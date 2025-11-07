Dominique Rogeau et la Fondation Enfance et Vie en Suisse

La philanthropie médicale occupe une place croissante dans le paysage européen. En 2025, de plus en plus d’entrepreneurs utilisent leurs ressources pour soutenir des causes sociales. En Suisse, la Fondation Enfance et Vie, créée par Dominique Rogeau à Saint-Gall, illustre cette tendance. Avec un modèle axé sur le financement d’opérations chirurgicales pour des enfants défavorisés, elle démontre qu’innovation et solidarité peuvent aller de pair. Cet engagement prolonge les valeurs évoquées dans un précédent article publié sur Sixactualités.

Dominique Rogeau, un entrepreneur franco-suisse engagé

Originaire de France et installé en Suisse, Dominique Rogeau a d’abord construit sa carrière dans l’innovation medtech, en particulier au sein d’Eden Spine Europe SA à Genève. Mais en 2004, il choisit de consacrer une partie de ses ressources et de son énergie à une initiative humanitaire : la création de la Fondation Enfance et Vie. Cette organisation à but non lucratif illustre un modèle de dirigeant qui ne se limite pas à la réussite économique.

Son profil binational lui permet de mobiliser des réseaux des deux côtés de la frontière. Grâce à cette double appartenance, Rogeau a pu développer des partenariats hospitaliers en Suisse, tout en collaborant avec des médecins et des structures en France.

Une mission centrée sur la santé des enfants

La Fondation Enfance et Vie a pour mission de financer des opérations chirurgicales, souvent inaccessibles pour des familles en difficulté. Les bénéficiaires sont des enfants qui, sans ce soutien, n’auraient pas la possibilité d’être opérés. L’organisation intervient aussi bien en Suisse qu’à l’étranger, en collaborant avec des centres médicaux capables de prendre en charge des cas complexes.

Depuis sa création, la fondation a soutenu de nombreux projets médicaux. Les opérations financées concernent des pathologies variées : cardiaques, orthopédiques ou neurologiques. Chaque réussite représente une amélioration concrète de la vie des enfants concernés et un soulagement immense pour leurs familles.

La Suisse, un pays favorable aux initiatives philanthropiques

La Suisse compte parmi les pays les plus actifs en matière de philanthropie, avec plus de 13 000 fondations recensées. Les autorités locales offrent un cadre juridique clair et transparent qui facilite la gouvernance et la collecte de fonds. Saint-Gall, où est domiciliée Enfance et Vie, s’inscrit dans cette tradition d’accueil pour les organisations caritatives.

Ce climat favorable explique en partie pourquoi Rogeau a choisi de créer sa fondation en Suisse. L’environnement helvétique permet d’associer rigueur administrative, confiance des donateurs et efficacité des projets.

Quand l’entrepreneuriat rencontre la solidarité

Le parcours de Dominique Rogeau illustre une tendance plus large : de nombreux entrepreneurs choisissent d’associer leur nom et leurs ressources à une cause sociétale. Dans un contexte où les citoyens attendent davantage de responsabilité de la part des dirigeants économiques, ces initiatives gagnent en légitimité.

La Fondation Enfance et Vie représente ainsi plus qu’un simple projet philanthropique. Elle incarne la conviction qu’un entrepreneur peut et doit contribuer activement à la société. Dans le cas de Rogeau, cette conviction s’inscrit dans une continuité : innover dans la medtech pour améliorer la vie des patients et, en parallèle, financer des soins pour des enfants vulnérables.

Des défis à relever pour l’avenir

Comme toutes les fondations, Enfance et Vie doit relever plusieurs défis : diversifier ses sources de financement, élargir son réseau de partenaires hospitaliers et renforcer sa visibilité auprès du grand public. Le rôle de Dominique Rogeau est crucial pour garantir cette pérennité, en mobilisant ses contacts et en assurant une gouvernance transparente.

À l’heure où les inégalités d’accès aux soins se creusent, de telles initiatives prennent une dimension encore plus stratégique. L’avenir de la fondation dépendra de sa capacité à fédérer autour de ses valeurs et de ses résultats.

Un modèle franco-suisse inspirant

L’histoire de Dominique Rogeau et de la Fondation Enfance et Vie est aussi celle d’un modèle transfrontalier. En reliant la Suisse, où l’organisation est implantée, et la France, où Rogeau conserve des attaches fortes, elle illustre la force de la coopération binationales. Dans un domaine aussi sensible que la santé des enfants, ce type d’approche permet d’aller plus loin et plus vite.

