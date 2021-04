Sur les traces d’Ulysse, des vacances à Corfou

Voulez-vous vous offrir des vacances absolument superbes dans un des endroits les plus merveilleux au monde ? Corfou est une destination de premier choix. À l’instar d’Ulysse, nous naviguerons en mer profonde en direction de cette île qui nous réserve d’hallucinantes surprises.

Les traces d’Ulysse : découverte de la Grèce

Faire le tour de la Grèce est un voyage digne d’une véritable aventure. La Grèce regorge de paysages absolument sublimes et de monuments qui datent de sa mythologie. Au nombre de ces joyaux de la nature, nous scruterons les illustres îles Ioniennes qui constituaient le royaume d’Ulysse. Le roi Ulysse, un héros des plus impressionnants de toute la mythologie grecque, était réputé pour avoir eu l’idée du cheval de Troie, expression bien connue en informatique contemporaine. En effet, cette ruse a consisté en une attaque-surprise des Troyens après que son armée et lui se soient infiltrés dans le royaume adverse à l’aide d’un cheval de bois. Le royaume d’Ulysse était composé de 5 îles que sont Ithaque, Leucade, Céphalonie, Zante et Corfou.

Corfou, une île à visiter à tout prix

Dans la Grèce antique, le nom de cette île vient de la nymphe Kerkyra. Zeus le dieu le plus imposant se serait entiché d’elle et l’aurait invité à un bref séjour sur cette île. Quelque chose jaillit de leur union et ce ne fut autre que Phéakas. Ce dernier donna naissance aux Phéaciens qui ont alors habité cette île. Celle-ci, avec ses habitants, a été une escale des plus importantes pour Ulysse. Cette belle histoire est à l’image de Corfou, l’île paradisiaque. Une île aux multiples facettes qui force l’admiration par ses somptueuses plages, ses montagnes absolument magnifiques, une atmosphère chaleureuse et des localités très accueillantes. Corfou est considérée comme la plus belle de toutes les îles Ioniennes et a longtemps été un trophée que les colons désiraient absolument posséder. Avec ses jardins luxuriants, cette île est vraiment une oasis paradisiaque, saupoudrée d’un léger air cosmopolite.

Que faire pour de sublimes vacances à Corfou ?

Corfou dispose d’énormément de sites culturels à visiter. La première destination devrait être le Rocher d’Ulysse. Ce rocher impressionnant serait (d’après la légende) le navire d’Ulysse frappé par la colère du dieu Poséidon. Aussi, à Corfou, les plages sont très accueillantes avec un sable très fin et une eau au pouvoir réfléchissant d’un cristal. À la vue de ces eaux, si vous éprouvez l’envie de prendre le large, une seule solution : la location voilier Corfou. Après cela, vous avez un véritable embarras du choix. Vous pourriez vous promener dans la vieille ville afin de contempler l’architecture vénitienne et la citadelle de cette ville. Ensuite, visitez le fort d’Angelokastro, le palais de Sissi ou traversez le canal de l’amour ; chacune de ces trois expériences est aussi savoureuse que surprenante. Si vous sentez un petit creux, n’hésitez pas à essayer la cuisine de Corfou. Elle est très variée et savoureuse du fait que les nombreux envahisseurs de Corfou ont chacun laissé leur empreinte dans la gastronomie locale.