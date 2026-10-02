Arrêts maladie de longue durée : une indemnisation plus courte dès la mi-octobre

Arrêt maladie longue durée : une indemnisation ramenée à un an dès le 15 octobre

Votre arrêt maladie longue durée se poursuit après plusieurs mois : combien de temps l’indemnisation restera-t-elle versée, et la réforme concerne-t-elle votre situation ? À partir du 15 octobre 2026, la durée maximale des indemnités journalières doit passer de trois ans à un an pour certains arrêts liés à une affection de longue durée (ALD) non exonérante. La mesure ne vise donc pas toutes les personnes en arrêt, ni toutes les ALD. Pour les salariés concernés, le point essentiel sera de vérifier la catégorie de leur affection, la date de prescription de l’arrêt et les conditions de prise en charge indiquées par l’assurance maladie. Je retiens surtout un risque concret : découvrir tardivement que les versements peuvent s’arrêter plus tôt que prévu. Un échange avec la caisse et un examen du contrat de prévoyance peuvent aider à anticiper cette échéance, sans attendre le douzième mois.

Situation Règle annoncée À vérifier ALD non exonérante Durée maximale ramenée de trois ans à un an Date de prescription et reconnaissance de l’ALD ALD exonérante La réduction décrite ne la vise pas Classement de l’affection par l’assurance maladie Arrêt déjà en cours Des règles transitoires peuvent s’appliquer Date à laquelle l’ALD a été reconnue Fin des indemnités journalières Le contrat de prévoyance peut prévoir un complément Garanties, délais et démarches auprès de l’employeur

Ce que la réforme change pour les arrêts maladie longs

Jusqu’ici, certains arrêts liés à une ALD non exonérante pouvaient ouvrir droit à des indemnités journalières pendant une période maximale de trois ans. La réforme ramène ce plafond à un an, soit une baisse de 1 095 à 365 jours. Elle ne signifie pas que chaque arrêt sera automatiquement indemnisé pendant douze mois : les conditions habituelles d’ouverture des droits et le suivi du dossier continuent de compter.

La différence entre ALD exonérante et non exonérante est déterminante. Une affection non exonérante peut nécessiter un suivi prolongé sans donner droit à la prise en charge à 100 % des soins liés à l’ALD. Je conseille donc de ne pas déduire son statut du seul nom de la maladie : c’est la décision figurant au dossier de l’assuré qui permet de clarifier la situation.

Les dates à retenir pour comprendre le plafond

Le changement est annoncé pour les arrêts prescrits à compter du 15 octobre 2026. Les éléments communiqués prévoient également un traitement particulier pour certains arrêts en cours, notamment lorsque l’ALD non exonérante avait déjà été reconnue avant cette date. Dans ce cas, je recommande de demander une confirmation écrite à la caisse plutôt que de s’appuyer sur une règle générale.

Les chiffres officiels résumant la mesure sont simples : le plafond dérogatoire passe de 1 095 jours à 365 jours, donc de trois ans à un an. Cette durée maximale concerne le versement des indemnités journalières dans le cadre visé, et non la durée des soins, le suivi médical ou la reconnaissance de l’affection elle-même.

Qui risque d’être concerné et quelles démarches entreprendre

La réforme cible les assurés dont l’arrêt est lié à une ALD non exonérante. Pour éviter une mauvaise surprise, je vérifierais les éléments suivants avant la mi-octobre ou dès réception d’un courrier de l’assurance maladie :

Le statut de l’ALD : exonérante ou non exonérante, selon la décision enregistrée par la caisse.

exonérante ou non exonérante, selon la décision enregistrée par la caisse. La date de prescription : elle peut déterminer si le nouveau plafond s’applique.

elle peut déterminer si le nouveau plafond s’applique. La situation d’un arrêt déjà commencé : la reconnaissance antérieure de l’ALD peut avoir une incidence sur les règles transitoires.

la reconnaissance antérieure de l’ALD peut avoir une incidence sur les règles transitoires. Les droits complémentaires : le contrat collectif de santé ou de prévoyance peut prévoir un relais, selon ses garanties et ses délais.

le contrat collectif de santé ou de prévoyance peut prévoir un relais, selon ses garanties et ses délais. Les démarches auprès de la caisse : demander le décompte des indemnités déjà versées et la date prévisionnelle de fin de paiement.

