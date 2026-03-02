résumé

Face à l’inflation et à des recettes publiques sous tension, Agen montre une capacité remarquable à préserver l’épargne tout en poursuivant des investissements structurants. Dans un contexte difficile, la ville s’appuie sur une gestion financière rigoureuse, une épargne solide et une dette maîtrisée pour tenir son cap sans augmenter les impôts. Ce fragile équilibre, que certains décrivent comme une vraie résistance à la tempête, se nourrit d’un dialogue entre efficacité et solidarité locale, et d’une stratégie économique clairement orientée vers l’investissement utile et durable.

Brief

Indicateur Valeur 2025 Commentaire Epargne brute 6,6 M€ (7,9 M€ avec éléments exceptionnels) – 12,9% des recettes Au-delà de l’objectif interne de 10% ; marge d’investissement préservée Dépenses de fonctionnement -5,4% en 2025 Baisse marquée, aidée par la diminution des charges énergétiques Investissements 2020-2025 118,6 M€ cumulés En moyenne près de 20 M€ par an, presque le double du mandat précédent Financements externes 31,7 M€ obtenus Subventions couvrent 28% des investissements Dette fin 2025 42,1 M€ – 1 045 € par habitant Leveling proche de la moyenne des villes comparables Capacité de désendettement 6,4 ans Bien en dessous du seuil d’alerte (12 ans) Imposition Aucune hausse des taux communaux Capacité à maintenir le cap malgré un contexte de recettes en recul Recettes en baisse Taxe d’habitation résidences secondaires –758 k€ Part des dotations de l’État autour de 30% des ressources

Pourquoi Agen résiste à la tempête : une stratégie axée sur l’épargne et l’investissement utile

Je m’interroge souvent sur ce qui fait tenir une ville quand l’inflation grimpe et que les dotations publiques stagnent. À Agen, l’objectif est clair : préserver l’épargne tout en poursuivant des projets qui créent de la valeur durable pour les habitants. C’est une approche qui mêle prudence et ambition, sans faire grimper la facture des Agenais.

Voici les éléments-clés qui expliquent ce cap :

Épargne préservée et marges d’investissement : une épargne brute de 6,6 M€ en 2025, soit près de 13% des recettes, avec une capacité à dégager autour de 6 M€ par an pour financer projets et remboursement. Cette marge d’action est le cœur du « comment » de la résistance.

: une épargne brute de 6,6 M€ en 2025, soit près de 13% des recettes, avec une capacité à dégager autour de 6 M€ par an pour financer projets et remboursement. Cette marge d’action est le cœur du « comment » de la résistance. Rigueur opérationnelle : un plan d’économies mis en œuvre durant deux ans qui a permis de réaliser 757 000 € d’économies sur les charges courantes et 244 000 € sur la masse salariale, traduisant une réduction des coûts sans sacrifier les services publics.

: un plan d’économies mis en œuvre durant deux ans qui a permis de réaliser 757 000 € d’économies sur les charges courantes et 244 000 € sur la masse salariale, traduisant une réduction des coûts sans sacrifier les services publics. Investissement soutenu : près de 20 M€ d’investissements annuels depuis 2020, dont des réalisations visibles comme une nouvelle école et des infrastructures structurantes, afin de préparer la ville à long terme.

: près de 20 M€ d’investissements annuels depuis 2020, dont des réalisations visibles comme une nouvelle école et des infrastructures structurantes, afin de préparer la ville à long terme. Dynamique des financements externes : les subventions représentent 28% des investissements, un signe d’un écosystème local et national qui soutient les projets municipaux, et qui limite l’endettement.

: les subventions représentent 28% des investissements, un signe d’un écosystème local et national qui soutient les projets municipaux, et qui limite l’endettement. Dette maîtrisée : une dette de 42,1 M€ fin 2025 et un taux de désendettement de 6,4 années, bien en deçà du seuil, ce qui montre une capacité à financer sans danger.

