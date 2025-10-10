Maeva Ghennam, l’influenceuse en vogue, écoppe d’un an de prison avec sursis pour ses pratiques commerciales douteuses

Maeva Ghennam Beauty est au cœur d’un débat sur les pratiques commerciales en ligne, et son cas illustre comment les influenceurs peuvent être pris entre promotions et obligations légales. En 2025, la justice a condamné l’influenceuse marseillaise à un an de prison avec sursis pour pratiques commerciales trompeuses, une affaire qui résonne au-delà de son cercle de followers.

Élément Détails Date du verdict 10 octobre 2025 Sentence Un an de prison avec sursis Amende associée 150 000 euros Portée Promotions non divulguées et conseils financiers promus comme garantis Cadre personnel Installée à Dubaï, plus de 3 M d’abonnés Instagram et 2,5 M sur Snapchat

Contexte et condamnation : le verdict de 2025

Au fil des années, les réseaux ont rendu les jeunes talents incontournables, mais aussi vulnérables face à des promesses non vérifiées. Dans ce dossier, Maeva Ghennam, associée à des contenus présentant des « gains assurés » ou des formations gratuites prétendument sans coût, s’est retrouvée sur le banc des accusés. Le tribunal a estimé que certaines vidéos, rémunérées jusqu’à 1 500 euros chacune, n’indiquaient jamais clairement leur caractère commercial, ce qui a nourri les conclusions de la cour.

Le contexte légal n’est pas nouveau : la loi adoptée en 2023 encadre l’activité des influenceurs et exige notamment qu’un représentant légal soit établi dans l’Union européenne. Cette approche voulait éviter les échappatoires lorsque des campagnes de promo franchissaient les frontières et les lois nationales. Dans ce cadre, la juge a précisé qu’il était nécessaire de clarifier les partenariats et les rémunérations pour protéger les consommateurs et les abonnés.

Outre la peine principale, la justice a évoqué une amende administrative et la possibilité d’un recours par la DGCCRF, qui avait proposé une transaction coûtant 120 000 euros. L’artiste a finalement refusé cette option de transaction, préférant affirmer, par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle s’était parfois « emballée » et que certains produits financiers vantés n’avaient pas été achetés ou testés comme promis.

Pour mettre en perspective, cette affaire s’inscrit dans une série où d’autres influenceurs se retrouvent jugés sur des cas similaires. En parallèle, le secteur continue de se professionaliser : les plateformes et les marques s’organisent autour de règles de transparence et de traçabilité des partenariats. Voici ce qu’on peut retenir des faits, des chiffres et des implications pour 2025 :

Pour les lecteurs et lectrices soucieux de comprendre les mécanismes, voici les points essentiels à retenir sur les pratiques commerciales en ligne et les responsabilités des influenceurs :

Transparence des partenariats : obliger l’indication claire des contenus sponsorisés et des rémunérations associées.

: obliger l’indication claire des contenus sponsorisés et des rémunérations associées. Révélation des risques : préciser les résultats potentiels et les limites des produits promus (financiers, esthétiques, etc.).

: préciser les résultats potentiels et les limites des produits promus (financiers, esthétiques, etc.). Règles européennes : anticiper les exigences d’un représentant légal dans l’UE et les obligations de traçabilité.

: anticiper les exigences d’un représentant légal dans l’UE et les obligations de traçabilité. Rôles des plateformes : les réseaux doivent faciliter le signalement et la traçabilité des campagnes marketing.

: les réseaux doivent faciliter le signalement et la traçabilité des campagnes marketing. Impact sur les marques : les partenaires doivent vérifier les messages et les garanties proposées aux consommateurs.

Des marques connues font aussi face à ces enjeux dans leurs programmes d’affiliation et de promotion. Parmi elles, on voit des noms comme HelloBody, Sephora France, PrettyLittleThing, ainsi que d’autres acteurs comme MyM Paris ou BodyCurves Paris. Ces liens montrent les dynamiques d’un secteur qui cherche à se civiliser tout en restant compétitif. Dans le même esprit, des blogueurs et influenceurs collaborent avec des marques de beauté et de mode, parfois à l’aveugle, parfois sous contrat avec des clauses strictes.

