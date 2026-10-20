Top 5 des sites pour suivre l’actualité du football africain en ligne

Quels sites consulter pour suivre le football africain en français ? Cette sélection réunit 229foot.com, DZBallon.com, Camerfoot-infos.com, Lattaquant.com et Africafoot.com. Du football béninois aux internationaux algériens, des Lions indomptables au mercato continental, chacun propose une porte d’entrée différente. L’intérêt consiste à choisir ses sources selon les équipes, les compétitions et les parcours de joueurs que l’on souhaite suivre.

Un joueur béninois qui progresse à l’étranger, une liste de la sélection algérienne, une journée d’Elite One camerounaise ou un transfert impliquant un international sénégalais : l’actualité du football africain emprunte plusieurs chemins. Elle ne se limite ni à la Coupe d’Afrique des nations ni aux performances des vedettes dans les grands championnats européens.

Pour la suivre, les médias spécialisés par pays apportent un niveau de détail que complète une couverture plus transversale. Une rédaction centrée sur le Bénin ne répond pas exactement aux mêmes attentes qu’un site consacré au mercato des joueurs africains.

Les cinq sites retenus ici sont 229foot pour le Bénin, DZBallon pour l’Algérie et les sujets maghrébins liés à son actualité, Camerfoot-infos pour le Cameroun, L’Attaquant pour une lecture plus large et Africafoot pour le marché des transferts.

Cette sélection repose sur leurs thèmes et rubriques observables au 20 octobre 2026. Elle ne constitue pas un classement d’audience ni une certification générale de fiabilité.

1. 229foot.com : une porte d’entrée sur le football béninois

229foot.com s’adresse en priorité aux lecteurs qui souhaitent suivre le football béninois, ses joueurs et son actualité nationale et internationale. Le site présente explicitement cette spécialisation et organise notamment ses publications autour de l’actualité et du mercato.

Son intérêt tient à la place accordée à des sujets qui peuvent rester secondaires dans un média sportif généraliste. Pour un supporter du Bénin, suivre les Guépards ne consiste pas seulement à consulter un résultat les soirs de rencontre : il faut aussi comprendre d’où viennent les joueurs et comment évolue le vivier national.

Cette attention se retrouve dans un article consacré à la cellule de détection des binationaux, qui évoque l’implication d’anciens internationaux dans l’identification de profils susceptibles de renforcer les sélections béninoises. Le sujet relie ainsi l’actualité de l’équipe nationale à un travail de recrutement et de formation moins visible.

Autre exemple : le compte rendu d’un tournoi d’évaluation U17 organisé à Akassato, publié en octobre 2026. En donnant une place aux centres de formation et aux jeunes joueurs, 229foot élargit la lecture au-delà des seuls internationaux déjà installés.

La page d’accueil propose également des contenus sur les joueurs béninois à l’étranger et des informations pratiques autour d’affiches européennes. Son identité demeure néanmoins béninoise : c’est sur ce terrain que sa consultation présente le plus d’intérêt.

À privilégier pour : les Guépards, les talents béninois, la formation et les parcours des joueurs du Bénin en club.

2. DZBallon.com : le football algérien, avec une ouverture sur le Maghreb

DZBallon.com est principalement consacré au football algérien : la sélection, les joueurs algériens à l’étranger et l’actualité des clubs. Dans une sélection destinée à suivre le Maghreb, il constitue donc d’abord une entrée par l’Algérie. Le présenter comme un média couvrant à parts égales tous les pays maghrébins serait moins précis.

Cette spécialisation permet de suivre les passerelles entre les performances en club et les enjeux de sélection. La situation d’un international à l’étranger, le développement d’un jeune joueur ou un choix de carrière prennent une importance particulière lorsqu’ils sont replacés dans l’actualité des Verts.

L’ouverture régionale apparaît notamment dans les sujets consacrés aux confrontations avec le Maroc et la Tunisie, ainsi qu’aux compétitions de jeunes de l’Union nord-africaine de football. Un article de septembre 2026 consacré aux U20 algériens face à la Tunisie illustre ce périmètre.

Les archives comprennent aussi des entretiens avec des joueurs, dont Habib Bellaïd, et des sujets sur les trajectoires de binationaux. Ces formats permettent de replacer les noms dans un parcours, au-delà des seules annonces de transfert ou convocations.

Pour le lecteur, la bonne approche consiste à utiliser DZBallon comme un spécialiste algérien qui aborde également l’environnement maghrébin lorsque l’actualité s’y prête.

À privilégier pour : les Fennecs, les internationaux algériens, les binationaux et les rencontres impliquant l’Algérie au Maghreb.

3. Camerfoot-infos.com : relier les Lions indomptables au football local

Camerfoot-infos.com se concentre sur le football camerounais, avec trois axes particulièrement visibles : les sélections nationales, les championnats locaux et les joueurs camerounais à l’étranger. Sa navigation comprend notamment des rubriques consacrées aux Lions indomptables, à l’Elite One et aux « Lions en club ».

