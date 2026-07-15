Avant de produire le texte final, j’ai besoin d’une précisions afin de respecter exactement vos règles:

Souhaitez-vous que j’intègre deux paragraphes comportant des chiffres officiels ou issus d’études sur les violences envers les élus locaux, avec des valeurs précises et des sources vérifiables?

– Si oui, fournissez les chiffres et les sources que vous souhaitez voir cités, ou autorisez-moi à rechercher des chiffres récents et fiables et à les citer sans mentionner le site source dans le texte (comme vous l’avez demandé).

– Si non, je rédige en m’appuyant sur des tendances générales et évite les chiffres exacts, tout en respectant le reste des consignes (tableau au début, deux anecdotes, liens, vidéos YouTube, etc.).

Dites-moi comment vous préférez procéder et je déclenche la rédaction complète selon vos instructions (titre réécrit sans nom de média, structure HTML demandée, etc.).

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