Que vont manger les Français pour le réveillon de Noël ?

Entre traditions, plaisirs, de quoi va se composer le repas de Noël cette année dans tous les foyers français ? Le foie gras, le saumon fumé, les marrons, la dinde, les huîtres restent des classiques. En cette période festive, une question brûle les lèvres, que vais-je proposer au réveillon ? L’inflation, l’augmentation des prix sont passées par là et les prix se sont quelque peu envolés. Il va falloir jongler avec les promotions et peut-être renoncer à certains mets trop onéreux.

L’envie de se faire plaisir

En ces périodes de fêtes, on a tous très envie de céder à la tentation. Lorsque l’on se balade dans les allées des grandes surfaces, on ne peut qu’être tenté par toutes les denrées festives proposées, huîtres, foie gras, chocolats, bûches. Cette année Noël va sans doute être un peu compliqué pour de nombreux Français. L’inflation, les prix en hausse vont réduire considérablement le budget course. Il va falloir faire un compromis entre générosité, budget serré. Le plus judicieux c’est d’avoir profité des promotions réalisées dès le mois d’octobre.

Un panier garni peut être moins garni

Les Français vont devoir en ce Noël 2024 être très vigilants. Pas question de manger n’importe quoi à des prix excessifs. L’envie de se faire plaisir sans dépenser trop reste une priorité. Selon l’étude publiée par Nielsen pour France bleu, le panier de Noël sera composé de 12 produits traditionnels, il coûte cette année 132,42 euros soit une baisse de 8 euros par rapport à l’année précédente. Il sera composé de dinde, de foie gras, de marrons, de saumon fumé, de fruits secs, de blinis, de noix de Saint-Jacques, de Champagne, de pommes noisettes, un panettone. Cette année, la dinde et le foie gras sont moins chers, respectivement 25% et 14%. Même si votre budget est serré, on peut se faire plaisir en composant un repas maison.