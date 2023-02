Tournoi estampillé ATP Masters 1000 de la saison, les Masters 1000 Paris-Bercy révèle au monde du tennis d’excellents joueurs dans la fleur de l’âge. Holger Rune, jeune Danois de 19 ans, auteur de plusieurs master class à l’édition 2022, s’est offert le titre de champion dans une immense partie face à Novak Djokovic, tenant du titre. Il devint ainsi le premier joueur à gagner un titre en battant cinq membres du top 10 mondial. Mais peut-il récidiver ?

Holger Rune peut-il récidiver ?

Le N° 9 mondial, sous le feu des projecteurs, a l’occasion d’inscrire un peu plus son nom dans l’histoire des Masters 1000 Paris en faisant le doublé à la prochaine édition de 2023. Ce qui n’est pas facile, car en simple, il faut remonter à 2015 pour voir Novak Djokovic gagner son troisième trophée d’affilé à Paris-Bercy. Depuis lors, chaque édition a connu un nouveau vainqueur. Mieux, depuis sa première édition en 1986, cette compétition a presque toujours souri aux numéros 1 mondiaux. Rendez-vous sur https://www.tennis-direct.fr pour plus d’actus tennis.

Endurant et physique, Rune devrait s’inspirer de sa bonne dynamique depuis ses débuts pour maintenir le cap. Avec trois victoires et deux défaites durant cette nouvelle saison, il y a des chances que Rune soit un sérieux candidat à sa succession aux Paris-Bercy de fin d’année.

Un défi de taille se présente donc à cette pépite qui pourrait déjouer les pronostics à nouveau et accentuer sa progression dans le top 10 mondial.

Carlos Alcaraz : comme favori ?

À la vue des performances XXL du jeune Espagnol Carlos Alcaraz, il est difficile de ne pas le voir comme un candidat sérieux au titre de champion des Masters 1000 Paris 2023. Vainqueur de 2 Masters 1000 (Miami et Madrid) en 2022 ainsi que de l’US Open 2022, cette jeune pépite de 19 ans fut numéro 1 mondial en fin 2022. Il est donc le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire, établissant ainsi un nouveau record à 19 ans et 4 mois.

En 2023, Carlos Alcaraz est classé numéro 2 mondial en simple derrière Novak Djokovic. Son palmarès bien fourni et ses ambitions le classent sans aucun doute parmi les favoris des Masters 1000 Paris-Bercy de 2023.

Toutefois, les concurrents sont nombreux et de haute facture. Ce tournoi constitue un tournant décisif dans le classement ATP et pourrait servir de tremplin à l’espagnol pour reprendre sa place de numéro 1 mondial en cas de victoire. Il est d’ailleurs focus sur cet objectif en ambitionnant de s’offrir aussi l’Open d’Australie, un grand Chelem qu’il n’a jamais remporté.