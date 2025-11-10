Michel Goya met en garde : en 2025, la Russie représente une menace bien plus redoutable qu’en 2022 avec ses nouveaux moyens de guerre

Michel Goya met en garde : en 2025, la Russie représente une menace redoutable grâce à ses nouveaux moyens de guerre

La menace russe 2025 occupe désormais mes pages comme jamais auparavant. Selon l’historien et analyste, la Russie a non seulement renforcé ses capacités mais a aussi adopté des méthodes hybrides plus difficiles à déceler et à contrecarrer. Je me suis demandé quels contremesures seraient efficaces pour préserver l’Europe et, surtout, pour éviter que les erreurs du passé ne se répètent. Mon interrogation porte moins sur des chiffres que sur les choix politiques et opérationnels que nous serons prêt à assumer collectivement dans les mois qui viennent. La question qui revient sans cesse : sommes-nous assez réactifs et suffisamment coordonnés pour faire face à une menace qui se digitalise aussi vite qu’elle se militarise ?

Catégorie Capacité observable Exemple pertinent Impact potentiel Drones et missiles guidés Usage accru, trajectoires plus complexes Déploiement localisé près des frontières Pression sur les infrastructures et les chaînes logistiques Cybersécurité et info-attaque Guerre informationnelle ciblée Perturbation des systèmes GPS et des réseaux critiques Déstabilisation sociopolitique et retards opérationnels Mobilisation et démonstration de force Exercices massifs et déploiements tactiques Manœuvres près des zones frontière Pression politique et ambiguïtés stratégiques Armement conventionnel modernisé Raffinement des systèmes terrestres et aériens Équipements plus avancés et plus mobility Capacité de dissuasion accrue et réponse plus rapide

Pour comprendre ces dynamiques, j’observe comment les alliances évoluent et comment les acteurs politiques réagissent, notamment lorsque l’on associe analyses militaires et diplomatie. Le débat est vaste, et il ne suffit pas de slogans pour y répondre. À ce sujet, certains dossiers récents montrent que les dirigeants européens se préparent à Washington pour discuter des implications pour Zelensky et l’OTAN, ce qui influence directement le cadre de sécurité en Europe. Les dirigeants européens à Washington témoignent d’un intensité croissante des échanges et d’une volonté commune de démontrer une unité stratégique face à l’escalade.

Contexte actuel et évolutions stratégiques

Je constate que 2025 a accéléré plusieurs tendances lourdes : modernisation des capacités, guerre électronique, et mobilisations régionales. Ce trio recompose le paysage sécuritaire. Pour mieux saisir les enjeux, voici les points-clés :

Modernisation et diversifications des arsenaux → des systèmes plus rapides et plus polyvalents, qui compliquent la planification des réponses adverses.

→ des systèmes plus rapides et plus polyvalents, qui compliquent la planification des réponses adverses. Usage croissant des drones et des drones de soutien → des déploiements plus dispersés et des risques accrus d’erreurs logistiques.

→ des déploiements plus dispersés et des risques accrus d’erreurs logistiques. Cyberspace et désinformation → des attaques qui visent les données vitales et la confiance des populations.

→ des attaques qui visent les données vitales et la confiance des populations. Coordination OTAN et alliances régionales → un maillage plus serré, mais aussi des choix difficiles sur les investissements et les règles d’engagement.

Dans ce contexte, je pense à des questions concrètes : nos systèmes militaires et civils sont-ils suffisamment redondants pour résister à des attaques simultanées ? Avons-nous les capacités technologiques et les budgets pour préserver l’autonomie stratégique sans dépendre excessivement d’alliés éloignés ? Pour nourrir la réflexion, j’examine les récents échanges à Washington et les signaux d’unité affichée par les partenaires européens. La France face à la Russie et L’unité OTAN sous tension montrent que l’Europe doit concilier fermeté et prudence.

Ce que cela implique pour l’Europe et les choix à faire

Si l’on regarde les implications, plusieurs axes méritent notre attention. Je propose ces réflexions, soutenues par des exemples concrets et des indicateurs politiques :

Renforcer la capacité de réaction rapide → davantage de moyens pour préparer et exécuter des réponses coordonnées en cas de menace imminente.