Cette articulation est utile pour suivre un pays de football dans son ensemble. Les performances des internationaux occupent naturellement une place importante, mais les clubs locaux et le championnat participent aussi à la compréhension de son actualité.

Le site publie, par exemple, des informations sur l’organisation des saisons d’Elite One et d’Elite Two. Ce type de contenu répond à une attente concrète : savoir quand les compétitions reprennent et quelles échéances structurent la vie des clubs.

Le suivi des expatriés constitue l’autre versant. Une synthèse consacrée au week-end des Camerounais en club permet de rapprocher des performances réalisées dans plusieurs championnats et de retrouver une lecture nationale d’une actualité dispersée.

La page d’accueil consultée présente également des sujets sur le football féminin, avec des publications relatives à la Guinness Super League et aux mouvements de joueuses. La couverture camerounaise ne se limite donc pas à la sélection masculine senior.

À privilégier pour : les Lions indomptables, l’Elite One, les Camerounais à l’étranger et le football féminin camerounais.

Comparatif : quel site choisir selon son besoin ?

Position Site Spécialité dominante À consulter en priorité pour 1 229foot.com Football béninois Guépards, talents et joueurs béninois 2 DZBallon.com Football algérien Fennecs, expatriés et actualité régionale liée à l’Algérie 3 Camerfoot-infos.com Football camerounais Lions indomptables, Elite One et Lions en club 4 Lattaquant.com Actualité sportive et football Suivi transversal du football africain et international 5 Africafoot.com Mercato et économie des joueurs Transferts, contrats et parcours professionnels

L’ordre correspond à cette sélection éditoriale. Les spécialités indiquent des dominantes, sans exclure d’autres sujets.

4. Lattaquant.com : une lecture plus transversale du football

Lattaquant.com, présenté sous le nom L’Attaquant, associe une couverture du football camerounais à des sujets africains et internationaux. Son périmètre comprend aussi d’autres sports : c’est donc le profil le plus généraliste de cette sélection.

Il peut intéresser le lecteur qui souhaite passer d’une sélection africaine à une grande compétition internationale sans consulter uniquement des médias spécialisés par pays. Sa rubrique internationale rassemble notamment des présentations de groupes, des sujets sur les équipes nationales et des articles autour des grands rendez-vous.

Le site propose également des contenus pratiques. Un guide consacré aux diffuseurs de la saison 2025-2026 montre cette volonté de répondre à des questions d’usage, au-delà du récit des matchs. Ce format peut servir au supporter qui cherche à organiser son suivi d’une compétition. Les informations de diffusion doivent toutefois toujours être lues selon leur date et leur territoire.

L’intérêt de L’Attaquant tient ainsi à sa largeur de champ. Dans une routine de lecture, il peut compléter un spécialiste national en apportant d’autres sujets, d’autres sélections et le contexte international dans lequel évoluent les joueurs africains.

À privilégier pour : une lecture variée du football, les sélections africaines dans les grandes compétitions et les informations pratiques autour des rencontres.

5. Africafoot.com : le mercato africain et les trajectoires de joueurs

Africafoot.com se distingue par son orientation vers le mercato, les transferts et les dimensions économiques des carrières de joueurs africains. Le site propose notamment des rubriques « Mercato », « Exclusivité », « Officialisation » et « Salaires », ainsi qu’une navigation par pays.

Ce positionnement répond à un besoin différent de celui d’un média centré sur un championnat national. Le lecteur suit ici des joueurs susceptibles de changer de club, des opportunités de carrière et les acteurs qui interviennent dans ces mouvements.

La série #ParoleAuxAgents complète cette approche. Elle donne une place aux agents et à leur lecture du métier, avec des entretiens consacrés à différents marchés et parcours professionnels. Pour comprendre un transfert, cette entrée peut apporter un éclairage sur les intermédiaires et les logiques de carrière.

La présence d’une rubrique « Officialisation » offre également un repère de navigation utile. Elle ne dispense pas de lire la source d’une information, mais aide à distinguer les publications consacrées aux annonces de celles portant sur des pistes de mercato.

À privilégier pour : les transferts de joueurs africains, les contrats, les opportunités de carrière et les entretiens avec des acteurs du marché.

Comment bien suivre l’actualité du football africain ?

Le choix le plus utile consiste à associer un spécialiste national à un média transversal ou consacré au mercato. Pour le Bénin, 229foot fournit une entrée ciblée ; pour l’Algérie, DZBallon ; pour le Cameroun, Camerfoot-infos. L’Attaquant élargit les sujets, tandis qu’Africafoot apporte une lecture du marché des joueurs.

Quelques repères permettent ensuite de mieux exploiter ces lectures. La date d’un article indique si une situation est encore actuelle. La source citée permet de distinguer une annonce de club d’une information rapportée. Enfin, une rumeur, une négociation et une signature correspondent à trois étapes différentes.

Ces cinq sites répondent donc à des usages complémentaires. Pour commencer, le plus simple est de choisir celui qui couvre son équipe ou son pays, puis d’ajouter une seconde source selon son intérêt : compétitions internationales, football local ou mercato.

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