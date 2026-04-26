Crypto-enlèvements : 88 personnes mises en examen, parmi lesquelles plus de 10 mineurs

Crypto-enlèvements est devenu un sujet sensible en 2026 : 88 personnes mises en examen, dont plus de 10 mineurs, dans 12 dossiers en cours, selon le parquet national anti-criminalité organisée. Depuis 2023, les forces de l’ordre comptabilisent 135 faits de ce type, témoignage d’une criminalité en forte évolution autour des crypto-actifs. Je suis journaliste spécialisé et, autour d’un débat posé, je vous partage ce que cela signifie pour la sécurité et la justice, sans jargon inutile et avec des exemples tirés du terrain.

Enquêtes active et coordinations entre police et justice pour contrer les crypto-enlèvements .

. Réseaux impliqués parfois structurés et récurrents dans plusieurs dossiers.

et récurrents dans plusieurs dossiers. Nombre de personnes en détention provisoire autour de ces affaires : 75 .

autour de ces affaires : . Progression annuelle des faits signalés : 2024 — 18, 2025 — 67, 2026 — 47.

Indicateur Valeur Personnes mises en examen 88 Dossiers en cours 12 Mineurs impliqués > 10 Faits recensés depuis 2023 135

Crypto-enlèvements en 2026 : ce que révèlent les chiffres et les enquêtes

Je constate que les autorités parlent de réseaux structurés et d’un volume d’affaires qui se densifie. Le Parquet national anti-criminalité organisée a publié des chiffres marquants : 12 dossiers en information judiciaire, et 88 mises en examen au total, avec un bilan qui s’inscrit dans une dynamique croissante par rapport aux années précédentes. En clair, il ne s’agit pas d’incidents isolés, mais d’un ensemble d’enlèvements et de séquestrations où l’usage de la cryptomonnaie ou des crypto-actifs entre en jeu comme moyen de rançon ou de remise de valeurs.

À titre d’exemple concret, la semaine passée, trois hommes âgés de 25 à 30 ans, déjà condamnés, ont été interpellés à Chambéry et à Poitiers pour des enlèvements liés à des crypto-actifs commis en 2025 et 2026. Trois mis en examen, écroués, et doublement poursuivis dans une affaire datant de décembre 2025. Ces opérations illustrent le mode opératoire : prise d’otages, violence parfois, et exigences de rançon en cryptomonnaies. Ces résultats montrent aussi que les enquêteurs savent remonter des fils entre dossiers différents et identifier des acteurs récurrents.

Comprendre les enjeux pour la sécurité et la justice

Pour moi, l’enjeu est double : d’un côté, la justice doit établir les faits et préserver les droits des suspects, même lorsque les preuves reposent sur des traces numériques complexes ; de l’autre, les forces de l’ordre doivent démêler des réseaux qui s’organisent et qui tirent parti des crypto-actifs pour échapper à des mécanismes traditionnels de rançon. Voici les points clés à garder en tête :

Réseaux structurés et répétition des profils : les acteurs se croisent dans plusieurs dossiers, ce qui suggère des organisations plus vastes que des individus isolés.

et répétition des profils : les acteurs se croisent dans plusieurs dossiers, ce qui suggère des organisations plus vastes que des individus isolés. Criminalité émergente autour des crypto-actifs : les infractions évoluent, et les équipes spécialisées se renforcent pour traquer ce nouveau terrain d’action.

autour des crypto-actifs : les infractions évoluent, et les équipes spécialisées se renforcent pour traquer ce nouveau terrain d’action. Impact sur la sécurité publique et sur la confiance des opérateurs économiques : des cas impactent la perception générale de la sécurité des actifs numériques.

publique et sur la confiance des opérateurs économiques : des cas impactent la perception générale de la sécurité des actifs numériques. Procédures et droit : l’enquête doit concilier les droits fondamentaux et les preuves numériques souvent dispersées entre juridictions et chaînes de blocs.

Éléments de l’enquête et premiers résultats judiciaires

La justice affine son dispositif et pousse ses investigations vers les réseaux, les modes opératoires et les flux financiers en crypto-actifs. Les autorités notent une intensification des actes violents, des demandes de rançon et une difficulté croissante pour traquer des transactions qui s’étirent sur plusieurs juridictions et monnaies numériques. Dans ce contexte, les personnes mises en cause apparaissent dans divers dossiers, souvent liées par des comportements similaires et par des échanges d’informations entre réseaux.

Des réseaux structurés repérés grâce à l’échange d’indices entre les services.

repérés grâce à l’échange d’indices entre les services. Des personnes mises en examen dans des affaires distinctes qui se recoupent par des indications matérielles et numériques.

dans des affaires distinctes qui se recoupent par des indications matérielles et numériques. Des cas où le recours à des mineurs est évoqué, ce qui complique la dimension juridique et les protections à mettre en œuvre.

Enquête et perquisitions liées aux crypto-actifs dans plusieurs régions. Interpellations récentes et mesures de mise en examen, avec des contrôles sur les flux de valeurs. Élargissement des poursuites lorsque des liens entre affaires sont établis.

À ce stade, la réalité est claire : les autorités disposent d’indices solides qui démontrent l’existence de réseaux et d’un recours croissant à l’utilisation des crypto-actifs pour des actes criminels, ce qui nécessite une approche coordonnée et des outils adaptés. Pour vous donner une idée pratique, imaginez que chaque affaire est un puzzle où des pièces numériques et humaines doivent s’emboîter pour reconstruire le fil des événements et les responsabilités.

Élément clé Observation Doublons entre dossiers Présence de mêmes acteurs dans plusieurs affaires Mode opératoire Enlèvements, demande de rançon et remises en crypto-actifs Réactivité judiciaire Augmentation des mises en examen et écrouements récents

En tant que témoin direct de ces enquêtes et en tant que lecteur, je note que le débat sur la sécurité s’élargit aussi à la régulation des crypto-actifs et à la coopération internationale. Il ne s’agit pas seulement de condamner, mais de comprendre les mécanismes et de renforcer les garde-fous pour prévenir ces actes et protéger les victimes.

Pour approfondir, consultez ces ressources et suivez les analyses des autorités compétentes. Le sujet est complexe et évolue rapidement, mais il reste possible de s’y repérer grâce à une information claire et structurée.

En fin de compte, le phénomène des crypto-enlèvements n’est pas une mode passagère : il reflète une transformation de la criminalité et de l’action publique. Je continue à suivre ces affaires avec rigueur, et je vous tiens informé des développements en matière de sécurité et de justice, afin de mieux comprendre les implications concrètes de ces infractions et leurs répercussions sur la société, notamment autour des crypto-enlèvements.

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