconds procès

Environ 5,5 % des affaires pénales américaines se terminent par un jury bloqué. Quand le parquet réclame un second procès, celui-ci débouche sur une condamnation dans 69 % des cas, un acquittement dans 19 % des cas et un nouveau blocage dans 12 % des cas.

Psychose post-partum

Une étude suédoise publiée en 2007 rappelle que la psychose post-partum touche 1 à 2 femmes pour 1 000 naissances. Environ 90 % des épisodes psychotiques ou bipolaires surviennent dans les quatre premières semaines. D’autres registres hospitaliers situent les premiers épisodes entre 0,25 et 0,6 pour 1 000.

Cette maladie rare constitue une urgence psychiatrique. Les femmes atteintes n’ont pas conscience d’être malades, et la littérature médicale l’associe à un risque accru de suicide et d’infanticide.

Une opinion américaine très partagée

Cette affaire a profondément divisé le public américain. Certains défendent l’accusée en invoquant la maladie mentale périnatale, tandis que d’autres rappellent la mort de trois enfants et réclament justice pour eux.

Pendant la diffusion en direct du procès, mon fil d’actualité rendait une dizaine de verdicts par heure. Cette expérience m’a laissé une conviction tranchée : un jugement ne se prononce pas à coups de commentaires, et les réseaux sociaux sont un très mauvais tribunal.

La procureure assure ne rechercher aucune notoriété et ne vouloir que justice pour Cora, Dawson et Callan. Cette position résume la ligne du parquet depuis le début de la procédure.

Un volet civil en attente

Parallèlement, une action civile vise d’anciens médecins de l’accusée, accusés d’avoir ignoré ses appels à l’aide. Elle ne devrait pas avancer avant la fin de la procédure pénale.

Quels scénarios pour la suite ?

Après un procès nul, le parquet peut rejuger, abandonner ou négocier. Le juge peut aussi mettre fin au dossier. Voici les scénarios possibles.

Rejet des poursuites : si le juge retient l’argument de la défense, l’affaire s’arrête sans nouveau jugement.

: si le juge retient l’argument de la défense, l’affaire s’arrête sans nouveau jugement. Second procès pour meurtre au premier degré : un nouveau jury rejugerait l’accusée, vraisemblablement au printemps 2027.

: un nouveau jury rejugerait l’accusée, vraisemblablement au printemps 2027. Accusation allégée : une qualification moins lourde ouvrirait la possibilité d’un jugement sans jury.

: une qualification moins lourde ouvrirait la possibilité d’un jugement sans jury. Plaider-coupable : les deux camps pourraient négocier un accord, option évoquée par les juristes.

Lindsay Clancy reste pour l’instant détenue dans un établissement hospitalier d’État, sous suivi psychiatrique. Elle est paralysée depuis sa chute d’une fenêtre, la nuit du drame.

Rendez-vous le 16 novembre

Tout se jouera lors de l’audience du 16 novembre 2026. Le juge doit y annoncer sa décision sur le rejet des poursuites et, si l’affaire continue, fixer la date du second procès.

Une seule certitude demeure : le nouveau procès de Lindsay Clancy, s’il a lieu, relancera un débat national sur la justice, la santé mentale et la maternité.

Sources consultées

Cour supérieure du comté de Plymouth (Massachusetts) : comptes rendus des audiences publiques des 29 septembre et 2 novembre 2026.

Ordonnance écrite du juge William Sullivan du 1er octobre 2026 sur la requête en acquittement d’office.

Archives of General Psychiatry, 2007, volume 64 : hospitalisations pour épisodes psychotiques et bipolaires du post-partum.

American Journal of Psychiatry, 2016 : revue de la littérature sur la psychose post-partum (Bergink, Rasgon, Wisner).

Analyses de juristes américains sur les jurys bloqués et l’issue des seconds procès.

Foire aux questions

Pourquoi y a-t-il un nouveau procès pour Lindsay Clancy ?

Parce que le premier s’est achevé sans verdict. Un procès nul n’est ni un acquittement ni une condamnation, donc le parquet peut demander un second jugement devant un autre jury.

Quand aura lieu le second procès ?

Le juge envisage mars 2027, mais cette date reste provisoire. Elle dépend de ses décisions sur les requêtes en attente et sera confirmée lors de l’audience du 16 novembre.

De quoi Lindsay Clancy est-elle accusée ?

Elle est poursuivie pour meurtre au premier degré après la mort de ses trois enfants en janvier 2023. Pour le second procès, le parquet n’a pas encore précisé les charges retenues.

Qu’est-ce qu’un jury bloqué ?

C’est un jury incapable de rendre un verdict unanime. Le juge prononce alors un procès nul, ce qui laisse le dossier ouvert et permet au parquet de rejuger l’affaire.

Lindsay Clancy est-elle libre ?

Non. Elle demeure détenue dans un établissement hospitalier d’État, sous suivi psychiatrique, tant que la justice n’a pas statué sur la suite de la procédure.

Que signifie la double poursuite invoquée par la défense ?

Ce principe interdit de juger deux fois une personne pour les mêmes faits. La défense soutient que le procès nul a été déclaré à tort, ce qui rendrait un second procès contraire à la Constitution.

Quand saura-t-on si le nouveau procès de Lindsay Clancy aura lieu ?

Une première réponse est attendue le 16 novembre 2026, quand le juge annoncera sa décision sur le rejet des poursuites. Si l’affaire continue, il fixera la date du nouveau procès de Lindsay Clancy.

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