Pour moi, ce qui frappe, c’est l’accent mis sur la préservation de l’épargne comme socle de l’investissement municipal. C’est une manière de dire : nous investissons pour demain sans sacrifier le présent. Cette démarche crée une sorte de solidarité intergénérationnelle entre les services, les habitants et les entreprises locales. Pour partager cette vision, j’ajoute ici une référence à des analyses publiques qui décrivent des dynamiques similaires dans le secteur de l’épargne et des retraites, afin d’élargir le contexte et nourrir le débat.

À voir aussi, une autre approche de l’épargne publique et privée, qui rappelle que l’objectif n’est pas seulement de « tenir » mais de préserver la valeur de l’argent public dans un paysage économique mouvant. Comme un fil conducteur, la stratégie d’Agen s’articule autour d’un équilibre entre ressources et utilité des projets, sans toucher au niveau des impôts locaux.

Points d’attention pour les villes qui veulent s’inspirer

Si vous travaillez dans d’autres collectivités et que vous cherchez des idées, retenez ces axes opérationnels :

Planifier les investissements sur le long terme : viser des projets qui renforcent le cadre de vie et la compétitivité locale.

: viser des projets qui renforcent le cadre de vie et la compétitivité locale. Maintenir une once d’audace dans l’investissement tout en renforçant les marges d’épargne pour amortir les chocs futurs.

tout en renforçant les marges d’épargne pour amortir les chocs futurs. Optimiser les coûts de fonctionnement : poursuivre les gains d’efficacité et les économies d’énergie pour alléger les charges courantes.

: poursuivre les gains d’efficacité et les économies d’énergie pour alléger les charges courantes. Mobiliser des financements externes : rechercher des subventions et financements partenaires pour alléger l’endettement.

Deux vidéos complémentaires offrent des perspectives utiles sur ces questions, notamment autour des enjeux d’épargne et de stratégie économique locale.

Pour les lecteurs qui veulent creuser les mécanismes de l’épargne dans des contextes similaires, j’indique ci-dessous deux ressources externes qui évoquent des dynamiques pertinentes : pour une illustration de transformation structurelle via les services financiers et le logement, la transformation d’une agence bancaire et de logements neufs, et pour une réflexion sur les plans d’épargne retraite et leurs effets macroéconomiques, le plan d’épargne retraite franchit les 141 milliards d’euros.

Sur le plan interne, je pense aussi à une approche transversale : pourquoi ne pas relier ces enseignements à des initiatives locales de solidarité, comme des pôles d’entraide ou des projets innovants de développement durable ? Une approche solidarité et préservation peut faire écho à des expériences similaires ailleurs et nourrir une stratégie économique plus robuste pour l’avenir.

Un cap clair et une visibilité sur les prochaines étapes

La trajectoire tracée par Agen demeure ambitieuse tout en restant mesurée. Le message est posé : investir massivement sans dégrader l’équilibre, et maintenir les impôts à des niveaux qui restent acceptables pour les habitants. Cette approche est présentée comme une réussite par l’exécutif, tout en restant sous le regard attentif des habitants et des instances de contrôle. Le défi est de continuer à conjuguer préservation de l’épargne et stratégie économique responsable, afin d’assurer la résistance face à d’éventuelles turbulences futures.

Pour ceux qui souhaitent voir comment d’autres villes gèrent ces équilibres dans le contexte d’un mandat, une comparaison peut être utile : les chiffres d’Agen illustrent une dynamique où dépense, épargne et dette se tiennent sans se déchirer, ce qui peut servir de référence pragmatique pour des territoires similaires.

Conclusion opérationnelle

En fin de parcours, Agen montre qu’il est possible de rester solidaire et solide dans un contexte économique tendu : épargne conservée, investissements soutenus, et dette maîtrisée. Le tout sans augmenter les impôts locaux, ce qui illustre une capacité à traverser la tempête sans que les habitants aient à payer plus pour des services publics essentiels.

Pour ma part, je retiens que cette expérience rappelle l’importance d’une gestion financière prudente et d’un esprit de préservation face à l’incertitude. Une preuve que, même face à des vents contraires, une ville peut préserver son épargne et continuer d’investir dans son avenir, en témoignant d’une résistance collective et d’une préservation durable des ressources publiques.