→ davantage de moyens pour préparer et exécuter des réponses coordonnées en cas de menace imminente. Harmoniser les doctrines et les règles d’engagement → éviter les ambiguïtés qui peuvent affaiblir l’unité face à une externalité extérieure.

→ éviter les ambiguïtés qui peuvent affaiblir l’unité face à une externalité extérieure. Investir dans la cybersécurité et la résilience → protéger les infrastructures critiques et les systèmes d’information.

→ protéger les infrastructures critiques et les systèmes d’information. Maintenir une communication et une transparence régionale → rassurer les populations et les partenaires sans livrer trop de détails sensibles.

→ rassurer les populations et les partenaires sans livrer trop de détails sensibles. Conduire un dialogue équilibré avec les alliés historiques et émergents → tirer parti des forces disponibles tout en alimentant une coopération plus efficace.

Pour nourrir la réflexion, plusieurs analyses et éclairages récents montrent que la scène européenne ne peut pas se contenter de mesures isolées. Des discussions publiques et privées convergent sur la nécessité d’un cadre plus robuste, capable de résister à des pressions multiples et à des formes de guerre qui ne sont pas uniquement militaires. L’angle français et les implications européennes illustre un consensus naissant, tandis que l’unité OTAN est mise à l’épreuve par des choix budgétaires et stratégiques difficiles à trancher.

Au niveau opérationnel, les stratégies qui ont permis de contenir des avancées adverses dans certaines zones restent sources d’enseignements. Certaines voix insistent sur la nécessité de ne pas privilégier une posture purement défensive et d’oser des options plus crédibles de dissuasion proactive. Pour approfondir, vous pouvez consulter des analyses sur les dynamiques actuelles et les réactions des capitales européennes, notamment en lien avec les articles et repères ci-contre : stratégies qui ont contenu l’avance russe près de Pokrovsk, révélations et clandestinité d’avant-guerre, et Zelensky et les enjeux internationaux.

En résumé, la question n’est pas seulement « est-ce que la Russie peut gagner ? » mais « comment l’Europe et ses partenaires évitent-ils d’être dépassés dans les domaines où l’on ne parle pas assez fort ? » Pour ceux qui veulent aller plus loin, des analyses et des rapports détaillés sur les dynamiques militaires et diplomatiques offrent des pistes d’action et des garde-fous utiles. Par exemple, l’idée que les drames et les cessez-le-feu donnent du relief à nos choix stratégiques, est à considérer avec prudence et réalisme.

À ce stade, ma recommandation est simple et pragmatique : renforcer la coopération et accélérer les décisions sans céder à la précipitation. La question clé demeure : sommes-nous prêts à assumer ces options sans compromis sur l’autonomie et l’efficacité ?

Pour aller plus loin, l’unité européenne, les échanges entre chefs d’État et les initiatives blocs-ligne par ligne devront être suivis de près. Les implications françaises et le flux des frappes et leurs conséquences restent des repères attendus pour les prochaines phases.

Ultérieurement, je verrai comment les décisions prises aujourd’hui se traduisent en 2025 et au-delà, car ce qui se produit aujourd’hui prépare ce qui se passera demain. La menace russe 2025 ne se résume pas à une série d’événements isolés, mais à une recomposition permanente des capacités, des alliances et des choix politiques qui vont définir notre sécurité collective

Pourquoi 2025 change-t-il la donne en matière de sécurité européenne ?

Parce que les capacités et les doctrines évoluent rapidement, et que les alliances doivent s’adapter à des méthodes de guerre plus technologiques et moins visibles.

Quelles mesures concrètes l’Europe peut-elle prendre dès maintenant ?

Renforcer la résilience des infrastructures, accélérer la prise de décision interalliée et investir dans la cybersécurité, tout en maintenant une dissuasion crédible et mesurée.

Comment les liens avec les alliés évoluent-ils ?

Les échanges avec Washington et les capitales européennes s’intensifient pour coordonner les réponses, tout en gérant les coûts et les limites de chaque pays.

Quel rôle joue l’information et la perception publique ?

La guerre de l’information peut influencer le soutien domestique et les décisions politiques; il faut donc communiquer avec clarté et prudence.

Où trouver des analyses fiables sur ce sujet ?

Des rapports et des analyses de référence circulent dans les médias spécialisés; consultez les articles liés à l’OTAN, à Zelensky et aux stratégies européennes.

