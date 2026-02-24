« Véto de campagne » : plongez ce soir dans un documentaire inédit sur France 5, mardi 24 février

Ce mardi 24 février, France 5 diffuse un documentaire inédit qui plonge au cœur du quotidien d’une vétérinaire rurale, Amélie Jolivel, installée en Loire-Atlantique. À travers son histoire, c’est tout un univers agricole en mutation que nous découvrons : épizooties, vêlages complexes, désertification vétérinaire et solidarité de terrain. Ce portrait intimiste, réalisé par Marianne Kerfriden, dépasse largement le simple récit professionnel pour devenir une réflexion profonde sur les défis humains et techniques du métier en zone rurale. Alors que la crise agricole secouent les campagnes françaises, ce documentaire propose une fenêtre ouverte sur les réalités vécues par ceux qui soignent nos animaux de ferme, souvent dans des conditions extrêmes et avec une détermination impressionnante.

Élément Détails Titre du documentaire Véto de campagne Chaîne de diffusion France 5 Date de diffusion Mardi 24 février 2026 Horaire 21 h 05 Durée 65 minutes Réalisatrice Marianne Kerfriden Personnage principal Amélie Jolivel, 44 ans Lieu Châteaubriant, Loire-Atlantique Disponibilité en ligne France.tv dès le 20 février Public Tous publics

Un portrait authentique d’une vétérinaire de campagne en première ligne

Fille d’éleveur, Amélie Jolivel incarne une figure attachante et complexe de la ruralité contemporaine. À 44 ans, elle parcourt quotidiennement une centaine de kilomètres à travers les routes sinueuses de la campagne ligérienne, intervenant auprès de fermes et d’exploitations agricoles. Son métier ne se limite pas à soigner les bêtes : c’est aussi écouter les inquiétudes des éleveurs, comprendre leurs préoccupations face à une agriculture en crise, et parfois affronter des décisions difficiles comme l’euthanasie d’animaux malades.

Ce qui rend son parcours particulièrement remarquable, c’est sa résilience face aux épreuves personnelles. À 35 ans, elle a dû combattre un cancer considéré comme incurable, une expérience qui aurait pu la détourner de sa vocation. Pourtant, elle a choisi de continuer, guidée par une foi inébranlable dans son métier et l’avenir de l’agriculture française. Cette force morale transparaît dans chaque geste, chaque interaction capturée par la caméra du documentaire.

Les défis quotidiens d’une professionnelle de santé animale en zone rurale

Le quotidien d’une vétérinaire de campagne n’a rien à voir avec celui d’un cabinet urbain climatisé. Amélie doit jongler avec des situations imprévisibles : épizooties soudaines menaçant plusieurs fermes, naissances difficiles nécessitant une intervention d’urgence, gestion de maladies transmissibles au bétail. Chaque appel téléphonique peut chambouler sa journée et l’envoyer plusieurs dizaines de kilomètres dans le mauvais temps, sur des routes de campagne parfois peu praticables.

La désertification vétérinaire constitue un problème structurel majeur pour les zones rurales. Moins de jeunes praticiens s’installent à la campagne, préférant les zones urbaines offrant une meilleure qualité de vie et une patientèle plus dense. Cette pénurie force les vétérinaires existants à travailler davantage, couvrant des territoires toujours plus vastes. Amélie représente donc un maillon essentiel, presque irremplaçable, dans un système agricole fragile.

Un documentaire qui interroge l’avenir de l’agriculture française

En diffusant ce portrait au moment où le Salon de l’agriculture occupe les débats nationaux, France 5 propose une réflexion bien plus profonde que les simples regards touristiques sur les campagnes. Le documentaire ne se contente pas de montrer le travail d’Amélie ; il pose des questions fondamentales sur la viabilité d’une agriculture française confrontée à des crises multiples.

Les éleveurs qu’elle visite ne sont pas des figures abstraites : ce sont des femmes et des hommes aux prises avec des décisions déchirantes, des marges bénéficiaires qui s’amenuisent, des normes sanitaires toujours plus complexes. Amélie, en les écoutant et en les conseillant au quotidien, devient le témoin privilégié d’une mutation en cours, parfois inquiétante, souvent mélancolique.