Impacts sur l’industrie et les consommateurs

Ce verdict rappelle que les consommateurs ne sont pas de simples spectateurs. Les audiences veulent de la clarté et des garanties. Pour les influenceurs, c’est un appel à la rigueur et à la transparence, afin d’éviter les coûts sociaux et juridiques qui peuvent suivre une promotion trompeuse. L’enjeu est de créer un équilibre durable entre authenticité et monétisation.

Sur le terrain, les réactions sont variées : certains défenseurs estiment que la loi rééquilibre les pouvoirs entre consommateurs et créateurs, d’autres estiment que les règles auraient pu être plus claires dès le départ. Quelle que soit l’interprétation, l’année 2025 marque une étape dans le durcissement des cadres de promotion et de placement de produits.

Réactions, chiffres et leçons pour 2025

Les chiffres évoqués montrent l’ampleur des revenus potentiels lorsque des promotions s’enflamment, mais aussi les risques associés lorsque la transparence manque. Une vidéo promoted could atteindre des revenus élevés, tandis que des contenus non marqués comme sponsorisés peuvent générer des sanctions et des amendes.

Revenus potentiels mensuels pour certaines campagnes : jusqu’à environ 60 000 euros selon les périodes et les partenariats.

selon les périodes et les partenariats. Rémunération par vidéo non divulguée : des montants pouvant atteindre 1 500 euros .

. Enjeux de conformité : référence réglementaire et obligations de représenter l’UE.

et obligations de représenter l’UE. Rôle des plateformes : renforcer les outils de signalement et de traçabilité.

Cas similaires : des condamnations pour des pratiques commerciales trompeuses, illustrant un raisonnement judiciaire convergent.

Pour les acteurs du secteur, ce chapitre ne signifie pas la mort des partenariats, mais exige une révision des pratiques. Les marques et les influenceurs qui veulent durer envisagent désormais des collaborations plus transparentes, avec des clauses claires et des conséquences définies si les promesses ne se traduisent pas en résultats vérifiables. En parallèle, les audiences exigent une communication authentique et vérifiée, et les tribunaux accentuent les contrôles pour protéger les consommateurs. Pour ceux qui s’interrogent sur l’avenir, une règle simple demeure : être transparent et responsable paye à long terme. Ce que ça signifie en pratique ? des campagnes claires, des indicateurs visibles et des partenariats qui tiennent la route, même lorsque les lumières des studios s’éteignent et que la caméra se coupe.

Questions fréquentes sur le sujet

Qu’est-ce qui a motivé le verdict de 2025 pour Maeva Ghennam ?

Réponse : des promotions non divulguées et des conseils vantés comme garantis, sans transparence sur la nature commerciale des contenus. Quels éléments de régulation impactent les influenceurs en 2025 ?

Réponse : la nécessité d’un représentant légal dans l’UE, la clarté sur les partenariats et la divulgation des rémunérations, et le rôle accru des DGCCRF et des plateformes. Comment les marques peuvent-elles s’y préparer ?

Réponse : en renforçant les clauses de transparence, en vérifiant les messages promotionnels, et en s’assurant que les partenariats respectent les lois en vigueur. Qui peut suivre l’évolution de ces affaires ?

Réponse : des cabinets juridiques, des journalistes spécialisés et des plateformes qui publient des rapports sur les campagnes d’influence.

En somme, Maeva Ghennam Beauty illustre une frontière mouvante entre célébrité et responsabilité. Les marques et les consommateurs attendent des contenus plus clairs et des engagements plus sincères. Et si vous cherchez des exemples concrets d’approches professionnelles pour éviter ces écueils, prenez note des ajustements qu’adoptent les studios et les agences aujourd’hui. Le secteur bouge, les règles se durcissent et les audiences restent attentives, tout en exigeant une expérience plus sûre et plus transparente, une exigence que tout le monde, y compris les grandes enseignes telles que HelloBody, Sephora France ou PrettyLittleThing semblent désormais vouloir respecter de façon durable.

