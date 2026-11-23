La cuisson au gaz concerne environ un foyer français sur trois, mais les habitudes varient fortement en Europe : l’équipement est présent dans 68 % des foyers en Italie, contre seulement 3 % en Allemagne. Ces écarts dessinent une comparaison européenne intéressante, mais ils soulèvent aussi une question très concrète : que respire-t-on en préparant le dîner ? Le gaz domestique brûle à l’intérieur du logement et peut émettre du dioxyde d’azote, un polluant qui dégrade la qualité de l’air. Le risque dépend notamment de l’appareil, de son entretien, de la ventilation et de la durée d’utilisation.

Je ne confonds pas pour autant la présence d’une gazinière avec une maladie certaine. Les chiffres disponibles signalent une exposition et des risques, pas un diagnostic individuel. Ils invitent plutôt à regarder de près un équipement de cuisine souvent choisi pour son prix ou ses habitudes d’utilisation. Pour illustrer ces écarts, je prends souvent l’exemple de deux cuisines voisines : l’une équipée au gaz, l’autre à l’électricité. Même menu, mais pas nécessairement le même air intérieur.

Territoire Part des foyers utilisant le gaz pour cuisiner Repère France Environ un tiers Le gaz reste courant dans les logements Italie 68 % La cuisson au gaz est particulièrement répandue Allemagne 3 % Les appareils électriques dominent largement

Cuisson au gaz en Europe : des habitudes très différentes

Les écarts entre la France, l’Italie et l’Allemagne tiennent à plusieurs facteurs : parc immobilier, choix des appareils, accès aux réseaux et habitudes culinaires. Une gazinière installée depuis longtemps ne se remplace pas toujours au moment d’un déménagement ou d’une rénovation. Le choix d’une énergie pour cuisiner dépend aussi du budget et des possibilités techniques du logement.

Ces pourcentages décrivent la diffusion d’un équipement, pas le niveau de pollution de chaque habitation. Une cuisine au gaz bien ventilée n’est pas identique à une pièce petite, peu aérée et équipée d’un appareil mal entretenu. C’est précisément pourquoi une comparaison européenne doit être lue avec prudence : elle révèle un contexte, pas le quotidien de chaque foyer.

Pourquoi le gaz reste installé dans les logements

La flamme est immédiatement visible, la montée en température est familière et de nombreux cuisiniers apprécient son réglage direct. Je comprends l’attachement à cette pratique : lorsqu’un équipement fonctionne et que les recettes sont maîtrisées, le remplacer peut sembler superflu. Pourtant, le confort de cuisson ne suffit pas à évaluer l’air respiré dans la pièce.

Une rénovation de cuisine peut être l’occasion de comparer les options, les coûts et les contraintes d’installation. Pour réfléchir aux travaux, je peux aussi consulter ce guide sur les étapes d’une rénovation de cuisine. L’important est de ne pas transformer une préférence culinaire en choix automatique.

Dioxyde d’azote : ce que montrent les données sur l’air intérieur

Une étude pan-européenne citée dans les données disponibles estime que 53 % des foyers français utilisant une cuisinière au gaz dépassent le seuil journalier recommandé par l’Organisation mondiale de la santé pour le dioxyde d’azote. Ce résultat concerne un indicateur d’exposition, et non 53 % des habitants qui seraient malades. Il souligne néanmoins que la pollution liée à la cuisson peut s’ajouter aux autres sources présentes dans un logement.

Les appareils électriques n’émettent pas de dioxyde d’azote issu d’une combustion pendant la cuisson. Cela ne signifie pas qu’ils éliminent toute pollution intérieure : fumées de cuisson, bougies, produits ménagers et autres sources peuvent aussi peser sur l’air ambiant. J’ai déjà vu une cuisine où l’on ouvrait systématiquement la fenêtre après avoir fait brûler une poêle, mais jamais pendant l’utilisation de la gazinière. Ce réflexe mérite d’être inversé : aérer pendant et après la cuisson est plus utile que d’attendre que l’odeur disparaisse.

Comment interpréter les estimations sanitaires

Une autre estimation attribue aux gazinières plus de 36 000 décès prématurés par an en Europe. Il s’agit d’un résultat de modélisation reliant l’exposition au dioxyde d’azote à des effets sanitaires à l’échelle d’une population. Ce chiffre ne permet pas d’affirmer qu’un appareil donné a causé un décès précis ; il donne une mesure de l’enjeu collectif selon les hypothèses retenues par l’étude.

Ces résultats ne justifient ni la panique ni l’indifférence. Ils rappellent que les expositions répétées comptent, surtout lorsque la ventilation est insuffisante ou que des personnes sensibles vivent dans le logement. Pour mieux comprendre les gestes de prévention liés aux gaz dangereux, je peux également parcourir ces conseils pour réduire les risques d’intoxication. Le monoxyde de carbone et le dioxyde d’azote sont deux polluants différents, mais la vigilance autour des appareils à combustion reste essentielle.

Réduire l’exposition sans bouleverser ses habitudes culinaires

Si remplacer immédiatement son équipement n’est pas possible, quelques gestes simples peuvent limiter l’accumulation des polluants. Ils ne rendent pas tous les logements identiques, mais améliorent les conditions d’utilisation au quotidien.

Utiliser une hotte évacuant l’air vers l’extérieur , si le logement en est équipé, et la mettre en marche dès le début de la cuisson.

, si le logement en est équipé, et la mettre en marche dès le début de la cuisson. Aérer pendant et après la préparation des repas , en ouvrant une fenêtre lorsque les conditions le permettent.

, en ouvrant une fenêtre lorsque les conditions le permettent. Faire vérifier et entretenir l’appareil , notamment en cas de flamme anormale, de traces de suie ou de fonctionnement irrégulier.

, notamment en cas de flamme anormale, de traces de suie ou de fonctionnement irrégulier. Éviter de laisser brûler inutilement un brûleur et privilégier une cuisson adaptée à la taille du récipient.

et privilégier une cuisson adaptée à la taille du récipient. Comparer les solutions électriques lors d’un renouvellement, en tenant compte du coût, de l’installation et des besoins du foyer.

Ces mesures ne remplacent pas une installation conforme ni un entretien professionnel. Pour le monoxyde de carbone, qui est inodore et peut provoquer une intoxication grave, les précautions doivent être prises au sérieux ; les signalements d’incidents rappellent que les appareils à combustion exigent une surveillance régulière. Le bon réflexe consiste à distinguer les polluants, tout en traitant la ventilation comme une priorité.

Un choix d’équipement qui mérite une comparaison complète

La part élevée de la cuisson au gaz en Italie et sa faible présence en Allemagne montrent que les habitudes ne sont pas une fatalité. Elles évoluent avec le renouvellement des logements, les prix de l’énergie et l’accès aux différents équipements. En France, le fait qu’environ un foyer sur trois cuisine au gaz rend le sujet concret pour de nombreuses familles, sans que cela impose une décision immédiate à chacune.

À mes yeux, la meilleure approche consiste à examiner trois éléments ensemble : l’état de l’appareil, la qualité de la ventilation et les possibilités de remplacement. Les chiffres de cette comparaison européenne ne condamnent pas chaque gazinière, mais ils rappellent que le confort des habitudes culinaires doit aussi se mesurer à l’aune de l’air respiré. La cuisson au gaz en Europe, les foyers français, l’Italie et l’Allemagne illustrent ainsi un même enjeu : choisir son équipement de cuisine en connaissance de cause, en tenant compte de l’énergie et de la santé.

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