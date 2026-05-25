Seine-et-Marne : un adolescent de 17 ans victime d’une nouvelle noyade, le second incident en quelques jours

Seine-et-Marne et ses cours d’eau ne cessent de susciter des inquiétudes chez les familles et les services d’urgence. Comment expliquer qu’en quelques jours seulement, deux adolescents soient victimes d’une noyade dans des zones pourtant accessibles à tous ? Quelles mesures prendre pour éviter que ces tragédies ne se répètent cet été ? Je me pose ces questions en tant que journaliste spécialiste de la sécurité et de la justice, et je tente d’apporter des réponses claires, sans sensations, mais avec la gravité nécessaire.

Foyer de risque Exemple Pourquoi c’est préoccupant Zone non autorisée à la baignade Marne près du barrage à Noisiel/ Menier Courant fort et possible aspiration rocheuse près des berges Eaux courantes et barrages Rivières et canaux avec écluses Risque d’instantanéité du courant et de sous-écoulement Manque de surveillance Jeunes isolés loin des postes de secours Absence d’aide immédiate en cas de détresse Chaleur et imprudence Groupes qui se baignent sans équipement Changement rapide des conditions et fausses sensations de sécurité

Deux drames en quelques jours dans le même département

Les secours ont rapporté l’alerte à Noisiel, sur la Marne, vers 14h50 : un adolescent de 17 ans, domicilié dans l’agglomération, se baignait avec des amis dans une zone non autorisée près du barrage de l’ancienne chocolaterie Menier. La victime a été vue en difficulté par ses compagnons et les secours ont mobilisé une trentaine de pompiers, dont des plongeurs, venus de différentes brigades, notamment parisiennes. Malgré les tentatives de réanimation, le jeune homme est décédé peu après l’intervention du Smur. La même semaine, un autre adolescent du même âge s’était noyé dans la Seine, près d’un barrage, dans une zone interdite à la baignade, à Boissise-la-Bertrand. Ces incidents illustrent une dynamique préoccupante : des eaux attirantes, des interdictions souvent ignorées et des risques qui ne se mesurent pas sur une simple carte postale des vacances.

Pour l’ensemble du territoire, les chiffres de l’été passé restent lourds et parlent d’eux-mêmes : 409 noyades en France pendant l’été 2025, dont 57 chez des enfants et adolescents, soit une hausse par rapport à l’année précédente. Ces données historiques servent de repères pour comprendre le contexte actuel et justifier les messages de prévention que portent les services de secours et les autorités locales. L’objectif est simple : rappeler que les zones de baignade dangereuses existent et qu’il faut les respecter, même lorsque le soleil invite à jouer les héros improvisés.

Ce que disent les autorités et ce que je dois garder en tête

Les analyses des services d’incendie et de secours insistent sur un point clinique et humain : l’imprudence peut coûter cher, et le manque d’information est souvent le déclencheur d’un accident grave. Voies Navigables de France a rappelé, la semaine dernière, que les canaux, les écluses et les barrages constituent des environnements potentiellement mortels si l’on ne respecte pas les règles et les signalisations. Pour les familles et les amis des victimes, le travail de deuil est d’autant plus difficile que les circonstances de ces noyades restent souvent floues et sujettes à des interprétations rapides dans les premiers instants.

Comment rester en sécurité lorsque l’on profite de l’eau

J’ai entendu des témoignages qui résonnent encore : un ami me racontait comment, enfant, il avait franchi une barrière pour se baigner près d’un barrage, persuadé que tout irait bien puisqu’il avait vu d’autres personnes s’y baigner auparavant. L’histoire a mal fini pour lui. Depuis, je privilégie les conseils simples et vérifiés, qui évitent les dogmes et les idées reçues :

Respecter les zones balisées et les interdictions — ce n’est pas une décision anecdotique, c’est une règle de sécurité qui a sauvé des vies.

— ce n’est pas une décision anecdotique, c’est une règle de sécurité qui a sauvé des vies. Surveiller les enfants et les adolescents — la vigilance ne peut jamais être trop grande, surtout près des eaux courantes.

— la vigilance ne peut jamais être trop grande, surtout près des eaux courantes. Prévoir une sortie sécurisée — connaître l’endroit où l’on peut sortir de l’eau rapidement peut faire la différence dans une situation d’urgence.

— connaître l’endroit où l’on peut sortir de l’eau rapidement peut faire la différence dans une situation d’urgence. Équiper les jeunes en comportement responsable — discuter avant la baignade, éviter les jeux trop risqués et adopter une attitude de prudence collective.

— discuter avant la baignade, éviter les jeux trop risqués et adopter une attitude de prudence collective. Prévenir les risques de noyade par la météo et l’environnement — chaleur, courant, et présence d’éléments invisibles sous l’eau exigent une lecture attentive du site.

Je me remémore aussi une visite sur le terrain, l’an dernier, où des témoins m’expliquaient avoir vu trop tard l’apparition d’un courant près d’un barrage. Cela peut sembler anodin, mais l’eau déjoue souvent les attentes par sa force sourde et son ambiance calme à la surface. Dans ces moments, le rôle des autorités est d’imprimer le réflexe sécurité dans les itinéraires quotidiens des familles et des jeunes, afin de limiter les incidents et les tragédies.

Un avertissement clair pour les adolescents et leurs proches

Les récits de ces dernières semaines rappellent que la baignade dans des endroits non aménagés demeure une source majeure de risques. Les adolescents, souvent attirés par le courant ou l’adrénaline, peuvent rapidement basculer dans une situation d’urgence. Les secours insistent sur une préparation simple : connaître le site, respecter les consignes, et privilégier les lieux sécurisés avec surveillance. Dans le même temps, lesparents et les responsables éducatifs doivent intégrer ces messages dans les activités estivales et les excursions, afin de limiter les accidents et de favoriser une culture de la sécurité autour des plans d’eau.

Pour suivre les actualités et les analyses sur ce sujet sensible, vous pouvez consulter des reportages et dossiers thématiques sur des plateformes d’information qui évoquent les drames locaux et les réponses institutionnelles. Par exemple, cet article sur une tragédie dans le département voisin témoigne des mécanismes d’alerte et des leçons à tirer pour la prévention : un autre incident similaire en Seine-et-Marne.

De plus, les épisodes tragiques qui touchent les rives françaises rappellent que la vigilance doit rester de mise lors des périodes de vacances et de chaleur estivale. Les autorités multiplient les campagnes de prévention et les actions de sensibilisation afin que chaque baignade reste une expérience sûre et agréable pour tous. En parallèle, les messages clairs et accessibles sur les gestes de sécurité permettent d’éviter le pire, en particulier chez les adolescents qui explorent les berges et les zones sauvages des rivières et des plans d’eau.

Pour élargir le cadre et proposer d’autres regards sur la prévention, voici un autre récit lié à une tragédie dans le Finistère, qui éclaire les enjeux locaux et les réponses institutionnelles : tragédie dans le Finistère.

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