Mystère résolu en Moselle : une femme retrouvée morte en 2005 enfin identifiée après plus de vingt ans grâce à une opération d’Interpol

Résumé d’ouverture — Mystère résolu en moselle : identification d’une femme retrouvée morte en 2005 après plus de vingt ans grâce à une opération d’Interpol, et le récit d’une enquête qui a rebondi avec des avancées techniques et humaines. Dans ce dossier ancien, la justice a réouvert un cold case en puisant dans les ressources internationales et l’ADN familial. L’histoire n’est pas juste un chiffre: elle met en lumière les défis de l’identification des corps non reconnus, les progrès de la coopération européenne et la persévérance des enquêteurs. Cette affaire montre aussi comment Interpol peut faire basculer une affaire morose vers une piste crédible, et comment une victime peut être identifiée au-delà des conjectures, même après des années de silence.

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