Quels sont ces incontournables à découvrir sur le trapèze des Mascareignes ?

Vous avez toujours rêvé de passer des vacances inoubliables. Que diriez-vous d’un voyage hors du cadre que vous avez toujours connu ? Il est temps de découvrir d’autres contrées ! Il est temps de découvrir le trapèze des Mascareignes. Il s’agit ici d’une destination idyllique formée par six îles. Un voyage exotique sur le trapèze des Mascareignes vous fera forcément oublier la routine. Voici ce que vous découvrirez essentiellement dans ce fameux trapèze devenu célèbre.

La Réunion et les îles Comores

À La Réunion, vous ne devez pas manquer de visiter le Piton de la Fournaise et le Piton des Neiges. Ces derniers font de cette île, une destination volcanique où vous verrez plusieurs cirques. Sa flore est riche de plusieurs espèces endémiques et les plats qui y sont cuisinés sont fabuleux. Aux Comores, vous aurez la chance de voir le cœlacanthe, cette espèce aquatique disparue il y a 70 millions d'années et qui a refait son apparition dans ces eaux à la fin du siècle passé. Aux Comores, vous découvriez aussi un nombre impressionnant d'animaux aquatiques. Vous pourrez y pratiquer la pêche et même nager avec ses beaux dauphins. Vous y découvrirez également le célèbre volcan Karthala.

Les incontournables au Madagascar et aux Seychelles

En vous rendant au Madagascar, vous serez émerveillé par sa biodiversité unique. La végétation y est luxuriante et la diversité des animaux que vous verrez vous laissera perplexe. En exemple, sachez que c’est dans cette île que vous verrez toute la famille des baleines. Vous y découvriez aussi ses atouts artisanaux notamment l’art de la sculpture sur bois Zafimaniry. Une fois sur cette île, n’oubliez surtout pas de vous rendre chez Ramena, sa plus belle plage. Aux Seychelles, vous découvrirez aussi de belles plages avec une bonne eau turquoise. Sur ces eaux, vous pourrez faire le kayak, la planche à voile, etc. Plus de 100 îles sont à découvrir aux Seychelles avec des animaux marins comme les requins-baleines, des tortures terrestres et marines et de nombreux oiseaux aux couleurs éblouissantes.

Les îles Maurice et Mayotte

Aux îles Maurice, vous ne devez pas manquer d’escalader la montagne du Pouce, cette troisième plus haute montagne de cet archipel. Pour passer de beaux moments à la plage, rendez-vous simplement à l’île aux Cerfs. Avant de quitter ce pays, il faudra inéluctablement faire la randonnée des 7 Cascades pour mieux découvrir le beau paysage de cette île. À Mayotte, vous aurez l’occasion de nager avec les tortures en vous rendant à la plage de N’gouja. Sur cette même plage, vous pourrez observer les lémuriens, ces animaux qui peuvent être confondus avec les petits chiens. Les plus courageux devront gravir le Mont Choungui. Ce serait une erreur de quitter cette île sans vous plonger dans son beau lagon. Rendez-vous également au Jardin botanique de Coconi pour sentir le bon parfum de ses orchidées et ses belles fleurs comme le ylang-ylang.