Menaces à la bombe visant une vingtaine d’avions en Europe : qui est « l’État masculin », le mouvement russe d’ultra-droite soupçonné d’en être à l’origine ?

Menaces à la bombe en Europe : que sait-on de l’« État masculin » ?

Que se passe-t-il lorsqu’un courriel anonyme force un avion à changer de trajectoire ? Et comment distinguer une menace réelle d’une opération destinée à semer la panique ? Le 5 novembre 2026, des menaces à la bombe ont visé une vingtaine d’avions en Europe, entraînant des perturbations et des mesures de sécurité aérienne. Certains messages se réclamaient de « combattants » de l’État masculin, aussi appelé Male State, un mouvement russe d’ultra-droite décrit comme ultranationaliste et antiféministe. Mais cette signature ne prouve pas que le groupe soit à l’origine des alertes aériennes : l’attribution reste à établir.

Des vols ont été déroutés et des appareils, dont un Airbus A320 selon les informations disponibles, ont fait l’objet de mesures de précaution. Rome et Sofia figurent parmi les villes concernées, tandis que plusieurs pays ont renforcé leur vigilance. Je retiens surtout une distinction essentielle : une menace peut être prise très au sérieux sans que l’identité de ses auteurs soit déjà confirmée. C’est à l’enquête de déterminer si ces messages relèvent d’une action coordonnée, d’une imitation ou d’une autre forme de déstabilisation.

Élément Ce qui est rapporté Ce qui reste à vérifier Événement Menaces visant au moins une vingtaine de vols le 5 novembre 2026 Le nombre définitif d’appareils concernés Signature Des messages se réclamant de combattants de l’État masculin L’identité réelle des expéditeurs Conséquences Déroutements et mesures de précaution dans plusieurs pays Le lien entre les messages et le mouvement russe

Un bilan encore mouvant pour les avions en Europe

Les premiers décomptes évoquent au moins une vingtaine de vols concernés ; certains vont jusqu’à 27. Cette différence invite à la prudence : les chiffres peuvent varier selon qu’on compte les avions, les vols retardés ou les alertes reçues. Je ne peux donc pas présenter le total le plus élevé comme un bilan officiel définitif.

Les informations disponibles décrivent aussi une série de perturbations qui serait la troisième vague de fausses alertes de la semaine. Plusieurs aéroports et appareils ont été concernés, mais aucun bilan consolidé sur le nombre de passagers affectés n’est fourni ici. Dans ce type d’incident, un message peut suffire à déclencher des vérifications et des changements de trajectoire, même si aucun engin explosif n’est découvert.

Je me représente la scène à travers un cas simple : une famille attend à la porte d’embarquement, puis apprend que son vol est immobilisé. L’inquiétude est immédiate, même lorsque la mesure relève d’un protocole préventif. Cette prudence n’est pas un excès de zèle : en matière de sécurité aérienne, mieux vaut contrôler une menace crédible que miser sur le bluff.

Qui est l’État masculin, ou Male State ?

Le nom renvoie à un mouvement russe d’ultra-droite associé à des idées nationalistes et antiféministes. Dans les courriels rapportés, les auteurs se présentent comme des « combattants » de l’État masculin. Cette revendication apparente constitue une piste pour les enquêteurs, pas une preuve d’implication du groupe ni d’une décision prise en Russie.

La prudence compte d’autant plus que des signatures peuvent être copiées ou utilisées pour tromper les autorités. J’ai souvent constaté, dans l’analyse de crises, que le nom affiché dans un message devient vite le récit dominant ; or, l’identité numérique d’un expéditeur n’est pas toujours celle qu’il prétend avoir. Pour comprendre le contexte plus large, on peut aussi lire cet article sur les formes de militantisme masculiniste et ce point sur les tensions autour de la Russie et de l’Ukraine.

Un second exemple aide à mesurer le risque : si un groupe connu est cité dans une menace, les réseaux sociaux peuvent relayer son nom avant que les vérifications soient terminées. Cette accélération brouille la frontière entre revendication, manipulation et information confirmée ; dans une enquête, le nom d’un mouvement est un indice, pas un verdict.

Ce que l’enquête doit encore établir

Les autorités doivent notamment authentifier les messages, comparer leur contenu et déterminer s’ils ont été envoyés de manière coordonnée. Elles doivent aussi vérifier si les alertes provenaient d’une source commune et si elles visaient des itinéraires ou des compagnies précises. Ces éléments sont indispensables pour distinguer une campagne organisée d’une série de menaces opportunistes.

La provenance des messages : leur signature ne suffit pas à identifier leurs auteurs.

: leur signature ne suffit pas à identifier leurs auteurs. Le lien avec le mouvement : il doit être étayé par des éléments vérifiables.

: il doit être étayé par des éléments vérifiables. La portée de l’opération : le nombre de vols et de pays doit être consolidé.

: le nombre de vols et de pays doit être consolidé. Le risque immédiat : chaque alerte doit être évaluée sans présumer qu’elle est vraie ou fausse.

Cette méthode peut sembler lente face à une menace spectaculaire, mais elle évite deux erreurs : attribuer trop vite l’opération à un groupe, ou minimiser un signal qui exige des contrôles. Les hypothèses de déstabilisation évoquées par certains observateurs doivent elles aussi être vérifiées, plutôt que transformées en certitudes.

À ce stade, les faits établissent des menaces contre l’aviation et des perturbations touchant des avions en Europe ; ils ne démontrent pas que l’État masculin en est l’auteur. Pour la sécurité aérienne, la priorité reste de protéger les passagers et de laisser l’enquête déterminer si le Male State, un imitateur ou un autre acteur est derrière ces menaces à la bombe.

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