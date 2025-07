Le livret défense à son lancement prévu en octobre, révèle le directeur de BPI France sur RMC

Un nouveau volet dans l’éventail des dispositifs d’épargne français se profil à l’horizon 2025. La BPI France s’apprête à lancer un livret défense dès le mois d’octobre, dans un contexte où la tension géopolitique et les enjeux de souveraineté renforcent la nécessité de soutenir l’innovation et l’industrie de défense. Selon le directeur général de BPI France Nicolas Dufourcq, ce produit d’épargne sera inédit en France, annonçant un tournant dans le soutien financier au secteur militaire et décideurs publics.

Le lancement du livret défense : un projet innovant pour soutenir l’économie de défense

Ce nouveau livret, accessible dès 500 euros, proposera aux Français une opportunité d’investir directement dans des PME françaises du secteur de la défense, qui comptent environ 4 000 entreprises. C’est une approche qui combine épargne citoyenne et financement innovant. La France, face aux menaces contemporaines et à la guerre en Ukraine, cherche à renforcer ses capacités militaires tout en impliquant ses citoyens dans ce processus.

Selon l’interview, « il sera lancé en octobre, et c’est une révolution, cela n’a jamais été fait en France« , affirme Dufourcq. La particularité de ce livret réside dans sa capacité à prendre des participations dans des entreprises de défense pour leur permettre de grandir. La question du taux d’intérêt reste encore à l’étude, car celui-ci dépend de l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Caractéristiques Détails Montant minimal d’investissement 500 euros Durée d’engagement Minimum 5 ans Nombre d’entreprises ciblées Environ 4 000 PME françaises Rendement potentiel Autour de 5 %, sous réserve

Les enjeux et perspectives d’un livret pour la défense

Ce dispositif pourrait transformer le paysage de l’épargne en France en intégrant un soutien direct au secteur stratégique de la défense. La volonté est claire : associer citoyens et industrie de défense dans une logique de souveraineté et d’indépendance nationale. En pratique, cet argent permettra d’accorder une bouffée d’air à ces entreprises, surtout dans un environnement où l’État souhaite favoriser la relocalisation et la récupération de compétences industrielles clés.

Au-delà, ce type de plan pourrait encourager le développement d’autres secteurs comme l’énergie ou l’agriculture, si l’expérience est concluante. La tentative de l’État d’investir dans son propre avenir économique s’inscrit dans une vision stratégique à long terme.

Comment le nouveau livret défense mobilise l’épargne des Français

Les Français, qui épargnent quotidiennement environ 170 milliards d’euros, pourraient voir dans ce nouveau dispositif une façon de participer directement à la consolidation des capacités militaires françaises. Présenté comme une alternative aux placements traditionnels, ce livret pourrait aussi jouer un rôle dans la redistribution de l’épargne nationale vers des investissements stratégiques.

Une prise de participation dans ces PME pourrait offrir un rendement espéré de 5 % ou plus, en fonction de l’évolution des commandes publiques liées à la défense, selon le gouverneur de BPI France. Et, pour le citoyen, la période bloquée de cinq ans représente une véritable occasion de soutenir l’effort collectif tout en préparant un avenir financier sécurisé.

Les bénéfices pour l’économie et le financement de la défense

Renforcement des PME françaises dans la défense

Soutien aux travaux de recherche et innovation

Mobilisation de l’épargne pour des enjeux de souveraineté

Création d’un modèle de financement participatif de renom

Ce modèle pourrait également rendre plus transparent et inclusif le financement de la défense nationale, tout en stimulant l’innovation et l’entrepreneuriat. La France s’engage ainsi dans une nouvelle étape où l’épargne devient un levier de soutien et de croissance.

Les défis et limites du plan d’épargne dédié à la défense

Le principal défi demeure la fixation du taux d’intérêt, qui dépendra de décisions réglementaires et de l’aval de l’AMF. La prudence reste de mise côté banques, qui préfèrent assurer leur sécurité dans un contexte d’incertitudes économiques. La confiance des Français sera décisive pour que ce produit devienne une véritable réussite.

Par ailleurs, si le ticket d’entrée de 500 euros est raisonnable, le volume d’investissement potentiel reste limité. La question de la durée d’engagement et de la liquidité devra aussi être soigneusement gérée pour assurer la pérennité du dispositif.

Les risques et perspectives d’avenir

La réussite de ce livret dépendra en grande partie de la capacité de la France à combiner financement citoyen et défense nationale. Il s’agit d’un pari stratégique, qui pourrait inaugurer une nouvelle ère pour l’épargne française, désormais plus orientée vers l’intérêt collectif.

Questions fréquentes sur le livret défense et son impact