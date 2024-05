Immobilier à Lyon en essor : le marché pourrait enfin rebondir

Une année difficile mais non sans espoir

L’année 2024 a vu une chute notable du volume des transactions immobilières dans le Rhône, ainsi qu’une baisse des prix dans tous les secteurs : appartements, maisons, terrains à bâtir, et logements neufs. Cette situation peut être attribuée à une conjoncture économique défavorable exacerbée par des taux de crédit immobilier peu attractifs, un durcissement des conditions d’obtention de prêts, et des contraintes réglementaires comme l’encadrement des loyers.

Néanmoins, des signaux positifs se dessinent à l’horizon 2024, suscitant un optimisme prudent chez les acteurs du marché. Une des raisons de cet optimisme est l’annonce anticipée d’une baisse des taux directeurs de la Banque centrale européenne prévue pour juin 2024, une mesure qui pourrait améliorer considérablement l’accessibilité au crédit pour les ménages.

La crise du marché locatif, une opportunité ?

La crise persistante du marché locatif à Lyon, caractérisée par une pénurie de logements disponibles, représente paradoxalement une aubaine pour les investisseurs. Avec la baisse des prix des petites surfaces et un taux de crédit plus avantageux, les conditions semblent devenir propices pour que les primo-investisseurs puissent s’engager avec un risque locatif minime, surtout hors Lyon et Villeurbanne où l’encadrement des loyers ne s’applique pas.

Le dynamisme saisonnier, un facteur non négligeable

Comme chaque année, l’embellie estivale pourrait également jouer un rôle crucial dans la reprise de l’activité immobilière. Les beaux jours de l’été motivent traditionnellement les acquéreurs à reprendre leurs recherches, souvent avec un intérêt renouvelé pour des biens offrant des espaces extérieurs, comme des maisons avec jardins ou piscines. L’attrait pour les maisons individuelles pourrait être d’autant plus marqué en 2024, car elles permettent une plus grande liberté en matière de rénovation énergétique, un aspect de plus en plus prépondérant dans les décisions d’achat post-covid.