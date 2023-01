Un utilisateur moyen change d’appareil mobile au bout d’un an ou deux d’utilisation. De nos jours, les utilisateurs n’aiment pas rester avec le même téléphone mobile pendant des années et des années, tout cela grâce aux fonctionnalités en constante évolution des nouveaux appareils mobiles. Cependant, chaque fois qu’un utilisateur passe à un nouvel appareil, une question surgit dans son esprit : Comment puis-je envoyer mes données à mon nouveau téléphone ? MobileTrans de Wondershare peut être la réponse dont vous avez besoin.

Nous sommes tombés sur cette application pour transférer des données entre téléphones. Tentés par son ensemble impressionnant de fonctionnalités, nous avons décidé de l’essayer et de l’évaluer.

À travers cet article, nous vous présentons l’ensemble des fonctionnalités de Wondershare MobileTrans et pourquoi vous devez le choisir pour transférer vos données.

Avant de plonger dans les détails de l’application, faisons d’abord un rapide tour d’horizon de ce qu’elle est.

Qu’est-ce que l’application Wondershare MobileTrans ?

En termes simples, Wondershare MobileTrans est une application permettant de transférer des données d’un appareil Android vers un appareil iOS ou vice versa. Vous pouvez l’utiliser pour transférer presque toutes les formes de données, telles que des images, des messages, des vidéos, etc. De plus, l’application est capable de permettre la sauvegarde et la restauration de plus de 18 types de données sur votre ordinateur.

En ce qui concerne les spécifications techniques et les exigences de l’application, les voici pour votre référence.

Pourquoi choisir Wondershare MobileTrans ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez choisir Wondershare MobileTrans plutôt qu’un autre logiciel de transfert de données :

Compatibilité : MobileTrans est compatible avec un large éventail d’appareils, notamment iOS, Android et Windows Phone. Cela signifie que vous pouvez l’utiliser pour transférer des données entre différents types d’appareils, quel que soit leur système d’exploitation.

Facilité d’utilisation : MobileTrans est conçu pour être facile à utiliser, avec une interface simple et des instructions claires. Cela signifie que même si vous n’êtes pas particulièrement doué pour la technologie, vous devriez être en mesure d’utiliser MobileTrans sans aucun problème.

Rapidité : MobileTrans est conçu pour transférer les données rapidement, vous n’aurez donc pas à attendre longtemps pendant le transfert de vos données.

Sécurité : MobileTrans prend la sécurité de vos données au sérieux et a mis en place plusieurs fonctions pour garantir que vos données sont transférées en toute sécurité.

Fonctions supplémentaires : MobileTrans dispose également de quelques fonctions supplémentaires qui peuvent être utiles, comme la possibilité de créer des sauvegardes de vos données et de les restaurer si nécessaire.

Quels sont les avantages de Wondershare MobileTrans ?

Voici les avantages de l’utilisation de l’application Wondershare MobileTrans.

Pas de longue série d’étapes pour transférer les données, facile à utiliser

Vitesse de transfert rapide, nous avons transféré 300 fichiers musicaux en seulement 2 minutes.

Léger, il n’accapare pas les ressources du système

Prise en charge de nombreux types de fichiers

Caractéristiques notables de Wondershare MobileTrans

Voici les caractéristiques qui rendent Wondershare MobileTrans digne de votre attention.

1. Migration, sauvegarde et restauration des données WhatsApp

MobileTrans vous permet de migrer vos données WhatsApp d’un téléphone à un autre en quelques clics seulement. Avec cette application, vous pouvez transférer les données WhatsApp comme les messages, les médias, les contacts, les emojis, les documents, etc., d’Android à iOS, d’iOS à Android, d’Android à Android ou d’iOS à iOS. De plus, l’application MobileTrans vous permet de transférer des données sans PC, à l’aide d’un code QR, d’un hotspot WiFi, d’une clé ou d’un lien numérique 6, ou d’un câble USB-C vers lightning.

En plus du transfert huawei vers samsung, MobileTrans vous permet également de sauvegarder les données WhatsApp sur votre appareil Windows/Mac à partir du téléphone et de les restaurer sur votre nouveau téléphone facilement.

2. Exportation de chat

En plus de créer des sauvegardes de chat WhatsApp sur Android et iPhone, vous pouvez exporter vos chats sur l’ordinateur sous forme de fichier PDF ou HTML que vous pourrez consulter ultérieurement. Cette fonction s’avère vraiment utile si vous souhaitez conserver certaines conversations chères sauvegardées.

3. Restauration des données WhatsApp supprimées

Avez-vous accidentellement supprimé certains messages WhatsApp cruciaux ou d’autres données d’application ? Si oui, vous avez la restauration de données WhatsApp de Wondershare MobileTrans à votre secours. Avec cette fonction, vous pouvez récupérer les données supprimées et les transférer sur votre ordinateur pour les garder en sécurité.

4. Transfert d’applications

En plus de WhatsApp, vous pouvez utiliser MobileTrans pour transférer des applications comme Line, Kik, Viber et WeChat d’un téléphone à l’autre.

5. Transfert de données de téléphone à téléphone

En utilisant Wondershare MobileTrans, vous pouvez transferer iphone vers iphone sans icloud des données, telles que des contacts, des images, des vidéos, etc., d’un téléphone à un autre en quelques couples de clics seulement. De nombreux utilisateurs peuvent trouver cette fonction très utile lors de la transition d’un appareil à un autre.

6. Importation et exportation de données

Il peut arriver que vous n’ayez pas assez de place pour stocker des données cruciales sur votre téléphone ou que vous ayez besoin d’accéder à des fichiers en déplacement. Wondershare MobileTrans dispose d’une fonction d’importation et d’exportation de données pour ce genre de situations. Vous pouvez utiliser cette fonction pour transférer sans effort des photos, de la musique, des messages, des applications et des vidéos de votre mobile vers votre ordinateur ou vice versa.

7. Transfert de données iCloud

Si pour une raison quelconque, comme passer d’iOS à Android, vous souhaitez transférer des données iCloud vers votre téléphone Android, vous pouvez le faire sans effort avec le transfert de données iCloud de MobileTrans. Vous pouvez utiliser cette fonction pour transférer toutes les formes de données telles que les photos, les vidéos, les contacts, les notes, les rappels et les calendriers.

Conclusion

En conclusion, Wondershare MobileTrans est un outil utile qui vous permet de transférer facilement des données entre différents appareils mobiles. Avec sa large gamme de compatibilité, sa facilité d’utilisation, ses vitesses de transfert rapides et ses fonctions supplémentaires comme la sauvegarde et la restauration des données, MobileTrans est un choix fiable pour quiconque cherche à déplacer ses données entre des appareils. Que vous passiez à un nouveau téléphone ou que vous souhaitiez simplement partager des données avec un ami, MobileTrans vous permet de faire le travail facilement.