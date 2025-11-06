Portail IntraParis nomade : guide de connexion rapide

Le portail IntraParis nomade est l’espace numérique mis à disposition des agents de la Ville de Paris pour accéder à distance à leurs outils professionnels. Ce service en ligne permet de se connecter depuis un ordinateur personnel, une tablette ou un smartphone afin de consulter les informations administratives, la messagerie ou les documents de paie. Simple et sécurisé, il facilite le travail à distance et centralise les principales fonctions RH des employés municipaux.

Présentation du portail IntraParis nomade

IntraParis nomade est la version accessible à distance de l’intranet interne de la Ville de Paris. Grâce à ce portail, les agents peuvent gérer plusieurs aspects de leur vie professionnelle sans être présents sur leur lieu de travail. L’objectif est de permettre la continuité des services municipaux, même en situation de télétravail ou lors de déplacements.

Le portail centralise différents services numériques tels que la gestion des congés, la consultation des bulletins de salaire, la messagerie professionnelle, ou encore les documents administratifs personnels. Ces outils contribuent à simplifier la communication entre les services et à réduire les délais de traitement des demandes internes.

Consultation des fiches de paie et attestations administratives

Soumission de demandes de congés ou absences

Accès à la messagerie professionnelle

Mise à jour du dossier personnel de l’agent

Accès au catalogue de formations internes

Comme l’explique le site Villes.fr, l’ensemble de ces fonctionnalités est accessible 24 h sur 24 via le site nomades.apps.paris.fr, depuis un navigateur Internet standard. Le portail est compatible avec les principaux navigateurs (Chrome, Firefox, Edge) et ne nécessite pas d’installation spécifique.

Connexion au portail IntraParis nomade

Pour accéder à IntraParis nomade, l’agent doit disposer de ses identifiants professionnels fournis par la Ville de Paris. Ces informations sont généralement attribuées lors de la prise de poste et permettent d’accéder à tous les outils numériques internes. La procédure de connexion est simple et ne prend que quelques secondes.

Ouvrir un navigateur Internet sur son poste de travail ou son appareil personnel. Saisir l’adresse nomades.apps.paris.fr dans la barre d’adresse. Entrer l’identifiant professionnel (adresse @paris.fr) et le mot de passe associé. Valider pour accéder à l’espace personnel sécurisé.

En cas d’erreur d’identifiant ou de mot de passe, la connexion est refusée. L’agent doit alors vérifier les informations saisies ou contacter l’assistance technique. Il est conseillé d’éviter toute tentative répétée pour ne pas bloquer le compte.

Première connexion et sécurisation du compte

Lors de la première utilisation, un mot de passe provisoire est attribué à l’utilisateur. Celui-ci doit être remplacé par un mot de passe personnel conforme aux critères de sécurité imposés par la Ville de Paris (longueur minimale, caractères mixtes, absence de mot courant). Cette mesure vise à garantir la confidentialité des données personnelles et professionnelles.

Le portail IntraParis nomade utilise une connexion chiffrée en HTTPS, ce qui empêche toute interception des informations échangées. De plus, le système déconnecte automatiquement l’utilisateur après une période d’inactivité prolongée pour limiter les risques d’accès non autorisé.

Situation Action recommandée Première connexion Modifier le mot de passe temporaire Perte du mot de passe Contacter le support informatique Blocage du compte Demander une réinitialisation via le service DSI

Accès à la messagerie professionnelle

En complément du portail principal, les agents peuvent consulter leur messagerie via le site webmail.apps.paris.fr. Cet accès direct permet d’envoyer et de recevoir des e-mails sans passer par l’intranet. L’interface du webmail est similaire à celle d’un client de messagerie classique, avec la possibilité d’ajouter des pièces jointes, de classer les messages ou d’utiliser un carnet d’adresses interne.

Cette messagerie en ligne assure la continuité des échanges entre les directions et permet aux agents en déplacement ou en télétravail de rester informés des communications internes importantes.

Assistance et support technique

Si un agent rencontre des difficultés d’accès à IntraParis nomade, il peut contacter le service d’assistance de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) de la Ville de Paris. Ce service assure la réinitialisation des mots de passe, le déblocage des comptes et la résolution des problèmes de connexion.

Le support peut être joint par téléphone via les numéros internes de la mairie, ou par l’intermédiaire du portail d’assistance en ligne accessible depuis le réseau professionnel. Les interventions sont généralement rapides afin de limiter les interruptions de service. Il est recommandé de signaler tout dysfonctionnement dès son apparition pour garantir la sécurité du compte et éviter toute perte d’accès prolongée.

Grâce à ces dispositifs, le portail IntraParis nomade reste un outil fiable pour gérer efficacement la vie administrative des agents de la Ville de Paris, que ce soit au bureau ou à distance.

