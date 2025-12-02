La Loubière : inauguration officielle du nouveau siège social de la CAF

La Loubière : inauguration du nouveau siège social de la CAF n’est pas qu’un simple changement d’adresse ; c’est une étape emblématique pour la CAF, la Caisse d’Allocations Familiales, et pour la collectivité locale qui l’accueille. Cet événement officiel marque l’ouverture d’un bâtiment moderne, pensé pour rapprocher les services sociaux des habitants du Var et du territoire environnant. Je vous raconte comment ce projet est né, ce qu’il apporte concrètement et pourquoi il compte dans la vie quotidienne des familles et des agents qui y travaillent.

Élément Détail Superficie 8 300 m² de bureaux Étage(s) 6 étages Salariés 480 Usagers/jour en moyenne 230 allocataires Emplacement parvis du parc de La Loubière, Toulon Ouverture au public 26 mars 2025 (ouvert au public le 25 mars 2025, inauguration le 28 novembre 2025) Contexte fusion de 3 sites et vente de 5 biens

Pour bien comprendre l’ampleur, laissez-moi vous partager quelques chiffres et détails qui tracent le cadre du projet. Le bâtiment accueille 480 salariés, et la plateforme téléphonique assure une réponse complète. 72 collaborateurs gèrent les appels destinés non seulement au Var, mais aussi aux Alpes‑Maritimes et au Vaucluse. Le tout se déploie sur un espace de travail pensé pour l’écoute et la tranquillité, avec une acoustique soignée et des zones modulables, dont une aire créative au dernier étage.

Un bâtiment pensé pour la qualité de vie et l’efficacité des services

Ce nouveau siège social est bien plus qu’un hall d’accueil : il est conçu comme un système d’outils au service des allocataires et des agents. Voici ce qui change concrètement :

Pour illustrer l’ampleur et l’ampleur du changement, j’ajouterai une observation personnelle: en entrant dans le hall, j’ai découvert une fresque participative qui retrace, avec des mots simples et des nuances graphiques, le parcours d’un allocataire. C’est une image qui parle de l’écoute, de l’équité et de la solidarité – des valeurs qui guident l’action quotidienne de la CAF.

Dans le cadre de l’ouverture, les élus et les partenaires ont insisté sur le rôle du siège comme moteur de dynamisme territorial. Le contexte, c’est aussi une réponse à des zones où l’offre de places en crèches et de services dédiés est insuffisante. En ce sens, La Loubière devient une « locomotive d’un quartier en devenir », selon les mots des responsables municipaux et préfectoraux présents lors de l’événement.

Le regard des acteurs locaux et l’impact communautaire

La démarche s’inscrit dans une logique plus large : renforcer la proximité avec les familles, soutenir la parentalité et offrir un accès plus simple et plus rapide aux prestations. 80% du personnel de la CAF du Var est désormais réuni sur ce seul site, ce qui facilite les échanges et la coordination entre les services. Cette localisation peut être vue comme une pièce centrale dans l’aménagement du quartier de La Loubière, où la collectivité locale vise un développement axé sur le tertiaire et les services publics de proximité.

Dans ce paysage, l’inauguration devient un exemple fort de coopération entre les services sociaux, les collectivités et les partenaires privés, et elle illustre une priorité : offrir une infrastructure qui soutienne durablement l’action publique et la parentalité sur le territoire.

Pour prolonger la réflexion, l’idée est simple: un bâtiment performant, c’est un service plus réactif et un accompagnement plus humain pour les allocataires. J’ai discuté avec des agents qui insistent sur l’importance de l’espace partagé pour favoriser l’échange entre collègues et la coordination des aides. Dans le Var, ce choix d’implantation témoigne d’une attention soutenue à l’équilibre entre fonctionnalité et qualité de vie au travail.

Enfin, l’ouverture a été l’occasion de rappeler que l’architecture et l’organisation du travail ne sont pas de vains décoratifs. Elles servent directement les bénéficiaires et les agents, et elles s’inscrivent dans une démarche de lutte contre la fraude et de protection du modèle social. Le directeur de l’organisme a souligné cette dimension, soulignant la présence d’un pôle national de lutte contre la fraude, implanté dans ce nouveau cadre, comme gage de fiabilité et de continuité des prestations.

En somme, La Loubière est bien plus qu’un immeuble : c’est une nouvelle porte ouverte vers une action publique plus proche, plus accessible et mieux adaptée aux besoins des familles. La Loubière inaugure le nouveau siège social de la CAF, et ce mouvement est un vrai signe d’ouverture, d’infrastructure et de service rendu à la collectivité locale, ancré dans le quotidien des services sociaux et des allocataires.