Je pense à un cas fictif, mais très plausible : Claire, salariée, sait que son arrêt se prolonge, sans avoir vérifié la catégorie de son ALD. En demandant son relevé à la caisse et en consultant les garanties de prévoyance de son entreprise, elle peut repérer à l’avance un éventuel écart de revenus. Ce type de vérification ne change pas les règles, mais évite de les découvrir au pire moment.

Pour mieux comprendre les démarches liées aux arrêts prolongés, on peut aussi consulter les informations sur le suivi des indemnités journalières en cas d’arrêt prolongé. Les garanties de l’entreprise méritent également un examen attentif, comme l’explique ce point sur le contrat collectif de santé ou de prévoyance.

Un an d’indemnisation ne signifie pas un an de soins

Le plafond concerne le versement des indemnités journalières, pas l’accès aux consultations ni la durée nécessaire au traitement. Cette distinction est importante : une personne peut toujours avoir besoin de soins après la fin de l’indemnisation, mais devoir alors s’appuyer sur d’autres ressources ou dispositifs selon sa situation. La caisse, le médecin traitant, l’employeur et l’organisme de prévoyance n’ont pas le même rôle ; mieux vaut les solliciter séparément.

Dans un second exemple fictif, Marc apprend que ses indemnités pourraient cesser avant la reprise de son activité. Il contacte son service des ressources humaines pour connaître les garanties applicables, puis demande à sa caisse un état précis de ses droits. À mes yeux, cette double démarche est plus utile qu’une estimation faite à partir d’un bulletin de salaire ou d’un échange informel.

Les données de durée sont le repère concret de la réforme : 365 jours constituent désormais le plafond annoncé pour les situations visées, contre 1 095 jours auparavant. Pour une nouvelle période d’indemnisation au titre de la même maladie, les informations communiquées mentionnent une reprise du travail d’au moins un an. Les assurés doivent faire confirmer l’application de cette condition à leur dossier individuel.

Les vérifications utiles avant la mi-octobre

La réforme peut avoir des conséquences budgétaires importantes pour les salariés dont l’arrêt se prolonge. Je privilégierais trois actions simples : demander à l’assurance maladie de confirmer le statut de l’ALD, faire préciser la date de fin prévisionnelle des indemnités journalières et relire les garanties de prévoyance. Pour un panorama complémentaire sur les évolutions touchant les arrêts de travail, cet article revient sur la limitation de la durée des arrêts maladie évoquée dans le budget.

Le point à retenir est précis : à partir du 15 octobre 2026, certains arrêts maladie longue durée liés à une ALD non exonérante pourraient être indemnisés pendant un an au maximum, au lieu de trois. La catégorie de l’affection, les dates et les conditions de prise en charge détermineront l’effet réel de la réforme sur l’indemnisation et les indemnités journalières.

Questions fréquentes sur l’indemnisation des arrêts longs

Quels arrêts maladie sont concernés par la réduction ?

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La mesure vise les arrêts liés à une affection de longue durée non exonérante. Elle ne s’applique pas indistinctement à tous les arrêts maladie : il faut vérifier le statut enregistré par l’assurance maladie.

Quand le nouveau plafond entre-t-il en vigueur ?

La date annoncée est le 15 octobre 2026. La prescription de l’arrêt et la situation de l’ALD à cette date peuvent compter pour déterminer la règle applicable.

Le plafond d’un an met-il fin aux soins ?

Non. Il concerne la durée maximale de versement des indemnités journalières dans les cas visés, et non la durée des soins ou du suivi médical.

Que faire si mon arrêt est déjà en cours ?

Demandez à votre caisse une réponse adaptée à votre dossier, en précisant la date de prescription et celle de reconnaissance de l’ALD. Vérifiez aussi les garanties de prévoyance de votre entreprise.

Comment savoir si mon ALD est exonérante ?

Consultez la notification ou les documents de prise en charge de l’assurance maladie, puis contactez votre caisse en cas de doute. Le nom de la maladie ne suffit pas toujours à déterminer le régime applicable.

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