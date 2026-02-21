« Plus une minute à perdre » : à l’occasion du Salon de l’Agriculture, la Coordination rurale lance un appel pressant à Emmanuel Macron

Le Salon de l’Agriculture 2026 s’annonce sous tension ; j’y lis un appel pressant lancé par la Coordination rurale à Emmanuel Macron, révélant des inquiétudes profondes sur l’avenir de l’agriculture et du monde rural. Dans les allées vitrées de Paris, les discours se croisent entre promesses publiques et réalités quotidiennes : coût des intrants, accès au financement, incertitudes sur les politiques agricoles futures et le besoin d’un soutien économique clair et pérenne. Je me rappelle ces échanges autour d’un café avec des agriculteurs qui me disent que chaque saison compte, que chaque décision politique peut sauver leur ferme ou la mettre en péril. Cette édition du salon oscille entre dialogue et contestation : des manifestants veulent être entendus, des responsables tentent d’articuler des engagements crédibles face à des contraintes budgétaires et sociales lourdes. L’urgence est palpable : l’agriculture ne se joue pas uniquement sur les chiffres, mais sur la capacité du pouvoir à protéger le maillage économique et social du territoire ; et cela exige un vrai courage politique et une écoute renouvelée.

Élément Détails Événement Salon de l’Agriculture 2026 Acteurs principaux Coordination rurale, Emmanuel Macron, agriculteurs, institutions Enjeux majeurs Soutien agricole, politiques agricoles, urgence économique Actions demandées Dialogue structuré, mesures de soutien, révision des politiques

Contexte et enjeux

En 2026, l’évolution des coûts, notamment des intrants et de l’énergie, frappe durement les exploitations familiales et les petites structures rurales ; les finances peinent à suivre des revenus qui restent fragiles. J’ai entendu des témoignages qui expliquent que sans une amélioration de la prévisibilité des aides et une simplification des démarches administratives, beaucoup risquent de renoncer à des projets d’investissement essentiels. Urgence et soutien agricole vont désormais de pair avec des décisions qui engageront durablement les filières et les territoires. Pour autant, ce n’est pas une simple crise passagère : c’est une remise en cause des politiques publiques et de leur capacité à protéger la filière dans son ensemble. Dans ce cadre, l’intervention du gouvernement est scrutée de près : chaque discours est pesé, chaque promesse mise à l’épreuve par les chiffres et les contraintes des manifestations récentes et des échéances budgétaires à venir.

Pour moi, journaliste qui couvre le secteur agricole, ce qui se joue au salon n’est pas seulement une question d’argent. C’est une question de dignité pour les territoires ruraux, de continuité des services publics et d’avenir pour les jeunes qui veulent reprendre une ferme ou s’installer dans la ruralité. Dans ce contexte, l’appel pressant de la Coordination rurale est aussi une invitation à repenser les mécanismes de retraite et d’emploi dans l’agriculture ; la réforme du calcul sur les 25 meilleures années est un sujet qui peut influencer directement le quotidien des agriculteurs et leur capacité à investir. Pour information pratique, la question se situe aussi dans les débats autour des mesures fiscales et environnementales qui touchent les exploitants ; vous pouvez consulter les analyses qui ont émergé sur ce dossier, notamment dans le cadre des réformes prévues.

