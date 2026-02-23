Épargne retraite : le Plan d’Épargne Retraite franchit les 141 milliards d’euros d’encours

Épargne retraite et Plan d’Épargne Retraite : je me demande comment ce PER qui franchit les 141 Md€ d’encours va influencer la sécurité financière des ménages et la retraite complémentaire en 2026. Derrière ce chiffre se cachent des dynamiques concrètes pour chacun d’entre nous, entre fiscalité, investissements et horizons de long terme.

Catégorie PER Encours (€ Md) Part dans l’encours total PER individuels 82,4 58,5% PER d’entreprise collectifs 31,7 22,5% PER obligatoires 27,1 19,1%

En bref

Pourquoi le PER s’est installé durablement dans le paysage épargne

Le Plan d’Épargne Retraite est né de la volonté de simplifier les dispositifs existants et d’obtenir un avantage fiscal à l’entrée. Depuis 2019, il s’est imposé comme le support phare de la retraite par capitalisation. Mon expérience de terrain montre que les particuliers apprécient la simplicité relative du PER et la possibilité de déduire une partie des versements dans certaines limites, ce qui peut optimiser la fiscalité sur l’année de versement.

Pour nourrir votre réflexion, voici ce qui attire surtout les épargnants en 2026 :

Pour aller plus loin sur les questions fiscales et successorales, lire Plan de retraite: ce qu’il faut savoir et Avantage fiscal et transmission de capital du PER en péril. Ces analyses éclairent comment les choix d’investissement et les règles de transmission peuvent influencer votre stratégie d’épargne à long terme.

Une répartition qui évolue et des points de vigilance

Trois segments assurent la croissance : PER individuels, PER d’entreprise collectifs et PER obligatoires. Ensemble, ils dessinent le paysage de l’épargne retraite, avec des montants qui se rapprochent de 140 Md€ et au-delà. Dans ce contexte, je vous propose un cadre clair pour évaluer votre propre parcours :

Priorisez l’horizon : le PER est conçu pour l’épargne à long terme, avec déblocages possibles sous certaines conditions

: le PER est conçu pour l’épargne à long terme, avec déblocages possibles sous certaines conditions Évaluez l’allocation : la gestion pilotée peut varier selon l’objectif de rendement et le niveau de risque toléré

: la gestion pilotée peut varier selon l’objectif de rendement et le niveau de risque toléré Anticipez la transmission : considérez les effets fiscaux et successoraux lors de la planification

Pour comprendre les implications fiscales et de transmission, vous pouvez consulter des ressources comme Plan de retraite: ce qu’il faut savoir et Avantage fiscal et transmission de capital du PER en péril. Ces liens vous offrent un panorama des options et des limites à connaître.

Concrètement, comment sécuriser sa retraite avec le PER en 2026

Au-delà des chiffres, ce qui compte, c’est d’agir tôt et de rester informé. Voici des conseils pratiques que j’estime utilement pertinents pour une planification sereine :

Comparez les offres : privilégier les PER qui proposent une gestion adaptée à votre profil et des frais maîtrisés

: privilégier les PER qui proposent une gestion adaptée à votre profil et des frais maîtrisés Examinez les supports d’investissement : une majorité d’actifs se concentre en économie réelle dans le cadre de la gestion pilotée

: une majorité d’actifs se concentre en économie réelle dans le cadre de la gestion pilotée Projetez votre sortie : définissez si vous privilégiez une capitalisation ou une rente, et ajustez les options en conséquence

Pour approfondir les aspects fiscaux et successoraux, consultez l’analyse sur l’avantage fiscal et la transmission de capital et d’autres ressources comme la portée croissante du PER. Ces articles éclairent les enjeux de l’épargne à long terme et les choix qui influent sur votre sécurité financière.

Conclusion et perspective 2026

En résumé, l’épargne retraite via le Plan d’Épargne Retraite demeure un levier clé pour ceux qui souhaitent sécuriser leur avenir. Le PER, avec ses encours qui dépassent 141 Md€ et une diversification croissante des allocations, s’impose comme un socle pour la retraite complémentaire et le financement de l’économie réelle. Pour moi, l’enjeu est clair: structurer une stratégie durable qui combine épargne, investissement et transmission, tout en restant attentif à la fiscalité et à l’évolution des dispositifs. En somme, l’épargne retraite n’est pas qu’un produit financier: c’est une approche globale pour protéger votre capital et préparer sereinement votre avenir.