Solidarité de terrain et modernité en zone agricole

Ce qui ressort du documentaire, c’est l’importance de la solidarité entre acteurs ruraux. Les éleveurs font confiance à Amélie, non seulement pour ses compétences techniques, mais aussi pour son humanité. Elle comprend leur réalité, leurs contraintes, leurs peurs. C’est cette connivence humaine qui permet à la profession vétérinaire de fonctionner en zone rurale, au-delà des seuls aspects commerciaux.

Parallèlement, le documentaire ne gomme pas les réalités modernes : gestion informatisée des dossiers, télécommunications pour les consultations à distance, protocols sanitaires complexes. Amélie navigue entre tradition et innovation, un équilibre précaire mais nécessaire pour que le métier reste viable et attractif pour les futures générations.

Les raisons de regarder ce documentaire

Un portrait humain authentique : sans dramaturgie excessive ni sentimentalisme, le film capture la véritable essence du quotidien rural

: sans dramaturgie excessive ni sentimentalisme, le film capture la véritable essence du quotidien rural Un témoignage sur la crise agricole : en écoutant les éleveurs, on comprend mieux les enjeux économiques et environnementaux actuels

: en écoutant les éleveurs, on comprend mieux les enjeux économiques et environnementaux actuels Une inspiration personnelle : l’histoire d’Amélie face au cancer montre que la résilience existe dans les métiers ordinaires

: l’histoire d’Amélie face au cancer montre que la résilience existe dans les métiers ordinaires Un regard sociologique : le documentaire interroge l’évolution des territoires ruraux et la place des professionnels indépendants

: le documentaire interroge l’évolution des territoires ruraux et la place des professionnels indépendants La qualité de la réalisation : Marianne Kerfriden, avec son expérience documentaire, traduit finesse et subtilité dans chaque séquence

Contexte de diffusion : quand la télévision accompagne les débats agricoles

La programmation de ce documentaire coïncide avec un moment clé du calendrier agricole français. Le Salon de l’agriculture, qui s’étend jusqu’au début mars, monopolise généralement l’attention médiatique avec ses démonstrations techniques et ses enjeux politiques. Cependant, Véto de campagne propose un contre-point pertinent : au lieu de grossissements oratoires, il offre l’intimité des vraies préoccupations des acteurs de terrain.

En parallèle, le magazine « C ce soir », présenté par Karim Rissouli et diffusé après le documentaire, prolongera la discussion autour de la question agricole. Cette articulation programmale montre une volonté de France Télévisions de proposer une approche équilibrée : le ressenti personnel et professionnel d’une actrice majeure, suivi d’une analyse critique plus large des enjeux sectoriels.

Accès et modalités de visionnage

Pour ceux qui souhaitent suivre ce documentaire, plusieurs options s’offrent à vous. La diffusion télévisée aura lieu mardi 24 février à 21 h 05 sur France 5, en direct. Mais si vous avez d’autres engagements ce soir-là, pas de panique : le contenu sera accessible en avant-première sur la plateforme de streaming france.tv dès le vendredi 20 février, ce qui vous permet de le regarder à votre rythme.

Cette stratégie multi-plateforme reflète l’évolution des habitudes de consommation audiovisuelle. Les télévisions généralistes ne comptent plus uniquement sur le direkt ; elles offrent une flexibilité croissante pour atteindre un public fragmenté. Amélie Jolivel, qui n’a probablement jamais envisagé que son histoire serait disponible sur internet, bénéficie ainsi de cette démocratisation du partage d’histoires.

Au-delà du divertissement : réflexions sur l’engagement des médias

En produisant et diffusant un documentaire comme « Véto de campagne », les chaînes de télévision jouent un rôle crucial dans la visibilisation des réalités souvent ignorées des métropoles. Les professionnels des zones rurales, qu’ils soient vétérinaires, agriculteurs ou artisans, méritent que leurs histoires soient racontées avec soin et dignité.

Ce type de programmation pose également une question légitime aux téléspectateurs : comment pouvons-nous mieux soutenir ceux qui travaillent dans les campagnes ? Quels changements politiques ou économiques seraient nécessaires pour que des vétérinaires comme Amélie ne se sentent pas isolées ? Ces interrogations, soulevées implicitement par le film, trouvent un écho particulier en cette période où la cohésion entre rural et urbain est mise à l’épreuve.

Le documentaire « Véto de campagne » offre ainsi bien plus qu’un simple portrait professionnel : c’est une invitation à réfléchir sur les valeurs du monde agricole, la résilience humaine face aux adversités, et la nécessité d’une solidarité durable entre tous les territoires de la République.

Autres articles qui pourraient vous intéresser