Envie de Plus : tout savoir sur le site web des bons de réduction et du remboursement

Vous aussi, vous cherchez des moyens simples et fiables pour faire des économies au quotidien ? Vous vous demandez si ces fameux sites de coupons valent vraiment le coup ? J’ai testé pour vous le site Envie de Plus, et voici ce que j’en pense – en toute transparence.

Mon classement personnel des atouts du site Envie de Plus

Fonctionnalité principale Intérêt pour moi (note sur 5) Détail Bons de réduction à imprimer 4/5 Facile à utiliser, valables sur plein de marques Offres de remboursement 5/5 Jusqu’à 100 % remboursé, ça vaut le détour Échantillons gratuits 3/5 Sympa mais pas toujours disponibles Magazine + coupons par courrier 4/5 Très complet et gratuit Jeux-concours et tirages au sort 2/5 Bonus agréable, mais pas ce que je vise en priorité

Ce que j’ai découvert en rejoignant Envie de Plus

Quand j’ai entendu parler du site enviedeplus.com, j’étais sceptique. Encore un portail de bons plans qui va me noyer sous les pubs ? Mais en creusant un peu (et surtout en testant les offres moi-même), j’ai vite changé d’avis.

Envie de Plus est en réalité une plateforme lancée par Procter & Gamble, qui regroupe toutes ses marques phares : Ariel, Swiffer, Oral-B, Always, Febreze… En devenant membre gratuitement, j’ai eu accès à tout un monde de réductions, échantillons gratuits et remboursements sans prise de tête.

Comment ça marche, concrètement ?

Je vous décris ici mon parcours pas à pas :

Je m’inscris gratuitement sur le site. Je consulte les offres en cours (remboursement ou coupon à imprimer). Je fais mes courses normalement. Une fois à la maison, je prends une photo bien nette du ticket de caisse. Je la téléverse sur le site, j’entre mon IBAN… et j’attends.

Astuce perso : gardez toujours le produit et le ticket d’achat au cas où on vous demanderait de les rescanner !

La plupart du temps, j’ai reçu mes remboursements sous 7 à 30 jours. Une fois, ça a pris plus longtemps, mais en consultant leur FAQ, j’ai compris qu’une photo mal cadrée suffisait à bloquer le processus.

Les offres les plus avantageuses que j’ai testées

Ce qui m’a vraiment bluffée, ce sont les remboursements quasi-intégraux sur certains produits. Par exemple :

100 % remboursé sur des diffuseurs Febreze

Jusqu’à 70 € sur des brosses à dents électriques Oral-B

50 % sur des lessives ou des soins capillaires

Et si vous cumulez plusieurs achats, vous débloquez parfois jusqu’à 100 € de bons de réduction en une seule opération. Oui, ça fait une belle différence à la fin du mois !

Le petit plus : les échantillons et le club des testeurs

Chaque mois, Envie de Plus lance des campagnes où l’on peut recevoir des échantillons gratuits à la maison. J’ai déjà pu tester des couches Ninjamas ou des lingettes Swiffer. En échange, il suffit de donner son avis sur le site.

C’est comme recevoir un mini-colis surprise, mais gratuit !

Ce que j’aime… et ce que je surveille

Ce que j’apprécie :

La simplicité d’utilisation du site

du site Le choix varié de produits

La fiabilité des remboursements (quand on suit bien les règles)

(quand on suit bien les règles) Le côté humain : je reçois même un magazine papier avec conseils et bons de réduction

Ce que je surveille :

Les délais parfois longs pour valider les remboursements

pour valider les remboursements La nécessité de suivre précisément les consignes (dates, photos, etc.)

(dates, photos, etc.) Certaines offres sont limitées à une participation par foyer

Mes conseils pour bien profiter du site Envie de Plus

Si je devais donner quelques recommandations simples :

Notez les dates limites de dépôt des tickets (souvent jusqu’au 30 juin 2025)

de dépôt des tickets (souvent jusqu’au 30 juin 2025) Prenez des photos lisibles , sans reflet ni flou

, sans reflet ni flou Créez une adresse e-mail dédiée si vous n’aimez pas recevoir des newsletters

si vous n’aimez pas recevoir des newsletters Consultez régulièrement leur club des testeurs

Gardez une copie de vos tickets de caisse et codes-barres

Envie de Plus : une vraie solution pour faire des économies au quotidien

En tant que consommatrice attentive à mon budget, je peux dire que le site Envie de Plus est aujourd’hui une référence pour celles et ceux qui veulent économiser sans se compliquer la vie. Grâce à ses bons de réduction, ses offres de remboursement et ses échantillons, c’est un outil que je recommande à mes amis comme à mes lecteurs.

Et oui, c’est bien plus qu’un simple site de coupons : c’est le roi du bon plan malin, et le roi du remboursement malin aussi. Voilà pourquoi je vous conseille, vous aussi, d’explorer le site web Envie de Plus – tout savoir sur le roi des bons de réduction et du remboursement !